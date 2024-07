Notte Rosa 2024, un grande ballo collettivo per il "Weekend Dance": gli appuntamenti nel ravennate

Cambia pelle il "Capodanno dell'estate" e si trasforma in un fine settimana, dal 5 al 7 luglio, dedicato al ballo. È "Weekend Dance" il titolo della 19esima edizione della Notte Rosa che, anche nel ravennate, sarà la celebrazione del linguaggio universale del ballo. Lungo i 110km di costa della Romagna, le piazze delle città e nei piccoli borghi oltre 120 eventi faranno ballare e tingeranno di rosa più di 20 comuni della Romagna. Una grande danza collettiva che avrà come sua principale fonte di ispirazione la tradizione del Liscio, candidato dalla Regione Emilia-Romagna a diventare Patrimonio Immateriale dell'Umanità Unesco, nel 70esimo anniversario di Romagna Mia.

Il “Weekend Dance” entra nel vivo a partire da venerdì 5 luglio. A Cervia, nella cornice della Torre San Michele, si terrà una serata di ballo country targata Wild Angels con Arianna e Alby Dj, con coreografie di line dance e balli di coppia. A Marina di Ravenna, venerdì, riflettori puntati sui Joe Dibrutto. Con energia, esperienza e capacità di rinnovarsi, la band interpreta un repertorio italiano e internazionale che porta in scena i brani più significativi degli anni '70, con vistosi abiti da scena e divertenti coreografie. Lo stesso giorno a Ravenna la Tiger Dixie Band animerà le strade del centro con un viaggio musicale itinerante nel jazz tradizionale. Sempre venerdì Baby K, regina indiscussa dell'estate, fa tappa al Matilda di Marina di Ravenna.

Sarà la mezzanotte di venerdì 5 luglio ad accendersi in contemporanea con il grande spettacolo di fuochi d’artificio su tutta la riviera romagnola. La magia dei fuochi d’artificio torna per colorare le colline, il mare e il cielo. Un grande show pirotecnico che farà brillare a giorno il cielo della Romagna lasciando il pubblico con il naso all'insù. Ecco i Comuni in cui si svolgerà lo spettacolo dei fuochi d'artificio: Comacchio, Milano Marittima, Cesenatico, San Mauro Mare, Gatteo Mare, Bellaria Igea Marina, Rimini, Riccione, Misano Adriatico, Cattolica.

Alle 18 in punto di sabato 6 luglio, invece, scatterà l’ora X. La Romagna intera, dalla costa fino all’entroterra, sprigionerà un’ondata di energia positiva che contagerà centinaia di migliaia di persone. Un grande flash mob collettivo per celebrare il “Weekend Dance”, la voglia di muoversi, saltare, danzare e cantare, che trascinerà nel vortice del divertimento giovani, famiglie, anziani e bambini. In 11 località, sotto la guida di esperti ballerini di scuole di ballo della Romagna, saranno indicati i passi da eseguire. A Cervia l'appuntamento è ancora in piazzale Evangelisti, sotto la Torre. Faenza, con l’assessorato al Turismo del Comune e in collaborazione con il Meeting delle Etichette Indipendenti, aderisce al Flash Mob collettivo tra piazza Martiri della Libertà e via Marescalchi.

Colonna sonora sarà un tormentone destinato a diventare virale sui social network: semplici movenze che ognuno potrà interpretare come meglio crede unendosi al flusso che invaderà ogni luogo della Romagna. Il tutto sulle note di “Weekend Dance”, il brano appositamente realizzato da Moreno il Biondo con Claudio Cecchetto e cantata dalla nuova orchestra della Gen Z del Liscio Santa Balera. Sul sito e sui social de La Notte Rosa è online il video tutorial, con la coreografia curata da Alessia Molinari di Cruisin’Arts e i ballerini che danzano al ritmo di “Weekend Dance” presentando il balletto del flash mob a cui tutti potranno fare riferimento per imparare i passi. In tutta la grafica dedicata al flash mob è presente il QR Code di atterraggio alla pagina dell'evento.

Sempre sabato a Cervia tutti in piazza Garibaldi con "Balamondo... ballando sotto le stelle" in compagnia di Paolo Belli Big Band e Mirko Casadei Big Band. Contaminazioni musicali e nuovi sound in una serata che mette insieme ragazzi, adulti e giovani famiglie. Al parco dei Gemelli di Tagliata ci si scatena con il rock de "Le Rimmel", una band tutta al femminile con look anni 50/60.

Russi, invece, accoglie la Lunga notte del BalFolk nell’ambito del Ravenna Festival (ingresso a pagamento). Un gemellaggio danzante tra la collina francese e l’appennino italiano che torna a esplorare, mescolare e spingere in avanti le tradizioni folk.

Sabato 6 luglio Mirabilandia presenta Weekend Dance, un evento esclusivo firmato da Claudio Cecchetto che farà ballare e divertire tutti i visitatori fino alle ore 23. Una serata molto speciale animata da un fantastico djset in collaborazione con il Samsara di Riccione, che vedrà alternarsi in consolle Danilo Saclì, Cristina Oliveira e Fabio Marzo. Sulle note delle hit estive, due squadre di ballerini professionisti si sfideranno in una Dance Battle tutta da seguire, in cui il supporto del pubblico farà la differenza. I team in gara saranno guidati da star e personaggi famosi della televisione italiana, tutti magistralmente interpretati da Claudio Lauretta e Leonardo Fiaschi. I due comici e imitatori porteranno in scena i loro migliori successi, in uno spettacolo in cui il divertimento è assicurato. Dal 5 al 7 luglio sarà attiva una speciale promozione con entrata serale (dalle ore 17.00) al Parco – evento incluso.

Ancora emozioni nel segno del ballo domenica 7 luglio. La spiaggia libera di Lido di Dante a Ravenna ospita "Alba di tango: melodie argentine sotto il cielo estivo", un affascinante concerto all'alba del Duo Tango Fancelli. Durante la mattinata sarà possibile immergersi nelle atmosfere del tango argentino, tra grandi classici e capolavori che hanno fatto la storia di questo genere.