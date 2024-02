Il concerto di Bennato, la Cena dei popoli e il convegno sui diritti dei migranti: a Bagnacavallo due giorni con il Cif 

Si intitola “Dis-persi nel sistema: i diritti sospesi nelle migrazioni” il convegno promosso dall’associazione Cif – Centro italiano femminile di Bagnacavallo, in collaborazione con il Comune. Il convegno si svolgerà alla sala di Palazzo Vecchio di Bagnacavallo e si articolerà nel pomeriggio di venerdì 23 e nella giornata di sabato 24. Si alterneranno numerose voci di docenti universitari, medici, giornalisti, operatori umanitari, volontari e rappresentanti delle istituzioni. Ci sarà poi una “Finestra su Bagnacavallo” con le esperienze di inclusione portate avanti sul territorio comunale. La partecipazione al convegno è gratuita previa iscrizione ed è in fase di approvazione il riconoscimento di crediti Ecm per professioni sanitarie e assistenti sociali.

"Attraverso interventi e testimonianze di docenti, operatori e persone direttamente coinvolte - spiegano gli organizzatori – desideriamo proporre sguardi e prospettive di indagine sul fenomeno migratorio. La componente conoscitiva e quella solidale sono soggetti principali di contesti complessi e difficili, spesso drammatici, come quelli dei diritti non riconosciuti nel poliedrico contesto migratorio. Indagarli attraverso una lente valoriale, oltre che sociologica, legislativa e antropologica, costituisce una forma di lettura più completa ma soprattutto equa. Una lettura che richiama e valorizza la persona".

Oltre al convegno si svolgeranno due momenti conviviali per consentire ai partecipanti di proseguire la riflessione in un’ottica più ampia e coinvolgente. Nella serata di venerdì 23 alle 19.45 si terrà la "Cena dei popoli" negli spazi dell’ex convento di San Giovanni, mentre sabato 24 febbraio alle 20.30 il Teatro Goldoni ospiterà il concerto solidale di Eugenio Bennato “Vento Popolare Tour” (ingresso 15 euro, prevendite bit.ly/BennatoBagnacavallo).