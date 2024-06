Da Willie Peyote ai Punkreas e Dj Mitch: musica e beneficenza al "Rumagna Unite" 

Rumâgna Unite, il festival musicale a ingresso gratuito delle Ville Unite, torna a luglio 2024 con una line up musicale d'eccezione dispiegata su ben cinque giorni. Il festival nato in seguito all'alluvione del maggio 2023 per sostenere, unire e anche celebrare il territorio, dedica la raccolta fondi di quest'anno alla Casa della Comunità di San Pietro in Vincoli, struttura essenziale per il forese sud. L'evento si svolgerà dal 19 al 23 luglio a Campiano.

Il programma musicale offrirà numerosi artisti, fra cui: Willie Peyote, Nello Taver, Punkreas, Bambole di Pezza, Gianni Parrini, Dj Mitch (105/Tutto Esaurito), Andrea Rock (Virgin Radio) Lacrima Party, Filippo Malatesta, Lennon Kelly, Danny Metal, e molti altri ancora. La giornata di domenica 21 luglio sarà poi intitolata "Tutti x Titta), con tutti gli artisti chiamati a eseguire brani dello scomparso cantautore ravennate. Non solo buona musica, ma anche buon cibo, "la ciurma" composta da numerosi volontari per ogni sera, sarà impegnata ai fuochi dello stand gastronomico. Non mancherà un'area dedicata ai bambini, pensata per chi vorrà godersi l'atmosfera del festival con tutta la famiglia.

Il programma

Venerdì 19 Luglio

- Gianni Parrini

- RIVELATO L'8/7

- RIVELATO L'8/7

- Marco Santoro

- Phil G

- Il Biondo

- iCloud

- LEI

-Cima

Sabato 20 Luglio

- Willie Peyote

- Nello Taver

- Rumagna Cypher

Irol/Albino/S.C.A.R./Clave/ Kugio/Joey Borea

- Menagramo

- Tizio

- Rey Jacks

- Cesco

- Cous Cous a Colazione

NB: in chiusura della serata LACRIMA PARTY

Domenica 21 Luglio

TUTTI X TITTA (tutti gli artisti eseguiranno brani di Titta)

- Filippo Malatesta

- Santini

- Spaventapassere

- Strada Statale 16

- Parenti

- Jerry e i Doposole

- Guidatori di Sputnik



-A seguire DJ Set di: DJ Mitch (105/Tutto esaurito)

-Divulgazione culturale a cura di Giulio Armeni - Filosofia Coatta

Lunedì 22 Luglio

- Bambole di Pezza

- Danny Metal

- Rosko's

- Alice Caronna

- Sunset Avenue

- Edna Frau

- TV Fuzz

- GioRosetti

A seguire Dj set by Andrea Rock (Virgin Radio)

Martedì 23 Luglio

- Punkreas

- Lennon Kelly

- Bad Frog

- Hernandez & Sampedro

- Sunset Avenue

- Drive me Dead

- Nannibiuss and Friends

- Poni Boi

-Divulgazione scientifica a cura di Ruggero Rollini