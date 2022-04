Cavalieri, duelli e antiche osterie: tornano le feste medioevali di Brisighella

Prezzo non disponibile

Quattro giorni e tre notti per vivere l'autentica atmosfera del Meidioevo. Dal 2 al 5 giugno tornano le Feste Medioevali di Brisighella, longevo appuntamento di rievocazione storica che anima il borgo ravennate e che quest'anno, in particolare, punta a rievocare la costituzione della Contea Brasichellae et Vallis Hamoniae (Contea di Brisighella e di Val d'Amone).

La festa sarà suddivisa in tre luoghi: la Rocca Manfrediana (giovedì 15-22.30, venerdì 16.30-22.30, sabato 15-22.30 e domenica 11-19.30), la Torre dell'Orologio (giovedì 15-21, venerdì 18-21, sabato 15-21 e domenica 11-19) e il centro storico di Brisighella (giovedì 15-24, venerdì 18-24, sabato 17-24 e domenica 11-19). Saranno attive inoltre le Hosterie Medioevali presso il cortile esterno della Rocca (giovedì, venerdì e sabato 18-22 e domenica 11-20) e in via Fossa (giovedì 11-23, venerdì e sabato 18-23 e domenica 11-15).

La parte rievocativa della festa sarà animata dalla "Contea Brasichellae et Vallis Hamoniae", associazione sportiva dilettantistica che, attraverso allenamenti periodici di scherma storica rievocativa e tiro con la balestra manesca, basandosi sui testi quattrocenteschi come il "Flos Duellatorum" e fonti storiografiche del periodo di riferimento, ricostruisce spaccati di vita civile e militare. Composta da armati, balestrieri e figuranti, la Contea rievoca il periodo storico compreso tra il 1380 e 1420 con particolare riferimento agli eventi storici locali. Infatti dalla fondazione, nell'anno domini 1413, la Contea viene addestrata, organizzata e disciplinata, una milizia di fanteria pesante, equipaggiata con ronche, falcioni innastati e balestre manesche, questa milizia sarà poi conosciuta con il nome dei "Brisighelli".