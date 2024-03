Un appuntamento fisso da settantacinque anni: torna a Casola la Festa dell'Albero

Torna un appuntamento fisso, che va a vanti dal 1949, con la natura. Il 21 marzo, alle 10, è in programma a Casola Valsenio la Festa degli Alberi. L'iniziativa è organizzata dal Comune con l'Istituto scolastico comprensivo "G. Pascoli" di Riolo Terme e Casola Valsenio e si svolgerà nell’area esterna del plesso scolastico della scuola elementare e media, in Via Santa Martina.

Al saluto dell’Amministrazione comunale, del dirigente scolastico e del Consiglio comunale dei ragazzi, seguirà l’intervento di Sauro Biffi, direttore del Giardino delle Erbe “Augusto Rinaldi Ceroni”. In occasione della Festa verrà consegnato un albero ai genitori di ogni bimbo e bimba nati nel 2023, che verrà messo a dimora a cura di ogni famiglia.