Sfida delle bandiere e scambi culturali: Bagnacavallo festeggia l'Europa

Torna anche quest’anno a Bagnacavallo la Festa dell’Europa, con tre appuntamenti per diverse fasce d’età. Si inizia giovedì 9 maggio, giorno della Festa dell’Europa, con la consueta festa in piazza della Libertà a partire dalle 18.30.

Il programma prevede un primo momento alle 18.30 nel cortile della scuola con la piantumazione dell’albero dello scambio studentesco Bagnacavallo-Neresheim dell’anno scolastico 2023/2024. Da qui partirà la sfilata delle bandiere che terminerà in piazza con i saluti nelle varie lingue.

Alle 20.30 ci saranno i saluti istituzionali e la premiazione del concorso internazionale “Un Poster per la pace” a cura del Lions Club di Bagnacavallo e dei lavori relativi al concorso “La Mia Europa”. Ci saranno poi due premiazioni nuove rispetto alle scorse edizioni: il premio dedicato a Nazifa Noor Ahmad e quello per l’impegno nella cittadinanza attiva. Infine alle 21 si terrà “Join the Party!”, Zumba Europea a cura di Zumba Team Romagna.

Durante la serata saranno esposti i lavori del concorso internazionale “Un Poster per la pace” e i lavori grafici, plastici e multimediali relativi al concorso “La Mia Europa”.

Sarà presente un info point con materiale informativo sull’Europa e il Letsgosky point, a cura del collettivo Letsgosky nato del progetto di cittadinanza attiva e urbanistica partecipata che si è tenuto nei mesi invernali con alcuni ragazzi e ragazze delle scuole secondarie di primo grado. Dalle 19 funzionerà uno stand gastronomico con paella, panini, cous cous alle verdure, patatine e dolci.

Venerdì 10 alle 21 nella Sala di Palazzo Vecchio ci sarà la proiezione del film “Un mondo nuovo” di Alberto Negrin (2014), con introduzione critica a cura di Filmeeting Aps.

Sabato 11 alle 10 nello scalone del municipio sarà la volta delle “Letture Europee”, letture in lingua per i più piccoli a cura di Comunicando Aps in collaborazione con la Biblioteca Comunale Taroni di Bagnacavallo e i lettori volontari Mammalingua.

Dal 4 al 9 maggio si tiene inoltre lo scambio culturale, con 39 ragazze e ragazzi della città tedesca Neresheim ospiti a Bagnacavallo, che prevede anche mercoledì 8 una cena conviviale di saluto con la consegna dell’attestato di Cittadini d’Europa agli studenti impegnati nello scambio. Le iniziative per la Festa dell’Europa sono organizzate dal Comune e dall’associazione Amici di Neresheim in collaborazione con Istituto comprensivo Berti, Pro Loco e associazioni Comunicando, Bagnacavallo Fa Centro, Amici dell’Abbondanza, Avis, Auser, Doremi, Filmeeting, Lions Club Bagnacavallo, Associazione L’incontro.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero. Per informazioni: 0545.280864.