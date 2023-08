Tagliatelle, ragù e fiorentina: tutto il gusto della tradizione alla Festa della Romagnola

Indirizzo non disponibile

Sabato 2 e domenica 3 settembre nella Tensostruttura delle Associazioni di Casola Valsenio (Viale Domenico Neri 1/n) si terrà la Festa della Romagnola, un fine settimana gastronomico dedicato alla Romagna, alle sue specialità e alla razza bovina Romagnola. In menu, tagliatelle al ragù di Romagnola, tortelli di patate al ragù di Romagnola, fiorentina e tagliata di razza bovina Romagnola, hamburger di vacca romagnola, pomodori e patate aromatizzate alle erbe officinali del Giardino delle Erbe. Lo stand gastronomico sarà aperto sabato 2 settembre dalle ore 19.00 e domenica 3 settembre per pranzo a partire dalle ore 12.00 e per cena dalle ore 19.00.