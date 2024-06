Magie, incantesimi, creature fantastiche e buon cibo: a Riolo si celebra il rito celtico di inizio estate 

Riolo si prepara a vivere la festa celtica del Solstizio d'estate. Sabato 22 e domenica 23 giugno prende il via la prima edizione di “INCANTUM, Litha – Incantesimi di Mezza Estate”, organizzato dalla Proloco di Riolo Terme, già creatrice del riuscito e longevo Capodanno Celtico, con il supporto del Comune, della BCC Romagna Occidentale, della Rocca di Riolo, dell’Unione Nazionale Proloco D’Italia e con la direzione artistica e la collaborazione dell’associazione culturale no profit “Ombre D’Arte”, già conosciuta in Italia e con riscontro anche all’estero per l’evento Noctis Domini, che si svolge da otto anni a ottobre nel centro storico di Ferrara.

LITHA, tra il 21 e il 25 giugno coincideva un vero e proprio periodo di festa per i popoli celtici, gallici e germanici. Un momento per celebrare la fertilità e la rinascita in cui i druidi erano concentrati a celebrare il Sole e "aiutarlo" a benedire la Natura. Così come accadeva per Samhain, il velo tra il mondo degli spiriti e quello degli uomini si assottigliava, portando il Piccolo Popolo - composto da fate, gnomi e spiritelli - a incrociare gli umani.

INCANTUM è un evento celtic fantasy, con due giorni pieni di magia, di Luce e Ombre, fra creature fantastiche, musica, buon cibo e buon bere, divinazione, selezionatissimo artigianato e intrattenimento.

Il programma offre tantissime attività e iniziative, anche per i più piccini, che non solo faranno divertire, ma saranno anche momenti di didattica con la presenza della Compagnia dei Lupi Feudi in entrambi i giorni, Falconeria Freddy la Domenica, la conferenza interattiva sui draghi di Trilli Animazioni e laboratori dove i più piccoli potranno creare una pozione della strega da portarsi a casa come ricordo. Gli amanti della musica potranno fare festa e rimanere incantati con la dark celtic band Édea, che si esibirà sabato alle ore 22.00 circa sul palco, e ballare per Riolo con i Siegel Senones e i Daridel, tutte band apprezzatissime e conosciute nell’ambito di eventi celtici.

Sabato sera celebreremo insieme Litha, e Riolo vedrà calar il velo: le creature del piccolo popolo, che ammireremo in sfilata aperta a chiunque voglia partecipare in costume durante il giorno, daranno spazio alle creature della Notte, pronte a impadronirsi del borgo. Non mancheranno inoltre momenti di cultura grazie alla presenza della Tana Storica della Stregoneria e di Radio Druido, che nei giorni di sabato e domenica terranno conferenze rispettivamente sulla storia della stregoneria in Romagna e sulla cultura celtica.

Da non perdere le iniziative della Rocca di Riolo con “E fui strega”: un viaggio nel passato in compagnia di una delle donne più discusse del Medioevo, Caterina Sforza. Tra le imponenti mura della Rocca, la Signora delle Romagne narrerà la sua visione del mondo, dove magia, scienza, esperimenti alchemici e arti occulte si intrecciano. Attraverso le antiche sale del castello, la strega degli Sforza condurrà in un mondo di mistero alla scoperta dei suoi segreti ancestrali. Domenica è il turno della Junior Rocca Escape Fantasy: gioco escape per bambini e famiglie. Tra strane creature e animali fantastici, i partecipanti dovranno risolvere enigmi e indovinelli, trovare le combinazioni per aprire i lucchetti e riuscire a trovare la chiave che gli permetterà di conquistare la libertà. Prenotazioni, informazioni e biglietti: roccadiriolo@atlantide.net - 0546.77450 - 335.1209933.

Da segnalare la presenza di 40 banchi a tema che arrivano da tutta Italia per partecipare a questa prima edizione, fra cui anche banchi di divinazione, tarocchi, editoria. Non mancherà il buon cibo della Proloco, che vi aspetta in Parco Pertini, insieme a fiumi di birra artigianale e all’ottimo ippocrasso – bevanda storica diffusa in particolare in questi eventi - di Ombraluna.

Il programma

Sabato 22 giugno

ORE 16.00: apertura evento ed espositori;

DALLE 16.00 FINO A FINE EVENTO AREA CONFERENZE, LABORATORI, STAND GASTRONOMICI, BIRRA ARTIGIANALE ED IPPOCRASSO in Parco Pertini

DALLE 16.00 FINO A FINE EVENTO – GIARDINI PUBBLICI VIA CESARE BATTISTI:

Compagnia dei Lupi Feudi e i loro bellissimi Lupi

ORE 16.30, PARCO PERTINI: Radio Druido, conferenza gratuita “LA STORIA DEI CELTI IN ROMAGNA: IDENTITA’ E TRADIZIONE” – durata 1 ora

ORE 17.00: sfilata creature fantastiche per il centro storico, punto di partenza dalla Rocca, con la musica dei Siegel Senones;

ORE 17.45, PARCO PERTINI: Tana Storica della Stregoneria, conferenza gratuita “CACCIA ALLE STREGHE IN AMBITO LOCALE” - durata 1 ora

ORE 18:30: si balla e si fa baracca con i SIEGEL SENONES (itineranti)

ORE 19:00, PARCO PERTINI: Radio Druido, “I BENEFICI MODERNI DELLA MAGIA E DELLA MEDICINA DEI CELTI”: conferenza con offerta libera, durata 1 ora

ORE 19:00 e a seguire ogni ora, presso la ROCCA: “E FUI STREGA: un viaggio nel passato in compagnia di una delle donne più discusse del Medioevo: Caterina Sforza. Tra le imponenti mura della Rocca, la Signora delle Romagne narrerà la sua visione del mondo, dove magia, scienza, esperimenti alchemici e arti occulte si intrecciano. Attraverso le antiche sale del castello, la strega degli Sforza vi condurrà in un mondo di mistero alla scoperta dei suoi segreti ancestrali. INFO E BIGLIETTI: roccadiriolo@atlantide.net - 054677450 - 3351209933

ORE 20.00, PARCO PERTINI: Tana Storica della Stregoneria: “CENNI STORICI SULLA STREGONERIA CON COLLEGAMENTI CELTICI E PAGANI”, conferenza gratuita - durata 1ora

ORE 20.00: si balla e si fa baracca con la musica dei SIEGEL SENONES - itinerante - si parte dalla Rocca per arrivare al Parco Pertini;

ORE 21.00, PARCO PERTINI: celebrazione di Litha insieme a Trilli de La Bottega di Lugh: Alban Hefin significa “La luce della Riva” e, come la riva è un mondo di mezzo tra la terra e l’acqua, il solstizio d’estate si trova nel mezzo del periodo più luminoso dell’anno. Si celebra il trionfo del Sole, in quello che è il giorno più lungo dell’anno, ma che allo stesso tempo rappresenta l’inizio del suo declino. Nella lotta eterna tra il Re Quercia e il Re agrifoglio è proprio il Re Quercia all’apice del suo splendore a dover soccombere e le giornate inizieranno lentamente, ma inesorabilmente, ad accorciarsi sino ad Alban Arthan.

ORE 21.30: cala il velo ed è giunta l’ora della sfilata delle CREATURE OSCURE: partenza da Parco Pertini;

ORE 22.00, PARCO PERTINI: la dark celtic folk band ÉDEA vi ammalierà sul palco in un’ora e mezza di musica;

ORE 24.00, PARCO PERTINI: giochi di luci e di fuoco con le dinamiche e magiche STRIE FIRE SHOW per gli incantesimi di fine serata.

Domenica 23 giugno

DALLE ORE 10:00 e a seguire ogni ora, presso la ROCCA: “E FUI STREGA: un viaggio nel passato in compagnia di una delle donne più discusse del Medioevo: Caterina Sfroza. Tra le imponenti mura della Rocca, la Signora delle Romagne narrerà la sua visione del mondo, dove magia, scienza, esperimenti alchemici e arti occulte si intrecciano. Attraverso le antiche sale del castello, la strega degli Sforza vi condurrà in un mondo di mistero alla scoperta dei suoi segreti ancestrali. INFO E BIGLIETTI: roccadiriolo@atlantide.net - 054677450 - 3351209933

ORE 10:00: JUNIOR ROCCA ESCAPE FANTASY: gioco escape per bambini e famiglie. Tra strane creature e animali fantastici, i partecipanti dovranno risolvere enigmi e indovinelli, trovare le combinazioni per aprire i lucchetti e riuscire a trovare la chiave che gli permetterà di conquistare la libertà. Rinchiusi nella torre quadrata della Rocca avranno solo un’ora di tempo: riusciranno a fuggire? INFO E BIGLIETTI: roccadiriolo@atlantide.net - 054677450 - 3351209933

ORE 11:00: apertura evento, espositori e stand gastronomici;

DALLE 11.00 FINO A FINE EVENTO AREA CONFERENZE, LABORATORI, STAND GASTRONOMICI, BIRRA ARTIGIANALE E IPPOCRASSO in Parco Pertini

DALLE 11.00 , PARCO PERTINI: Trilli Animazioni con i laboratori per le famiglie

DALLE 11.00 FINO A FINE EVENTO, GIARDINI PUBBLICI VIA CESARE BATTISTI: troverete la Compagnia dei Lupi Feudi e i loro bellissimi Lupi nell’area dei giardini pubblici;

ORE 11.30: JUNIOR ROCCA ESCAPE FANTASY: gioco escape per bambini e famiglie. Tra strane creature e animali fantastici, i partecipanti dovranno risolvere enigmi e indovinelli, trovare le combinazioni per aprire i lucchetti e riuscire a trovare la chiave che gli permetterà di conquistare la libertà. Rinchiusi nella torre quadrata della Rocca avranno solo un’ora di tempo: riusciranno a fuggire? INFO E BIGLIETTI: roccadiriolo@atlantide.net - 054677450 - 3351209933

ORE 11.30, PARCO PERTINI: Tana Storica della Stregoneria, conferenza gratuita “Cenni storici sulla stregoneria con collegamenti celtici e pagani” – durata 1 ora

ORE 12.30, PARCO PERTINI: TRIBAL QUEENS – esibizione a tema “SIBILLE”;

ORE 14.00, PARCO PERTINI, ITINERANTE: si canta e si danza con la musica dei DARIDEL;

ORE 14.30, PARCO PERTINI: Tana Storica della Stregoneria, conferenza gratuita “Caccia alle Streghe in ambito locale” – durata 1 ora

ORE 15:00: JUNIOR ROCCA ESCAPE FANTASY: gioco escape per bambini e famiglie. Tra strane creature e animali fantastici, i partecipanti dovranno risolvere enigmi e indovinelli, trovare le combinazioni per aprire i lucchetti e riuscire a trovare la chiave che gli permetterà di conquistare la libertà. Rinchiusi nella torre quadrata della Rocca avranno solo un’ora di tempo: riusciranno a fuggire? INFO E BIGLIETTI: roccadiriolo@atlantide.net - 054677450 - 3351209933

ORE 15.30, PARCO PERTINI: Tana Storica della Stregoneria, conferenza gratuita “Cenni storici sull’inquisizione” – durata 1 ora

ORE 16:00: sfilata creature fantastiche per il centro storico, partenza dalla Rocca;

ORE 16.30: JUNIOR ROCCA ESCAPE FANTASY: gioco escape per bambini e famiglie. Tra strane creature e animali fantastici, i partecipanti dovranno risolvere enigmi e indovinelli, trovare le combinazioni per aprire i lucchetti e riuscire a trovare la chiave che gli permetterà di conquistare la libertà. Rinchiusi nella torre quadrata della Rocca avranno solo un’ora di tempo: riusciranno a fuggire? INFO E BIGLIETTI: roccadiriolo@atlantide.net - 054677450 - 3351209933

ORE 16.30, PARCO PERTINI: Tribal Queens - esibizione a tema “DIVINITA’ CELTICHE”;

ORE 17.00, PARCO PERTINI: Radio Druido, conferenza gratuita “Avvicinarsi alla spiritualità celtica oggi, festività e tradizioni” – durata 1 ora

DALLE ORE 17:00 alle ORE 19.30 CIRCA, Via Cesare Battisti Giardini pubblici: Falconeria Freddy, dimostrazioni di volo rapaci e foto

ORE 18.00, PARCO PERTINI: Radio Druido, conferenza a offerta libera “Alberi Sacri, Ogham, Erbe magiche dei Celti” – della durata di un’ora

ORE 19.00, ROCCA: TRIBAL QUEENS - esibizione a tema Streghe;

ORE 19:30: sfilata creature fantastiche per il centro storico;

ORE 20:00: si danza con la musica dei DARIDEL (partenza dalla Rocca per arrivare a finire al Parco Pertini);

ORE 22.00, PARCO PERTINI: giochi di luci e di fuoco con le dinamiche e magiche STRIE FIRE SHOW per gli incantesimi di fine serata.