Cavalieri pronti per la giostra in notturna: a Faenza torna il Palio del Niballo

Dopo un anno di stop la città manfreda dà il bentornato allo storico Palio del Niballo. A partire dal 12 luglio i Rioni di Faenza ospitano le tradizionali cene del Palio e gli eventi che tornano a rianimare le sedi rionali, ma l'evento clou è della manifestazione è la Giostra del Niballo, che si svolgerà in notturna sabato 31 luglio allo Stadio Bruno Neri, dove la sfida tra i cinque cavalieri dei Rioni inizierà alle ore 21.00. Il vincitore conquisterà il drappo realizzato per l’edizione 2020 dall’artista Marco Casadei e rivisto per il 2021. Primo ritrovo è però in Piazza del Popolo alle 19, poi si va allo stadio dove alle 21.30 si tiene il Giuramento dei Cavalieri del Niballo.

I cavalli iscritti a partecipare alle manifestazioni del Niballo per l’anno 2021

BORGO DURBECCO: Princess de Rio, Halo’s Flower, Lulù di Zambra, Gaggiano

RIONE GIALLO: Ramona Danzing, Ischia Porto, Passion Fruit , Foto di Rito, Club Tropicana

RIONE NERO: Tabata Taibe, Vega D’Urgalesa, Kelly in Black, Golden Taty, Way Gipsy

RIONE ROSSO: Solsbury Hill, Vanilla Cream, Bonassola

RIONE VERDE: Salimbeni, Gran Corredor, Guaderian, Blue Mayson