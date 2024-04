Con "Jim & The Schrimps" riparte la stagione di eventi del Lupo 340

Dopo un’estate 2023 di debutto, l’attività culturale del bagno Lupo 340, nato da un’idea di Mirco Turroni (storico ristoratore dell’Osteria Loco Squad di Milano Marittima) e Ariele Monti (direttore artistico di Area Sismica di Forlì), riprende a fine aprile con tanti eventi, patrocinati dal Comune di Cervia-Assessorato alla Cultura.

Appuntamenti in gran parte curati direttamente da Area Sismica (tramite le due rassegne Musiche Extra-Ordinarie e Musica Inaudita), realtà forlivese con una storia ultra trentennale fatta di eventi di caratura internazionale che guardano alla musica del presente al di là degli steccati di genere, cui si affiancheranno anche presentazioni di libri, incontri, cinema, mostre, degustazioni, picnic in spiaggia. Senza dimenticare il fondamentale aspetto della ristorazione, con Lupo 340 che si pone come una vera osteria di mare, curata dallo chef Nicola Cicillo, con un occhio particolare ai vini, tramite il coinvolgimento della giovane Drogheria Gitana di Forlì.

La programmazione sarà inaugurata domenica 28 aprile con il concerto di Jim & The Schrimps, in cui il veterano batterista di Brooklyn Jim Black dirigerà una nuova band con alcuni dei migliori giovani jazzisti di Berlino, quali Asger Nissen, Julius Gawlik e Felix Henkelhausen.

Tra gli eventi in programma il concerto delle Pelli Verdi (12 maggio), il gruppo formato dalla cantante turca Bayza Cakir, Lorenzo D’Erasmo alle percussioni, Guglielmo Prati all’elettronica e Walter Prati al violoncello/elettronica: quattro diversi musicisti, accomunati dal desiderio della trasformazione e del cambiamento, che si ritrovano nell’universo dell’ascolto sonoro senza etichette o classificazioni.

Poi, il 19 maggio, tre maestri di lunga data del mondo della musica improvvisata (Mark Dresser, Larry Ochs e Vladimir Tarasov) si uniscono sotto il nome di "Jones Jones" per un set di musica genuinamente toccante, a volte meditativo a volte esplosivo. Da Washington, il 5 luglio, in collaborazione con “Dai De Jazz” Aps, arriva l’MC e vocalist Kokayi con la sua band di improvvisatori multidimensionali – Drew Kid (tastiere), Sheldon Thwaites (batteria) e Eliot Seppa (basso) – che invitano il pubblico a partecipare a esperimenti di ritmo, linguaggio, composizione spontanea e vibrazioni da far girare la testa. Il 26 luglio spazio alla visione di The Navigator, film di Buster Keaton e Donald Crisp del1924 sonorizzato da un trio francese, molto caro ad Area Sismica, composto da Nicolas Chatenoud, Guigou Chenevier e Guillaume Saurel.

Il 4 agosto è il turno del live di Alabaster DePlume, al secolo Angus Fairbairn, riconosciuto in tutto il mondo come un punto di riferimento della scena jazz contemporanea, con il suo audace e scoppiettante punto d'incontro tra jazz, folk e musica classica. Ma poi ancora gli Aiga (1 settembre), nuovo quartetto della sassofonista Tanja Feichtmair, nato dalla collaborazione in duo con Andrea Massaria, Alexander Frangenheim e Patrick Wurzwallner; il quartetto danese/norvegese Emmeluth’s Amoeba, l’8 settembre, guidato dal sax stratosferico della compositrice Signe Emmeluth, insieme ad alcuni dei musicisti più eccitanti dell’attuale scena scandinava. Inoltre verrà riproposto, in data ancora da destinarsi, il festival Aut Aut (successo enorme nel 2023), incentrato sui vini naturali, con il filosofo Rocco Ronchi.

Il calendario completo (in aggiornamento) è disponibile al sito https://www.lupo340.com/.