Mercatini, stand gastronomici e musica dal vivo: cinque giorni di eventi per la Festa del Primo Maggio

La Pro Loco Decimana di San Pietro in Vincoli organizza la storica Festa del Primo Maggio, che quest'anno si svilupperà in cinque giornate, dal 27 aprile al 1° maggio, nella piazza del Foro Boario e ai giardini pubblici del paese. In calendario un'ampia gamma di attività per tutte le età, compresi stand gastronomici, esposizioni, mercatini e concerti dal vivo con una novità: la piazza del paese si trasformerà in una pista da ballo a cielo aperto, per ospitare il Lacrima Party, un djset che animerà la notte di martedì 30 aprile.

Si parte sabato 27 aprile alle 19 con l'apertura dello stand gastronomico e alle 20 "Hernandez & Sampedro". Domenica 28 la giornata di festa inizia la mattina alle 9 con il mercatino del riuso e la mostra scambio, con partenza alle 10 della camminata lungo le Ville Unite, da San Pietro in Vincoli a Carraie e ritorno a cura dei comitati cittadini. Raduno di auto e moto d'epoca, spettacolo di balli e “I diavoli della frusta”, fino a sera con lo spettacolo musicale di "The Sounds Group".

Lunedì 29, alle 20, si esibiscono gli "Ex Just Five", mentre martedì a partire dalle 19 inizia il dj set di "Lacrima in Piazza". Il Primo maggio parte alle 10 la pedalata organizzata dal settore ciclismo della Us San Pietro in Vincoli Asd con Bike 360, in concomitanza con il raduno del Panda Day. Alle 14 torneo di Zachegn e ancora tradizione con “Giorgio e le magiche fruste” fino alla chiusura serale con l'esibizione di Wild Angels country western dance.