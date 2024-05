Spade laser, cosplay e sigle di cartoon in chiave "rock": a Riolo i festa dei "Zug" per tutte le età

A Riolo Terme la Proloco, con il supporto del Comune, della Bcc Romagna Occidentale, della Rocca di Riolo, dell'Unione Nazionale Proloco D'Italia e con la collaborazione di Carmilla Eventi, organizza due giorni di promozione del gioco a 360 gradi attraverso tante attività per tutte le età. L'appuntamento è per il prossimo 1 e 2 giugno.

Sono previsti spazi per le associazioni gdr e tutti gli appassionati del genere dove promuoversi e poter giocare insieme. Ospite d'onore della manifestazione sarà Angelo Porazzi, pluripremiato autore e illustratore di libri e giochi per giocare insieme con famiglie e bambini. Nel programma un'area Arcade; conferenze sul tema del Fantasy con la partecipazione di sette scrittori italiani; Pop Street Soccer: free style soccer performance, show, sfide, contest e challenge calcistiche; area giochi in legno a cura dell’associazione “Il Tarlo”; "Saber Academy", usa la tua Forza per conoscere il colore della tua spada: prove di combattimento con spada laser.

In calendario anche una "Horror Escape Room" a cura dell’associazione Zombie Inside, da anni organizzatrice della Zombie Walk Bologna; un omaggio a Lady Oscar con raduno cosplay con la presenza di Lady Kumiri – Rosi Dotti – e Alessandro Rega nei panni di Lady Oscar e André; Yattaa Yattaman Brusini e la compagnia "I Giocolieri delle Stelle" che presentano la proiezione del loro fan film "Due destini travolti dalla rivoluzione - La Storia di Lady Oscar e Maria Antonietta"; Guiomar Serena Serina dei Cavalieri del Re, che si esibirà cantando dal vivo la sigla amata negli anni.

Spazio anche alla musica con il concerto dei Cristoni D’Avena, che fondono sigle dei cartoon e rock. Inoltre presenti laboratori di lettura per bambini e laboratori di calligrafia creativa e found poetry per ragazzi e adulti a cura dell’illustratrice Raffaella Di Vaio; vasta area dedicata agli appassionati dei “mattoncini” e raduni cosplay. Per partecipare come espositore o come illustratore occorre inviare una mail a carmillaeventi@gmail.com e in copia a prolocorioloterme@gmail.com.