Tra osservazioni della luna e racconti sui dinosauri è ricco il febbraio del Planetario

Martedì 6 febbraio alle ore 21 "La Luna e le sue curiosità", uno spettacolo sotto la cupola del Planetario con Claudio Balella. Il nostro satellite è ancora pieno di misteri. I fenomeni che lo coinvolgono. Come si è formato? Perché ci andiamo? In futuro che accadrà alla Luna?

Sabato 10 febbraio, dalle 15, per la Giornata Internazionale delle Donne e Ragazze nella Scienza dibattio con Amalia Persico, dalle 15 alle 16:30, su "Stelle a colori...alla scoperta di astri, donne, esperimenti ed esplorazioni" alla Cupola del Planetario e poi Daria Dall’Olio, dalle 16:30 alle 17:30 con “Scienziate fra di noi”: tavola rotonda per scoprire il mestiere della ricercatrice con Federica Costantini, ecologa marina (UniBo,BiGeA), Laura Pezzolesi, algologa (UniBo,BiGeA) e Marisa Brienza, astronoma (OAS-INAF, UniBo).

Domenica 18 febbraio, alle ore 18:30, in scena "La Luna in piazza", osservazione della luna da Piazza San Francesco dedicata a Padre Lambertini. Attraverso i telescopi messi a disposizione dall'ARAR si potrà osservare la luna e i suoi crateri. La serata sarà accompagnata dalla spiegazione del cielo visibile in questo periodo.

Martedì 20 febbraio alle 21 "Dal Tempo delle stelle al Tempo degli atomi". Da Stonehenge all’orologio atomico, passando per meridiane e orologi solari, uno spettacolo sotto la cupola del Planetario con Luca Angeretti

Domenica 25 febbraio, alle 16:30 "I dinosauri guardavano le stelle?", spettacolo sotto la cupola del Planetario con Sara Ciet. Attività adatta a bambini a partire dai 6 anni. Lettura e racconto tra storia e fantasia.

Per informazioni e prenotazioni contattare il Planetario di Ravenna, Viale Santi Baldini 4/a. Tel.: 0544 62534 - Dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 12.30. E-mail: info@arar.it. Sito ARAR: www.arar.it. Sito Planetario: www.planetarioravenna.it.