Santuari, palazzi storici e musica: i tesori da scoprire delle Giornate Fai di Primavera

Tanti tesori da scoprire. Tornano le Giornate Fai di Primavera, che giungono alla loro XXXI edizione, e sabato 25 e domenica 26 marzo ci portano ancora una volta alla scoperta dei patrimoni culturali della provincia di Ravenna. La manifestazione del Fondo Ambiente Italiano offrirà ancora una volta l’opportunità di scoprire i sorprendenti tesori d’arte e natura, partecipando alle visite a contributo libero proposte dai volontari della Fondazione in luoghi per la maggior parte solitamente inaccessibili o poco conosciuti.

Le visite in città e in provincia

A Ravenna sarà possibile visitare il Palazzo del Governo in Piazza del Popolo, sede della Prefettura. In un manoscritto del XVIII secolo del nobile ravennate Ippolito Gamba si indica la sua fondazione come Palazzo Apostolico nel 1294, su ordine dell’Arcivescovo e Conte di Romagna Pietro di Monreale; il manoscritto riporta che nel 1550 il vice Legato di Romagna Monsignor Ferrantini lo riedificò e lo abbellì con decorazioni; nel 1557, Pier Donato Cesis, presidente della Romagna, lo ingrandì e lo rese ancora più fastoso, ma solo nel 1696 il Cardinal Legato Francesco Barberini fece compiere degli importanti interventi di ristrutturazione e ampliamento al palazzo, a cui si deve sostanzialmente la forma attuale. Le visite saranno impreziosite dai contributi musicali dei giovani musicisti dell’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini. La Prefettura sarà visitabile sabato dalla 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 17.30, domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 16. Per domenica alle 17 è in programma la conferenza della restauratrice Ada Foschini dal titolo "Tramandare l’arte: esperienze di restauro alla Prefettura di Ravenna", presso la sala riunioni della Prefettura.

Il Gruppo Fai Ponte fra culture, che raccoglie le esperienze dei mediatori culturali che hanno partecipato al progetto Ponte fra culture, dedicato ai cittadini stranieri e che offre una formazione gratuita sui temi della storia, dell’arte e della cultura del territorio, organizza visite guidate al Santuario della Madonna del Torrione (Circonvallazione Fiume Montone Abbandonato): domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17.30 (visita in lingua ucraina alle 10.30, in lingua russa alle 11).

Il Gruppo Fai di Cervia propone visite all’Oratorio di San Lorenzo a Castiglione di Cervia, sabato dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.45 alle 17.15 (con i Giovani Ciceroni dell’Istituto alberghiero di Cervia), poi alle 17.45 una visita guidata dal prof. Mauro Marino e alle 20.30 un concerto (accesso limitato su prenotazione al 338 4544222), domenica dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 14 alle 16.

Il Gruppo Fai di Faenza, nell’ambito delle celebrazioni del bicentenario della morte di Felice Giani, accompagna visitatori alla scoperta di Palazzo Milzetti, con la collaborazione della Direzione Regionale Musei Emilia-Romagna, sabato e domenica dalle 15 alle 17.30; della Galleria dei Cento Pacifici, sabato e domenica dalle 15 alle 17.30; di Palazzo Conti sabato e domenica dalle 10 alle 12.

Il Gruppo Fai di Lugo apre ai visitatori gli Archivi di Ricerca Mazzini, con il patrocinio del Comune di Massa Lombarda, sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18; con il patrocinio del Comune di Lugo, propone la visita ai palazzi storici di Lugo Palazzo Manzoni e Istituto San Giuseppe, sabato dalle 14.30 alle 17 e domenica dalle 9.30 alle 12 e dalle 14.30 alle 17.

Ai partecipanti verrà suggerito un contributo libero a partire da 3 euro, utile a sostenere la missione e le attività del FAI.