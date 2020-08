Tutti i film in programma al "Rocca Cinema"

Dopo gli spettacoli e i concerti alla Rocca Brancaleone di Ravenna tornano le amate proiezioni del Rocca Cinema. In cartellone tante pellicole italiane e internazionali per trascorrere delle piacevoli serate estive nel cinema all'aperto della città.

Apertura Rocca ore 20.30. Proiezione film ore 21.15.

Prezzi: Interi € 6,00, Ridotti (over 65 - under 25 - Cinemincentro Card) € 5,00, Ridotti soci La BCC: € 4,50

Il programma

venerdì 7 agosto - HAMMAMET

Regia: Gianni Amelio

sabato 8 agosto - GLI ANNI PIÙ' BELLI

Regia: Gabriele Muccino

domenica 9 agosto - UN GIORNO DI PIOGGIA A NEW YORK

Regia: Woody Allen

lunedì 10 agosto - MIO FRATELLO RINCORRE I DINOSAURI

Regia: Stefano Cipani

martedì 11 agosto - 1917

Regia: Sam Mendes

mercoledì 12 agosto - SI MUORE SOLO DA VIVI - Anteprima

Regia: Alberto Rizzi

venerdì 14 agosto - JOKER

Regia: Todd Phillips

sabato 15 e domenica 16 agosto - VOLEVO NASCONDERMI

Regia: Giorgio Diritti

lunedì 17 agosto - PICCOLE DONNE

Regia: Greta Gerwig

martedì 18 agosto - IL MEGLIO DEVE ANCORA VENIRE

Regia: Alexandre de La Patellière, Matthieu Delaporte

mercoledì 19 agosto - SORRY WE MISSED YOU

Regia: Ken Loach

giovedì 20 agosto - LA DEA FORTUNA

Regia: Ferzan Ozpetek

venerdì 21 agosto - L'UFFICIALE E LA SPIA

Regia: Roman Polanski

sabato 22 agosto - UN DIVANO A TUNISI - ANTEPRIMA

di Manele Labidi Labbé

domenica 23 agosto - LA BELLE ÉPOQUE

di Nicolas Bedos

lunedì 24 agosto - ALICE E IL SINDACO

di Nicolas Pariser

martedì 25 agosto - JOJO RABBIT

di Taika Waititi

mercoledì 26 agosto - LA CANDIDATA IDEALE - ANTEPRIMA NAZIONALE

di Haifaa Al-Mansour

giovedì 27 agosto - PARASITE

di Bong Joon-ho

venerdì 28 agosto - GLI ANNI PIÙ' BELLI

di Gabriele Muccino

sabato 29 agosto - CENA CON DELITTO

di Rian Johnson

domenica 30 agosto - C'ERA UNA VOLTA A... HOLLYWOOD

di Quentin Tarantino

lunedì 31 agosto - MAGARI

di Ginevra Elkann

martedì 1° settembre - DOPO IL MATRIMONIO

di Bart Freundlich

mercoledì 2 settembre - IL MISTERO HENRI PICK

di Rémi Bezançon

venerdì 4 settembre - L'ANNO CHE VERRA'

di Mehdi Idir, Grand Corps Malade

sabato 5 settembre - JUDY

di Rupert Goold

domenica 6 settembre - RICHARD JEWELL

di Clint Eastwood

lunedì 7 settembre - THE FAREWELL - UNA BUGIA BUONA

di Lulu Wang

martedì 8 settembre - I MISERABILI

di Ladj Ly

mercoledì 9 settembre - 1917

di Sam Mendes