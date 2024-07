Musica, spettacoli, giochi per bambini e buon cibo all'Ex Salesiani Summer Village

Anche nell'estate del 2024, l’evento che prende il nome di “Ex Salesiani Summer Village”, vedrà illuminare nuovamente l’area del Complesso di Faventia Sales. A partire dalle ore 18.30 di mercoledì 17 luglio e mercoledì 28 agosto, saranno numerosi gli stand presenti oltre a iniziative proposte da società sportive, associazioni culturali e professionisti.

“Per il quarto anno organizziamo gli Ex-Salesiani Summer Village - ha spiegato durante la presentazione il presidente di Faventia Sales Luca Cavallari-. Numerose e varie attività saranno svolte nelle due serate in programma. Ci tengo a ringraziare tutti coloro che hanno organizzato questo evento nel Complesso di Faventia Sales. La rassegna del 2024 per noi è il segnale finale di ripartenza dato che con l’ultimo investimento di 800mila euro siamo riusciti a rendere interamente fruibile anche l’ultimo tassello mancante, ovvero l’edificio della Scuola di Musica Sarti. Per tutti noi sarà una grande festa e un orgoglio rivedere gli alunni proseguire l’apprendimento nella propria casa dopo mesi non facili in cui l’accesso era limitato al primo piano e in altre aule del Complesso. Per questo ringrazio loro e gli insegnanti per la disponibilità dimostrata.

Tra i tanti appuntamenti di spessore ci sarà la corsa podistica organizzata dalla società Leopodistica. La corsa non competitiva si terrà durante la serata del 28 agosto e dopo la partenza dagli Ex Salesiani, si passerà attraverso i luoghi maggiormente colpiti dall’alluvione di maggio 2023.”

Non mancheranno la musica e gli spettacoli con il concerto della scuola di musica “Giuseppe Sarti” e i bambini saranno al centro della rassegna attraverso l’organizzazione di giochi, spettacoli e intrattenimento come gli spettacoli di magia del Mago Silvestro (28 agosto) e l’allestimento del gonfiabile e dei giochi di legno della cooperativa Kaleidos. L’associazione Fatti D’arte allestirà un laboratorio teatrale con creazione di oggetti di scena per bambini. Saranno presenti anche il Centro per le Famiglie, la Ludoteca e il Centro faentino di psicologia e psicoterapia con tante attività rivolte ai più piccoli e non solo.

Lo sport sarà protagonista anche nell’edizione del 2024 grazie a incontri e attività di avviamento e non solo con le varie società faentine. La società Faventia Calcio farà divertire i bambini attraverso un percorso di coni e porta da calcio. La società Leopodistica organizzerà una corsa non competitiva nella serata del 28 agosto. Gli istruttori del Progetto Crossfit allestiranno un angolo con attrezzi e dimostrazioni dedicato ai bambini. La società ciclistica SC Faentina sarà presente durante la seconda serata con stand informativo e attività di avviamento per i più piccoli. Infine, l’associazione sportiva Movat porterà nel complesso un’interessante novità con parkour e surfskate.

La Fondazione Banca del Monte e Cassa di Risparmio di Faenza parteciperà attivamente all’evento attraverso i team del proprio Contamination Lab che allestiranno spazi espositivi. Sotto i portici saranno allestiti mercatini di oggetti e accessori handmade per un’atmosfera unica e suggestiva. Ampio spazio anche all’offerta “food”, sia per aperitivo, cena o semplicemente per un buon gelato, tra E-Bistrot, Mens Sana e Pace&Cream. Saranno presenti la Casa editrice “Tempo al Libro” e il notaio Paolo Castellari, che nella serata di agosto presenterà il proprio libro sul “Codice di Camaldoli”.

Nel 2023 la grande novità fu la partecipazione dei rioni, i quali torneranno all’Ex Salesiani Summer Village. Quest’anno le nuove proposte, oltre che da Movat ASD e dalla Squadra di Soccorso, saranno segnate dalla presenza ed esposizione della barca a vela da parte dell’azienda Vela e Legno. Il programma degli “Ex Salesiani Summer Village” sarà pubblicizzato ad hoc, per ogni serata, sulle pagine social e sul sito di Faventia Sales.