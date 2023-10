Zombie walk, trucchi horror, escape room, dolcetti e tanti spettacoli: la festa di Halloween a Cervia

Tornano mostri e brividi nel centro di Cervia in occasione della festa di Halloween. Dal 28 ottobre all'1 novembre arrivano mercatini, giostre, spettacoli, divertimenti, escape room e animazioni per grandi e piccoli in Piazza Garibaldi e in altri luoghi del centro storico di Cervia.

Il programma

Sabato 28 ottobre in piazza Garibaldi alle 14.30 aprono giostre, stand truccatori e mercatino, alle 15 c'è “La tana delle Zucche” e alle 16 Leonardo Polverelli Live. In viale Roma mattina e pomeriggio vi aspettano i "Dolci Mostruosi", poi alle 14.30 aprono le giostre, alle 15 e 17 due laboratori di intaglio zucca, alle 15 mani in pasta e laboratori di biscotti halloweeniani, Intanto in viale Bertoni alle 15.30 è attivo il Selfie point con regalo.

Domenica 29 ottobre in piazza Garibaldi dalle 14.30 ci sono le giostre, “La tana delle Zucche” e alle 16 Kriterion. Dalle 15 in piazza Pisacane largo alla sfilata in maschera organizzata da Bubusettete. Dalle 14.30 ci sono giostre e Dolci Mostruosi in viale Roma, poi alle 15 e 17 i laboratori Crea il sacchetto “dolcetto o scherzetto?” e alle 15.30 il laboratorio della Scuola di Danza Artemisia.

Lunedì 30 ottobre la festa prosegue con i Dolci Mostruosi in Viale Roma dove alle 15 alle 18 c'è anche Spin-off Halloween, un evento dedicato a giochi da tavolo e giochi di ruolo. Intanto in via Bertoni dalle 15.30 c'è il Selfie point con regalo.

Martedì 31 ottobre tante attrazioni. In piazza Pisacane alle 14.30 aprono gli stand dei truccatori, alle 15 parte il dolcetto o scherzetto organizzato da Bubusettete, segue alle 17 la parata e spettacolo (durata 45 minuti: percorso da Viale Roma a Piazza Pisacane). Alle 18.30 lo spettacolo Lidio con la D (durata 45 min), poi alle 20 lo spettacolo Gianda, alle 20.45 Country Horror Show e poi alle 21 la Zombie Walk tra Viale Roma e Piazza Pisacane. Alle 21.45 torna lo spettacolo Lidio con la D e alle 22.30 lo spettacolo Gianda.

In piazza Garibaldi alle 14.30 aprono giostre, stand truccatori, mercatino, dolcetto e scherzetto per le attività del centro e dalle 15 “La tana delle Zucche”. Poi alle 16 inizia la musica sul palco, segue alle 17.30 la premiazione del miglior costume. Largo poi agli spettacoli: 18 Spettacolo di fuoco a cura di Moko, 18.30 Saint Cecilia live, 20 Country Horror Show, 20.30 Spettacolo di fuoco a cura di Moko, alle 21 la Zombie Walk e l'apertura del percorso Obscuria al Magazzino del sale, alle 21.45 Belle live in concerto.

In viale Roma dalle 14.30 ci sono Dolci Mostruosi, giostre, mercatino e dolcetto e scherzetto per le attività del centro. Dalle 16 Olimpiadi di Halloween, poi alle 17.30 Spettacolo itinerante (parata) a cura della Compagnia Papel e alle 19 Cartomanti e astrologi per tutto il viale. Poi dalle 21 largo alla Zombie Walk. In via Bertoni dalle 15.30 Selfie point con regalo e truccabimbi, dalle 16 Cronache dal “Sottosopra” con coinvolgimento del pubblico. Sul Borgomarina dale 18 parte L’invasione dei granchi blu, un aperitivo a base di granchio blu organizzato dai Pescatori di Cervia sotto la Vecchia Pescheria del Borgomarina, poi ci sono le iniziative di Saledolce e Officine del Sale. Infine dalle 22.30 al Magazzino del Sale c'è Obscuria, una escape room horror.

Mercoledì 1 novembre la festa di Halloween si chiude con La pesca delle streghe by Bubusettete in piazza Pisacane e i Dolci Mostruosi da gustare in viale Roma.