Mistero, storia e intrighi alla corte di Caterina Sforza: tanti eventi nel maggio della Rocca

Alla Rocca di Riolo il mese di maggio sarà ricco di eventi per grandi e piccini in cui mistero, fantasia, intrighi di corte e scoperta del territorio si intrecciano nella splendida cornice della Rocca.

Mercoledì 1° maggio alle ore 15 parte una meravigliosa passeggiata patrimoniale. In questo appuntamento, “I colori dei Crivellari”, si partirà dal cortile interno della Rocca per poi arrivare all’antico borgo dei Crivellari, un’eccellenza del territorio dalla quale ammirare la Vena del gesso ed i nostri meravigliosi calanchi.

Sabato 11 maggio alle ore 21 l’atmosfera medievale avvolgerà ancora una volta le mura della Rocca con l’avvincente “Delitto al Castello”: una cena in collaborazione con il Torrino Wine Bar in cui i partecipanti avranno tempo dall’aperitivo fino al dolce per scoprire l’assassino scaltramente nascosto tra di loro. Un evento per adulti tra il divertimento ed il mistero.

Domenica 12 maggio alle ore 10.30 in occasione dei Kid Pass Days Caterina Sforza in persona accompagnerà i ragazzi e le loro famiglie alla scoperta della maestosa Rocca di Riolo e a seguire li guiderà in un’avvincente caccia al tesoro alla ricerca delle sue antiche ricchezze perdute. “Caterina Sforza e il tesoro perduto” un evento tra storia e leggenda da non perdere. Domenica 12 maggio alle ore 15 dal fossato della Rocca parte un altro appuntamento con le passeggiate patrimoniali. “Tra le sorgenti di Riolo” porterà i visitatori a scoprire le preziose acque di Riolo Terme con un percorso di 7 chilometri semplice e adatto a tutti. Un viaggio alla scoperta dei tesori nascosti del nostro borgo con una particolare attenzione alle nostre miracolose acque termali.

Sabato 18 maggio alle ore 21 i bambini coraggiosi non possono perdersi la “Notte al Castello”, un’intera nottata tra le mura della Rocca di Riolo tra giochi, laboratori, merende e letture al buio. Un’esperienza indimenticabile di una notte armati di sacchi a pelo e torce in cui i valorosi ragazzi verranno messi alla prova!

Per tutta la giornata di domenica 26 maggio la Rocca accoglie i ragazzi e le loro famiglie che vogliono mettersi alla prova con Junior Rocca Escape “Salviamo la principessa”.

In un’ora di tempo rinchiusi nella torre quadrata della Rocca i partecipanti dovranno riuscire a salvare la principessa caduta nelle mani del malvagio orco.

I biglietti sono acquistabili su shop.atlantide.net nella sezione dedicata alla Rocca di Riolo.