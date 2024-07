Mercato del riuso e cibo sudamericano per la versione serale del Garage Sale

Sabato 13 e domenica 14 luglio Garage Sale, il market dedicato al riuso e alle produzioni indipendenti approda nella bellissima Cervia e in versione serale. Per due sere consecutive, dalle ore 19 alle 24, Garage Sale animera? lo storico Viale Roma con stand di collezionisti, artisti e creativi del market etico e sostenibile, rivitalizzando il viale cervese, conosciuto anche come "via del Mare", un tempo arteria principale del commercio cittadino. Oltre allo shopping consapevole, una grande attenzione e? riservata ai piu? piccoli con diverse iniziative e attivita? a cura della libreria per ragazzi Bubusettete.

Garage Sale, il rinomato market etico dal sapore europeo, si conferma cosi? un punto di riferimento per lo shopping consapevole, promuovendo il consumo responsabile attraverso la valorizzazione di abbigliamento vintage e secondhand, nonche? di produzioni indipendenti che raccontano storie uniche. Ogni appuntamento e? un cantiere creativo dove incontrare collezionisti, artisti, designer e creativi alla ricerca di pezzi speciali e autentici. nel suo decimo anniversario Garage Sale portera? nell'iconico viale Roma di Cervia i suoi espositori selezionati dal territorio e vantera? numerose collaborazioni con partner ed esercizi commerciali della citta?, tra questi Leopizza, Effimero, Sa Vut Poke?, Valentina Alternative Bakery, Mamma che Piada! e Gaia Store. Il tutto per valorizzare la sostenibilita? e la contaminazione con il territorio che influenza ogni edizione del market.

Garage Sale non si rivolgera? solo agli appassionati di moda e arte, ma dedichera? ampio spazio anche alle famiglie e ai piu? piccoli.

La libreria per ragazzi Bubusettete organizzera? infatti diverse attivita? per intrattenere e stimolare la fantasia dei bambini. Sabato 13 luglio sono in programma dalle 19 gli appuntamenti con Slapzi e Speedy Words, giochi di parole divertenti per bambini dai 6 anni in su e l’attivita? creativa Inventa la tua citta? ideale, per bambini dai 4 anni in su. Domenica 14 luglio alle 18 sara? presentato il libro di Margherita Barbieri, "Fino a qui. Chiara Ferragni” seguito alle 19:30 dal Laboratorio Lego, un’attivita? creativa per bambini dai 4 anni in su. Per informazioni sui costi e prenotazioni, e? possibile contattare via WhatsApp al numero 393 2609162.

Durante le serate del 13 e 14 luglio, il Food Truck Soul Kitchen di Mama Eli Street Food sara? presente con un'offerta gastronomica ispirata alla cucina sudamericana di strada in chiave gourmet. Burritos, tacos, burger e drink tropicali saranno solo alcune delle sfiziosita? proposte per deliziare il palato dei visitatori. L'atmosfera sara? ulteriormente arricchita dalla selezione musicale curata dai DJ di Garage Sale, che garantiranno un sottofondo di buona musica per tutta la durata dell'evento. Alla consolle si alterneranno: Toffolo, Calafuria, Sissetta Sinclaire e 66milo.

Garage Sale tornera? a Cervia anche sabato 3 e domenica 4 agosto, portando nuovamente l'energia e la creativita? del market etico nel cuore della citta?.

Garage Sale a Cervia e? ideato e organizzato da Norma Aps, con il supporto di Consorzio Cervia Centro. Per ulteriori informazioni, visitare il sito https://www.garagesaleravenna.it. Per contatti stampa, e? possibile scrivere a eventi.norma@gmail.com o telefonare al numero 333. 5306340.