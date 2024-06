Ambiente, pace, musica e cultura: a Fusignano due giorni con la festa di Arci

Il 14 e 15 giugno, al parco Primieri di Fusignano, Arci Ravenna organizza URCA! La festa di Arci Ravenna. Concerti, dibattiti, mostre e laboratori per due giorni tra ambiente, musica e cultura, il tutto a ingresso gratuito con la collaborazione e il contributo di Arci Emilia Romagna, Arci Ravenna e SUNER. Molte le band che si esibiranno dal vivo e ci saranno mostre, dibattiti, interventi, tavoli di lavoro per mettere in luce e far conoscere le tante iniziative e realtà impegnate in ambito sociale e creativo legate ad ARCI Ravenna.

Sia la mattina che il pomeriggio sono previsti incontri e dibattiti su temi importanti come ambiente e diritti delle donne, fino all’Intelligenza Artificiale e le sue implicazioni nella società, la sera invece è dedicata all’intrattenimento, tra musica, performance teatrali e djset. Non mancherà il cibo naturalmente, pensato per tutti i gusti e necessità.

Molti gli ospiti di questa prima edizione: si va dalla presentazione del libro "J’accuse", con l’autore Christian Elia e Gianluca Mengozzi presidente ARCS, mentre Giovanni Boccia Artieri ci parlerà della IA tra nutrimento e tossicità, l’associazione Lucertola Ludens proporrà laboratori per i più piccoli, Eddi Bisulli (educatore-ambientale presenta, "La cura-dai cambiamenti climatici alla sesta estinzione di massa". Per arrivare alla musica e al teatro, tantissime proposte differenti e di generi diversi, saranno con noi Rigolò, Asianoia, Patatrac improvvisazione teatrale, Ananhash, Roma Amor, DFWU e la compagnia TEATRONNIVORO con lo spettacolo "Non essere".

Il programma in dettaglio

Si parte il 13 giugno con URCA ! OFF presso il CINEMA ARCI GULLIVER Alfonsine si svolge la proiezione di Kissing Gorbaciov e la presentazione del programma di URCA! e del progetto Suner con Massimo Maisto presidente Arci E-R e Mattia Antico presidente di Ferrara sotto le Stelle.

La festa entra nel vivo venerdì 14 giugno alle 19 con il primo dibattito J’accuse. “Gli attacchi del 7 ottobre, Hamas, il terrorismo, Israele, l’apartheid in Palestina e la guerra” con l’autore Christian Elia e Gianluca Mengozzi presidente di ARCS – coordina Veronica Rinasti di Arci Dock61

Alle 21 è la volta di Teatro Onnivoro che porta in scena il mini spettacolo Non essere – cosa resta di Amleto dopo i tagli alla cultura. In seguito sarà il turno di PATATRAC spettacolo di improvvisazione teatrale con Fabio Magnani e Francesco Bentini accompagnati alle tastiere da Silvia Valtieri. Alle 22 comincia la musica dal vivo con il concerto dei ROMA AMOR, per un sound e un repertorio di altissimo livello. La notte prosegue con la proiezione al parco di FOOD FOR PROFIT, un’inchiesta rivelatrice che mostra il filo che lega l’industria della carne, le lobby e il potere politico.

Sabato 15 giugno si comincia alle 11 con la conversazione tra Eddi Bisulli (educatore-ambientale) e Anna Fedriga attivista ravennate dei FridaysForFuture "La cura-dai cambiamenti climatici alla sesta estinzione di massa". Coordina Michela Bianchi di Arci Ravenna. Dalle 14 molte iniziative sparse per il parco a cura delle associazioni di Arci Ravenna, tra artigianato , volontariato e uno spazio per i più piccoli

Alle 17 il dibattito – incontro sull’Intelligenza Artificiale "A.I. da digerire : fra nutrimento e tossicità", con ospite prof. Giovanni Boccia Artieri in dialogo con Matelda Miolo, Alberto Fedriga e Ernesto Moia di Arci Ravenna

Dalle 21 la musica dal vivo non si ferma fino a notte, si esibiscono i Rigolò per presentare il loro ultimo album, poi ci saranno Asianoia, Ananhash e DFWU per chiudere la nottata.