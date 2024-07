Una fusion di musica e immagini: al via il Cinemasuono Festival di Cervia

Apre lunedì 15 luglio l’ottava edizione di Cinemasuono Festival. La rassegna cervese, organizzata dallo Spazio Culturale Scambiamenti, si propone di fondere insieme musica e immagini creando nuove forme artistiche. Quest’anno le proiezioni si terranno a piazzale dei Salinari, lungo il canale sul lato opposto rispetto alla Torre San Michele.

Ad inaugurare la rassegna saranno i Sudestrada, duo romagnolo che si caratterizza per suadenti e sofisticate sonorità pop rock indipendenti. Lorenzo Ghetti e Francesco Cinque, per l’occasione opportunamente rinforzati da altri componenti, hanno fatto uscire il loro ultimo lavoro Ritmi Urbani. L’evento entrerà nel vivo a partire dalle ore 21. In apertura ci sarà un approfondimento sul Fellini Museum di Rimini; sarà poi il turno delle immagini in musica: dapprima sarà trasmesso il cortometraggio Being Bruno, del regista Lorenzo Silano, secondo classificato nell’edizione 2024; seguirà un’inedita proiezione di In the mood for love di Wong Kar-wai, seminale lavoro del 2000 in cui il maestro cinese ha creato un’indimenticabile estetica cinematografica, fatta di fotografia e introspezione uniche.

Il festival proseguirà in altre due serate: il 22 luglio il programma prevede la collaborazione con Filosofia sotto le stelle. Parteciperà Alberto Donati per illustrare le contaminazioni tra cinema e filosofia, e sarà premiato Monsieur Martinet di Marion Revol, alla presenza della regista che arriverà da Parigi, seguito da una spettacolare proiezione del film d’animazione Kiki – delivery service di Hayao Miyazaki, il tutto affidato alla sperimentazione musicale di Andrea Missiroli e la sua band.

Il terzo e conclusivo evento della rassegna si terrà invece lunedì 29 luglio alle ore 21, quando Primo Zanasi, polistrumentista bolognese, si esibirà sulle immagini di L’uomo che ride, film espressionista di Paul Leni risalente al 1928. In apertura della serata ci sarà il piatto forte: il regista tedesco Dominik Balkow presenterà Kulturgut, film girato a Cervia durante la residenza artistica di Cinemasuono 2024.

Il 31 luglio infine si terrà presso lo Spazio Culturale Scambiamenti di via Ippolito Nievo 2 una serata Off di Cinemasuono, dedicata ai migliori lavori presentati nella sezione cortometraggi che inaugurerà la collaborazione con il festival slovacco Azyl. L’ingresso sarà gratuito. Per informazioni e prenotazioni si può chiamare o inviare un messaggio WhatsApp al 3382196514.