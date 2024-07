Compagnie da tutta Italia arrivano in Romagna per il Festival estivo di Burattini e Figure

Il Teatro di Figura torna nella sua veste estiva dopo la kermesse internazionale della 49esima edizione del Festival Arrivano dal Mare! che dal 22 al 26 maggio ha ospitato in Romagna 60 eventi di spettacolo dal vivo, mostre, incontri letterari, e un Symposium Internazionale. Il sipario si apre il 4 luglio a Gambettola, inaugurazione della 26esima edizione della rassegna Burattini e Figure che nei mesi di luglio, agosto e settembre toccherà 13 località delle provincie di Forli-Cesena e Ravenna, con 26 spettacoli di compagnie professioniste riconosciute dal Mic e dalle rispettive istituzioni regionali di Piemonte, Lombardia, Toscana, Abruzzo, Puglia, Sicilia.

La rassegna, totalmente a ingresso gratuito, ha la particolarità di unire esigenze di spettacolo diverse, dovute sia ai luoghi (piazze, giardini, sagrati, parchi) che alle tematiche (Riuso Urbano, inclusività, fragilità) in un grande evento estivo unitario; un programma dai molteplici sguardi che accoglie alcune fra le migliori compagnie nazionali e internazionali di teatro di figura con una diversità di generi e di linguaggi: dai burattini classici alle marionette a filo, da spettacoli di narrazione al teatro di Figura Contemporaneo, al teatro di strada e alla giocoleria.

A fare da cornice agli spettacoli, la scelta delle location che tiene conto delle caratteristiche architettoniche, paesaggistiche e ambientali dei vari luoghi, con l’obiettivo di valorizzare i territori in una ottica di sviluppo culturale, sociale e turistica. Un progetto capillare che unisce le piccole località ai capoluogo di Provincia

Così dal 4 luglio al 5 settembre, ventisei produzioni animeranno i luoghi più affascinanti della Romagna, in una rassegna itinerante di qualità di Teatro di Figura tra borghi e frazioni, tra mare e collina, per la gioia di tutta la famiglia e di un pubblico itinerante che, calendario alla mano, potrà seguire gli eroi del teatrino nelle loro comiche e tragiche peripezie.

Burattini e Figure è un progetto di spettacolo dal vivo del Teatro del Drago/Famiglia d’Arte Monticelli, in collaborazione e con il contributo dei Comuni ospitanti, della Regione Emilia Romagna e del MIC.

Fra le attività collaterali dell’estate 2024 il progetto BURATTIAMO, nato nel 2023 in collaborazione con il Comune di Longiano e presentato all’interno della Longiano dei Presepi (dicembre 23). Una introduzione giocosa al mondo del riciclo creativo rivolta alle nuove generazioni. Un piccolo evento che si ispira alla pratica artistica del Ready Made per coinvolgere il pubblico in una dimensione attiva e partecipata: a ogni spettacolo sarà presente un punto informativo di raccolta di piccoli oggetti in disuso (max H 20 cm) che verranno raggruppato e diventeranno materia di laboratorio nel periodo autunnale presso i comuni che aderiscono al progetto.

Il programma completo della manifestazione è disponibile sul sito www.teatrodeldrago.it, sul sito dei singoli comuni e sulla pagina Facebook burattiniefigure.

Contatti: Teatro del Drago 392 6664211-burattiniefigure@gmail.com

Il calendario nel ravennate

Il territorio ravennate sarà il palcoscenico di sei appuntamenti che, in compartecipazione con il Comune di Ravenna, si terranno a Castiglione di Ravenna, Santerno, Pilastro, Marina di Ravenna e Piangipane.

La bellissima cornice di Palazzo Grossi ospiterà giovedì 11 luglio il Teatro del Drago con lo spettacolo Il rapimento del Principe Carlo; la stessa compagnia sarà protagonista dell’appuntamento di venerdì 12 luglio a Santerno, di martedì 30 luglio a Pilastro e di venerdì 9 agosto a Marina di Ravenna, che ospiterà anche lo spettacolo La capra ballerina della compagnia pugliese Granteatrino Casa di Pulcinella (sabato 20 luglio).

Piangipane invece ospiterà la compagnia bolognese Teatrino dell’Es con lo spettacolo Il manifesto dei burattini (giovedì 5 settembre).

Quattro le serate che si svolgeranno nell’area territoriale del Comune di Longiano: Robin Hood della compagnia Abruzzo Tucur/ I guardiani dell’oca (lunedì 5 agosto Piazza Tre Martiri); Il gatto con gli stivali (lunedì 12 agosto, Rio Parco di Budrio) della compagnia fiorentina Pupi di Stac; Truciolo e il cavallo a dondolo (lunedì 19 agosto, Crocetta di Longiano) di Teste di legno per il mondo e infine Pu-pazzi d’amore (lunedì 26 agosto, Ponte Ospedaletto) di All’InCirco Teatro.

L'Arena Gregorini sarà teatro di tre appuntamenti estivi: Ecomonsters Puppet Show (All’InCirco Teatro- giovedì 1 agosto), Fagiolino e il terribile cavaliere sbragafegati del talentuoso burattinaio Mattia Zecchi (22 agosto), mentre la maschera tradizionale veneta di Meneghino sarà protagonista dello spettacolo Ridi Meneghino della giovane compagnia I burattini Aldrighi (29 agosto).

A Borghi invece saranno ospiti la compagnia Grantetrino Casa di Pulcinella con la produzione La capra ballerina (venerdì 19 luglio) e la compagnia Baraca&Boratì con Gioppino a Venezia in cerca di fortuna (venerdì 2 agosto).

Infine il comune di Montiano ospiterà due appuntamenti: nella nuova location del Parco I Ciliegi di Case Francisconi si terrà lo spettacolo Fagiolino, Sandrone e la sfida di mezzanotte della compagnia La bottega delle favole (28 agosto), mentre La Ninni sarà ospite della Piazza Castello di Montenovo di Montiano con lo spettacolo La Route (4 settembre).