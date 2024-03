Tra la caccia al tesoro e il gioco dell'Unicorno a Palazzo Milzetti eventi a misura di bambini 

Da domenica 17 marzo, alle ore 16,30, avrà inizio a Palazzo Milzetti - Museo Nazionale dell’età neoclassica in Romagna, a Faenza, un programma di visite e attività per bambini e famiglie. Il programma affiancherà le visite per le scuole organizzate dai Servizi Educativi del Museo, permettendo di accogliervi bambini dai 6 ai 10 anni che vorranno passare una domenica divertendosi nelle sale decorate, mentre i genitori potranno godere della visita del palazzo che è fruibile col supporto di Qr-code che rimandano al racconto, come in un romanzo, fatto in prima persona dall’artista Felice Giani e dal committente Francesco Milzetti.

Per giocare con i bambini sono state create carte derivate dai personaggi raffigurati nelle sale e un gioco dell’Unicorno che, ispirato allo stemma dei Milzetti, rilegge in modo nuovo il tradizionale gioco dell’oca; inoltre, percorsi a scoperta, tesori da trovare, immagini da interpretare, interagendo poi con i social del museo. Modi nuovi per esplorare il palazzo, capolavoro di Felice Giani, che offre inesauribili sorprese, stupefacenti dettagli, infiniti punti di vista che stimolano piccoli e grandi visitatori ogni qualvolta venga scelto un diverso filo conduttore.

È possibile partecipare a tutte le iniziative in programma, tra le quali rientrano anche le visite guidate gratuite organizzate dai Servizi Educativi del Museo, acquistando il biglietto d’ingresso al Museo, o la Carta Milzetti, l’abbonamento annuale che permette l’accesso al palazzo e a tutti gli eventi per un anno intero dalla data di sottoscrizione (€ 10,00 abbonamento intero, € 4,00 abbonamento ridotto 18-25 anni).

Ingresso con biglietto del museo: intero € 5,00; agevolato 18-25 anni € 2,00; gratuito 0-18 anni, possessori della Carta Milzetti e altre gratuità previste.



PROGRAMMA

Domenica 17 marzo

GIOCHI D’ARTE A PALAZZO MILZETTI

Apertura 13.30 - 18.30

ore 16.30

Scarta la carta: visita guidata ludica per bambini dai 6 ai 10 anni e le loro famiglie a cura dei Servizi Educativi del Museo

Accolti nei meravigliosi ambienti del museo, i piccoli partecipanti riceveranno all'inizio dell'incontro alcune carte che riproducono immagini di personaggi, arredi, simboli presenti nelle sale e nelle decorazioni del palazzo. Il gioco consisterà nel ritrovarle, sala per sala, incrociando la narrazione delle tante storie presenti nelle decorazioni con altrettanti racconti immaginari prodotti dai bambini.

Domenica 28 aprile

GIOCHI D’ARTE A PALAZZO MILZETTI

Apertura 13.30 - 18.30

ore 16.30

Il tesoro dei Milzetti: caccia al tesoro per bambini dai 6 ai 10 anni e le loro famiglie a cura dei Servizi Educativi del Museo

Divertirsi apprendendo, o apprendere divertendosi. Per i nostri piccoli ospiti e le loro famiglie, la visita del palazzo sarà arricchita dalla ricerca di un tesoro, tra indizi e curiosità che stuzzicano e coinvolgono. E una sorpresa finale...

Domenica 19 maggio

GIOCHI D’ARTE A PALAZZO MILZETTI

Apertura 13.30 - 18.30

ore 16.30

Il Gioco dell’Unicorno: cisita guidata e gioco finale per bambini dai 6 ai 10 anni e le loro famiglie a cura dei Servizi Educativi del Museo.

Una passeggiata al museo alla scoperta delle sue decorazioni, seguita da un momento ludico basato sul modello del classico gioco dell'oca. Incentrato sulla figura araldica dell’Unicorno, emblema dello stemma dei Milzetti, il gioco si snoderà tra domande, soste fortunate e sfortunate in caselle piene di imprevisti, attraverso le quali i piccoli giocatori dovranno arrivare alla meta finale dell’Unicorno.

Domenica 26 maggio

GIOCHI D’ARTE A PALAZZO MILZETTI

Apertura 13.30 - 18.30

ore 16.30

Schizzi a parte. Disegni dal vero a Palazzo Milzetti. Visita guidata con laboratorio per bambini dai 6 ai 10 anni e le loro famiglie a cura dei Servizi Educativi del Museo. In ognuno di noi si nasconde un artista, tanto più nei bambini, capaci di carpire la realtà attraverso la loro fantasia. L'ultimo appuntamento di primavera vedrà i piccoli partecipanti cimentarsi nel "disegno dal vero": sulla scia dei grandi artisti del passato, che traevano ispirazione dagli antichi, sceglieranno un'immagine, un dettaglio, uno scorcio che colpisce la loro fantasia, per poi riprodurlo dal vivo. I disegni prodotti verranno pubblicati nelle pagine social del museo. Il museo non potrà che essere più bello visto attraverso i loro occhi!