Vent'anni di "Filosofia sotto le stelle" che torna con una nuova formula tra lezioni magistrali e laboratori

Compie vent'anni "Filosofia sotto le stelle" e si presenta a Cervia, dal 19 al 26 luglio con una nuova formula: tre date dedicate alle attese lezioni magistrali e cinque giorni ricchi di pratiche filosofiche. In questi due decenni, il Festival ha ospitato oltre 100 tra i principali filosofi italiani (da Severino a Ossini, da Cacciari a Donà, solo per fare alcuni nomi) e ha coinvolto nella riflessione intorno all’uomo almeno 20.000 persone. Il tema scelto per questa edizione è “Un viaggio attorno al sentire dell’uomo”, pensato per esplorare le complesse sfumature di emozioni, sentimenti, passioni e stordimenti e offrire una interpretazione profonda e attuale della condizione umana.

Le lezioni magistrali si terranno alle 21.30 in piazzale dei Salinari il 19, 20 e 21 luglio. A proporre nuove chiavi di lettura sui temi del festival saranno i filosofi Simone Regazzoni (il 19), Massimo Donà (il 20) e Andrea Panzavolta (il 21). Momenti di riflessione collettiva e di viaggio attraverso le grandi tappe del pensiero filosofico come nel più classico stile del festival.

Dal 22 al 26 luglio, spazio alla pratica filosofica con i laboratori dei Café Philo – condotti da Enzo Novara e Monica Daccò, alle 18.30, alla Nuova Darsena del Sale – e gli incontri della Comunità di Ricerca, condotti dalla psicologa e counselor filosofica Ada Moretti, il 23 e 24 luglio, alle 21.30, sempre alla Darsena. Il 22 luglio, alle 21.30 in piazzale dei Salinari, ci sarà l’appuntamento Cinéphilo “Scambiamenti”, con la proiezione di un film muto con musiche originali suonate dal vivo. Altra novità sono i laboratori immaginali condotti da Claudia Vigneti – alle 21.30 alla Darsena del Sale, il 25 e il 26 luglio – e l’appuntamento del mattino, alle 9 al Bagno Conchiglia 186, con la meditazione metafisica condotta da Mariacarla Zunino (il 23 e 24 luglio).

La partecipazione è gratuita, in caso di maltempo le lezioni magistrali saranno annullate.



Il programma completo del festival

19 luglio

Alle 21.30, piazzale dei Salinari, lezione magistrale di Simone Regazzoni



20 luglio

Alle 21.30, piazzale dei Salinari, lezione magistrale di Massimo Donà



21 luglio

Alle 21.30, piazzale dei Salinari, lezione magistrale di Andra Panzavolta

22 luglio

Alle 18.30, Café Philo, Darsena del Sale con Enzo Novara e Monica Daccò

Alle 21.30, Cinéphilo, piazzale dei Salinari con Scambiamenti

23 luglio

Alle 9, Meditazione metafisica al Bagno Conchiglia 186 con Mariacarla Zunino

Alle 18.30, Café Philo alla Darsena del Sale con Enzo Novara e Monica Daccò

Alle 21.30, Comunità di ricerca alla Darsena del Sale con Ada Moretti

24 luglio

Alle 9, Meditazione metafisica al Bagno Conchiglia 186 con Mariacarla Zunino

Alle 18.30, Cafè Philo alla Darsena del Sale con Enzo Novara e Monica Daccò

Alle 21.30, Comunità di ricerca alla Darsena del Sale con Ada Moretti

25 luglio

Alle 18.30, Cafè Philo alla Darsena del Sale con Enzo Novara e Monica Daccò

Alle 21.30, Laboratorio immaginale alla Darsena del Sale con Claudia Vigneti

26 luglio

Alle 18.30 Cafè Philo alla Darsena del Sale con Enzo Novara e Monica Daccò

Alle 21.30 Laboratorio immaginale alla Darsena del Sale con Claudia Vigneti