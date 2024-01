Dalla "Shoah" al federalismo europeo: ripartono le conferenze alla Biblioteca Terzo Casadio 

Lunedì 29 gennaio, nell’ambito delle iniziative per il “Giorno della memoria e della Shoah” lo storico e scrittore Carlo Greppi presenta “Un uomo di poche parole. Storia di Lorenzo che salvò Primo". È la storia di Lorenzo Perrone, questo il suo nome, un muratore quasi analfabeta che viveva e lavorava all’esterno del recinto di Auschwitz attraverso il quale, a rischio della propria vita, passava a Primo Levi cibo e la possibilità di comunicare con la famiglia. L’Autore ne discute con Guido Ceroni, presidente Istituto storico della Resistenza. L’iniziativa si svolge in collaborazione di Anpi provinciale e dell'Istituto Storico della Resistenza e dell’età contemporanea.

Giovedì 15 febbraio è la volta dello storico Alessandro Luparini, presidente della Fondazione Casa Oriani con una conferenza quanto mai attuale: “La fine grottesca di un regime, 25 luglio 1943 tra leggenda e realtà”.

Mercoledì 20 marzo è il turno di “Anche i nonni portano il pannolone”. La pubblicità ha scoperto la terza età come un grosso affare. Ne parlano Piergiorgio Carloni, giornalista, e Andrea Bassi, docente di sociologia Università di Bologna.

Con lo storico e docente Andrea Baravelli ed Elsa Signorino, già deputata alla Camera, martedì 9 aprile si parla di "Anni'70. Tra il piombo e le lotte per i diritti” Una riflessione a 50 anni di distanza da quel momento storico.

Infine martedì 7 maggio il tema è “Europa: ad un bivio o federalismo o unione di nazionalismi. Tra gli ideali di Ventotene e la dura realtà”. Saranno presenti Paola Patuelli del direttivo nazionale "Salviamo la Costituzione", Angelo Morini del Movimento Federalista Europeo e Guido Ceroni, I.s.r.e.c. Ravenna. Introduce Dario Bartoletti

Tutti gli incontri si tengono alle ore 20.30 nella sede della biblioteca in via Staggi 4. Per informazioni telefonare il 328.3629965.