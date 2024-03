Riapre il parcheggio allagato durante l'alluvione: tre giorni di eventi al centro commerciale

Tre giorni di eventi al centro commerciala Globo, nel centro di Lugo, che festeggia la riapertura del parcheggio sotterraneo, danneggiato dall'alluvione. Per l’intera giornata le volontarie di "Demetra Donne in Aiuto", associazione che opera sul territorio con la finalità di sostenere donne vittime di violenze, distribuiranno le mimose, donate dal centro in collaborazione con Coop Alleanza 3.0, a offerta libera e l’intero ricavato sarà devoluto a tutti i loro progetti rivolte alle Donne vittime di violenza, ai loro figli e alle loro figlie.

Nella stessa giornata dalle 17.30 presso le librerie.coop, incontro con la scrittrice da sempre attenta alle tematiche femminili, Gilda Altomare, che presenterà i suoi libri “Le Sorelle Scarano - Due stravaganti zitelle” e “Sì, assomiglio ad Alain Delon. Dalla Romagna alla Costa Azzurra”. Presso il negozio di Coop Alleanza 3.0 sarà inoltre possibile aderire alla racconta firme per dire il proprio “no” alla tampon tax, ovvero al ripristino dell’aliquota IVA del 10% sugli assorbenti femminili.

Il 9 marzo dalle 18 appuntamento con il DjParty con aperitivo con doppio dj set, uno al Cafè del Globo con Alessandro Para e l'altro al New Life Caffè con Graziano Manoli. Domenica protagonisti i bambin: dalle 16 al via la magia del “Luna-park” con truccabimbi, palloncini, trampoliere e un magico spettacolo con lo One Man Circus.