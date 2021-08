Gastronomia, musica e tour guidati: torna la Festa del Mare e dello Sport

Prezzo non disponibile

Il porto di Marina di Ravenna torna ad animarsi con buon cibo e musica nella settimana di Ferragosto. Dal 12 al 15 agosto infatti torna la Festa del Mare e dello Sport. L'ex-stabulario ospita uno stand gastronomico in cui gustare le specialità marinare della tradizione rivierasca, e non solo. Il Bacino Pescherecci invece fa spazio agli eventi musicali, in una cornice davvero suggestiva.

Appuntamento tutte le sere a partire dalle 19 con le specialità di pesce e di collina allo stand gastronomico. Alle 21.15 invece parte la musica (obbligatoria la prenotazione). Giovedì 12 agosto serata musicale con Vj Lou, venerdì tributo a De André con The Faber's Social Club, sabato serata rap con Rse Radio web e infine domenica si chiude con il Jay Oh acoustic trio.

Insieme alla sagra ci sono anche i tour guidati organizzati da Ravenna Welcome: venerdì 13 il tour dei bunker e sabato 14 agosto la visita alla scoperta della Marina storica, entrambi in partenza alle ore 19.