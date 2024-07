Escursioni, natura, buon cibo: al via il festival "A Gès"

Al via il festival "A Gès", presentato da Pro Loco di Borgo Rivola, in collaborazione con diverse realtà dell’associazionismo locale, e con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna, dell’Unione della Romagna Faentina, del Comune di Riolo Terme e del Parco della Vena del Gesso Romagnola. Questo evento mira a unire sport, cultura e tradizioni legate al territorio dei Gessi, promuovendo le ricchezze nascoste e l’attaccamento a questa terra.

L’obiettivo fondamentale della manifestazione è quello di aumentare la visibilità dell’offerta turistica locale e delle diverse opportunità di svago, esaltando la vocazione escursionistica della zona, in particolare del territorio della Vena del Gesso Romagnola, recentemente eletta patrimonio Unesco.

Il cuore del festival sarà il villaggio “A Gés!”, situato a Borgo Rivola, che diventerà un punto di ritrovo per escursionisti e un vivace porto culturale per gli amanti della natura e della tradizione gastronomica. Sarà un’occasione per festeggiare insieme la “prima volta” di questa entusiasmante avventura.

La parte gastronomica è a cura della Pro Loco di Borgo Rivola con piatti preparati dalle Azdore borghigiane. Il Giardino delle Erbe di Casola Valsenio sarà presente per tutta la durata del festival, con spunti e segreti sul verde locale. La Rocca di Riolo Terme offrirà racconti sul territorio della Vena del Gesso ai tempi di Caterina Sforza, mentre Senio River 1944-1945 (Anpi) porterà testimonianze storiche sul passaggio del fronte sui Gessi di Borgo Rivola. Via dei Gessi e Dei Calanchi racconterà come il cammino stia diventando un motore turistico in crescita, APS Carri di Casola Valsenio offrirà testimonianze video e fotografiche della storia dei Carri allegorici di gesso. Hill Party Staff proporrà cocktail alternativi a base di erbe, fiori e frutti dimenticati, con opzioni alcol free.

Tra gli eventi clou del festival ci saranno: il 5 Luglio, il trekking nelle terre di Re Tiberio con Trekking Nasturzio, passando per l’antico borgo di gesso dei Crivellari; il 6 Luglio, la corsa di Montagna organizzata dal “Tè bòta Team” di Solarolo; e il 7 Luglio, il raduno non competitivo di MTB e Gravel bike organizzato da ASD Oriani di Casola Valsenio. Durante tutte le tre giornate, ci sarà musica con DJ set e live rock band del territorio, attività per i più piccoli e stand gastronomici.