Sotto l'ombrellone o al giardino della Rocca: proseguono in estate le letture ad alta voce per i più piccoli

La lettura dedicata ai bambini non va in vacanza, con tanti appuntamenti promossi dalla Classense. Tra questi la dodicesima edizione di “Bagno di Libri” con oltre venti letture ad alta voce dedicate a bambini e bambine da 3 a 6 anni, nei mesi di luglio e agosto, promosse dall'Istituzione biblioteca Classense del Comune e a cura delle volontarie e dei volontari del programma Nati per Leggere.

Gli appuntamenti sono fissati negli stabilimenti balneari aderenti nei pomeriggi del mese di luglio, dalle 17: i lunedì al bagno Perla di Punta Marina, i martedì al bagno Adria di Casalborsetti, i mercoledì alla Spiaggia58 di Marina di Ravenna e i giovedì al bagno Giada di Lido Adriano.

In tutti i bagni sarà possibile prendere a prestito i libri per la prima infanzia messi a disposizione dalle biblioteche "Ada Ottolenghi" di Marina di Ravenna e "Olindo Guerrini" di Sant’Alberto. Gli stabilimenti balneari contribuiscono al programma "Nati per Leggere Ravenna" con una donazione in libri che va ad alimentare lo scaffale dedicato al gruppo volontario disponibile presso la biblioteca di Casa Vignuzzi. Si conferma anche per quest’anno la collaborazione con Festival Naturae di Lido di Classe per la rassegna “Lido delle favole”, due appuntamenti nel mese di luglio e due ad agosto, a partire dalle 10, sempre negli stabilimenti balneari.

Si aggiunge una nuova collaborazione con la sede della Pro Loco di Porto Corsini dove le lettrici e i lettori saranno presenti con due appuntamenti nel mese di luglio dal titolo “Un porto di libri”; in caso di maltempo l’attività si farà all’interno. Per chi resta in città l’incontro è al parco pubblico della Rocca Brancaleone con “All’ombra di un libro” che avrà luogo tutti i martedì pomeriggio del mese di luglio alle 17 nell’area area verde vicino alla piccola libreria di strada, in collaborazione con RoccaLab.

Nell’ambito del programma “Nati per Leggere”, a cui il Comune aderisce, i volontari e le volontarie di Nati per Leggere, rappresentano una risorsa importante per la città e un rinforzo positivo nei confronti della promozione della lettura, sostengono le biblioteche e gli ambulatori pediatrici nell'opera di sensibilizzazione delle famiglie sull'importanza della lettura ad alta voce. Ulteriori informazioni sono disponibili su www.classense.ra.it.

Gli appuntamenti in programma

Un Bagno di Libri nel mese di luglio alle 17

Lunedì 1-8-15-22-29 Bagno Perla, Punta Marina

Martedì 2-9-16-30 Bagno Adria, Casalborsetti

Mercoledì 3-10-17-24-31 Spiaggia 58, Marina di Ravenna

Giovedì 4-11-18-25 Bagno Giada, Lido Adriano

Lido delle Favole a Lido di Classe

Mercoledì 3 e 24 luglio; mercoledì 7 e 21 agosto alle 10

All'ombra di un libro al Parco Pubblico Rocca Brancaleone

Martedì 2- 9- 16 - 30 luglio alle 17

Un porto di libri, nella sede della Pro Loco di Porto Corsini

Martedì 9 e martedì 30 luglio alle 17