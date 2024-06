Un mini festival di musica indipendente per i quindici anni del collettivo Wwnbb

Venerdì 21 giugno (dalle ore 20) il bagno Hana-Bi di Marina di Ravenna ospita un mini-festival per celebrare il collettivo/etichetta We Were Never Being Boring (WWNBB), che festeggia 15 anni di musica indipendente. Dei tanti artisti dell'etichetta, in spiaggia dal vivo scopriremo Danxgerous, Her Skin, Francesca Bono e The Ian Faysk. Ingresso gratuito.

The Ian Fays sono un duo indie pop-rock proveniente dalla California settentrionale e composto dalle sorelle gemelle Lizzie e Sara Fay. Il 31 ottobre 2023, proprio in occasione del 20° anno dalla loro formazione, le Fays fanno ufficialmente ritorno sulle scene e, per festeggiare, pubblicano Viola, title-track del nuovo album omonimo, nonché quinto lavoro discografico della band, che esce il 16 febbraio 2024 per WWNBB Collective. Sedici brani dove poter assaporare il talento delle due gemelle americane, capaci di abbracciare diversi generi musicali come il folk e l’indie rock. Una perfetta combinazione di come poter oltrepassare le etichette che troppo spesso arrivano agli artisti trasformandoli in una sola categoria musicale.

Her Skin è Sara Ammendolia. Ama i concerti, i libri, l’arte, i viaggi e il caffè. Non in questo ordine. Nasce e cresce tra Modena e la sua provincia. Scrive le sue prime canzoni nel 2013 ma le fa uscire dalla cameretta solo nel settembre del 2015, con un ep registrato tutto in un giorno dal titolo Goodbyes and Endings. a maggio del 2016 diventa co-fondatrice di Tempura Dischi e fa uscire il suo secondo ep Head Above the Deep, registrato e prodotto da Bruno Mari nella sua mansarda. Tra il 2016 e il 2017 Her Skin inizia a suonare il suo ep per tutta l’Italia con un tour che la porta fino in Sicilia e condivide il palco con artisti come Francesco Motta, Colombe, Bob Corn, Giorgio Canali, Zen Circus e Kele Okereke (Bloc Party). Nel febbraio del 2018 esce per WWNBB Collective il primo vero e proprio album di Her Skin dal titolo Find a Place to Sleep. Nel 2018 vince il Primo premio di Musica da Bere. Nella musica di Her Skin si sentono le atmosfere dei The Head and the Heart e di Cat Power, la malinconia di Laura Marling e gli arpeggi dolci di Iron and Wine, ma è tutto declinato in una direzione molto personale: l’atmosfera creata da Sara rilassa e conforta, e porta in luoghi lontani.?

Genovese di nascita ma di origini venete e sicule, cresciuta a Firenze e da quasi 15 anni adottata da Bologna, è una musicista e cantante nota per essere la frontwoman degli Ofeliadorme, band attiva dal 2009 che nel 2017 ha pubblicato il terzo LP 'Secret Fires' registrato e prodotto dal producer scozzese Howie B per la sua label e apprezzato, tra gli altri, da Peter Gabriel. Con gli Ofeliadorme Francesca ha portato avanti un'intensa attività live suonando sia in Italia che all'estero: UK, Cina, USA, Francia e Germania, condividendo il palco con Beak, Rival Consoles, Telefon Tel Aviv, Portico Quartet, Bachi da Pietra e Calibro 35. Tra i progetti musicali passati è da ricordare l'oscuro duo elettronico LetHerDive, e tra le collaborazioni quella con i Massimo Volume. Appassionata di arti visive Francesca incontra la musica presto, iniziando a cantare e a studiare chitarra classica da bambina. A volte disegna sotto lo pseudonimo Wasted Walls.

Danxeroungs, nome d'arte di Daniela “Dan” Mariti, è una cantautrice e polistrumentista nata e cresciuta a Roma ma di origine ceca, proveniente da una famiglia di musicisti in cui respira sin da bambina l'amore per il canto e gli strumenti. La madre, figlia di cantanti lirici dell’Opera di Praga, le insegna la tecnica vocale e i primi approcci con la chitarra, approfondita poi con chitarristi professionisti e da autodidatta. Dopo gli studi di teoria e armonia della musica alla Saint Louis di Roma, Daniela fonda insieme alla batterista Mara Graziano e il bassista Pierpaolo Iulianello gli In June, band attualmente attiva con cui pubblica tre singoli nel 2020 e l’EP Common Grounds nel 2021. Il gruppo le dà la possibilità di suonare dal 2018 su numerosi palchi romani e vivere esperienze in contesti di valore, tra cui Rai Radio 1 con John Vignola, Rai 2 per il Concerto di Pasqua del 2021 e Rai 3 in un servizio per il TGR Lazio. Sempre con gli In June calca il palco dell’Auditorium Parco della Musica per il festival Retape di Ernesto Assante, che gli dedica anche un articolo su Repubblica. Altri progetti degni di nota sono la sua collaborazione alla colonna sonora del film indipendente La Tana di Beatrice Baldacci, per cui scrive e incide la melodia vocale del brano Nothing; e inoltre la sua attività di ghostwriter per gli album di altre artiste, come l’ultimo EP di Entity 4 Years and a Hangover e uno degli ultimi singoli di Rasyiqa, 2:15. Nel 2023 entra come solista nel roster di WWNBB, etichetta indipendente italo-americana, per cui pubblica il suo singolo d’esordio Keys.