L'alba al monumento a Baracca, i giardini privati, l'omaggio a Puccini: tornano i concerti del Lugo Music Festival

Un programma che spazia dalla musica classica contemporanea al jazz e alla world music, con giovani talenti e artisti internazionali da Turchia, Svezia e Francia e una serie di eventi legati a luighi imperdibili per gli appassionati. Torna il Lugo Music Festival.

Lugo Music Festival: il programma

Il 7 giugno, per il Lugo Music Festival, torna uno degli eventi più attesi ormai dell’estate invece è il concerto all’alba sul Monumento a Francesco Baracca: venerdì 7 giugno alle ore 6 Lugo accoglierà FEDERICO MECOZZI, noto per la sua collaborazione con Ludovico Einaudi, con un concerto dove la musica classica contemporanea incontra il folk e l’elettronica. Insieme a lui sul palco Veronica Conti, Anselmo Pelliccioni, Massimo Marches, Tommy Graziani e Stefano Zambardino.

Ingresso a offerta libera (in caso di maltempo, l'evento si terrà appena le condizioni meteo lo permetteranno).

Lunedì 10 giugno ore 21 inaugura LMF TEENS con il concerto degli ARSENYCO, festeggiando la fine dell’anno scolastico a suon di rock e calcetto saponato.

Ingresso libero (in caso di maltempo, l'evento si terrà martedì 11 giugno alle ore 21)

Dopo il successo del Cirque Bidon torna il circo di THE CRAZY MOZARTS al Parco del Tondo mercoledì 12 giugno con due spettacoli per famiglie, diretto da Sebastián Guz, con Santiago Blomberg e Sebastián Guz (Francia, Argentina), due musicisti pazzi che faranno ridere e cantare in un caos musicale emozionante. Sono previsti due spettacoli alle ore 17:30 e alle ore 21 della durata di un’ora (in caso di maltempo, l'evento si terrà lo stesso giorno al coperto). Evento in collaborazione con la Cooperativa San Vitale.

Location insolita tra filari di viti e i campi di grano venerdì 14 giugno alle ore 19:30 per il concerto di KELLY JOYCE in un giardino privato delle campagne lughesi. La cantante francese, nota a molti per le hit estive degli anni Novanta, ora si propone con una veste soul-funky e una band d’eccezione al seguito: per la rassegna JAZZ AL TRAMONTO si esibirà accompagnata da Massimo Ferri alla batteria, Edoardo Petracci al basso e Teo Ciavarella alle tastiere.

Per il 100° anniversario di Giacomo Puccini, celebriamo il compositore con l’evento GALA OPERA PUCCINI, un concerto di arie e duetti delle opere più famose, interpretati da David Esteban, Claudia Nicole Calabrese e Luigi Moscatello. Mercoledì 19 giugno, ore 21 ai piedi dell’antica Pieve di Campanile, a Santa Maria in Fabriago (in caso di maltempo, l'evento si terrà in Chiesa). Evento in collaborazione con Rob Car e l’Associazione Amici di Fabriago.

Nella stessa settimana venerdì 21 giugno alle ore 21 si terrà nel giardino del Santuario della B.V. di Loreto a Passogatto ACOUSTIC FINGERSTYLE GUITAR - IL MONDO ENTRA DENTRO UNA CHITARRA con Franco Morone, la partecipazione di Raffaella Luna e l’apertura del concerto del giovanissimo Filippo Mazzotti, per una serata di melodie originali che spaziano dal blues al jazz, dal folk celtico all’italiano (in caso di maltempo, l'evento si terrà lo stesso giorno al coperto). In collaborazione con il circolo di Passogatto.

Il festival però riserva un’attenzione particolare anche alla natura, per questo sabato 22 giugno alle ore 8:30 è prevista la SECONDA BICICLETTATA per scoprire gli alberi monumentali del nostro territorio: 24 km adatti a tutti da Bagnacavallo a Cotignola e ritorno. Durante l’itinerario sono previste soste presso alcuni punti di interesse a partire dal pioppo nero del Podere Pantaleone, passando per l’acero campestre di Via Bagnoli, la quercia di Via Caraffa, il gelso di Via Sottofiume e il frassino di Via San Gervasio. Si puo? partecipare con la propria bici ma c’è anche la possibilita? di noleggio con e senza pedalata assistita dai 10 anni in su. Prenotazione obbligatoria al 347-0475029 entro il 18 giugno (in caso di maltempo l’evento si terra? domenica 23 giugno). In collaborazione con Ciclo Guide Lugo, Slow Bike Tourism, Uisp.

Ancora artisti internazionali con SINAFI TRIO, ovvero tre musiciste da Turchia e Grecia che porteranno le sonorità mediterranee in un luogo mai aperto al pubblico come il giardino interno di A.N.G.E.L.O. Vintage Archive in Corso Garibaldi a Lugo. Domenica 23 giugno alle ore 21 Elena Moudiri Hasiotou alla voce e percussioni, Marina Liontou Mochament all’oud e Asineth Fotini Kokkala al Kanun (strumenti tradizionali medio-orientali) ci faranno viaggiare con melodie e strumenti musicali che narrano le storie dell’Anatolia (in caso di maltempo l’evento si svolgerà lo stesso giorno al coperto).

Anche gli ultimi due appuntamenti del festival estivo portano l’eco di paesi lontani in Romagna: martedì 25 giugno ore 21 con i WOODLANDS BÄCKAFALL infatti si volerà in Svezia con Kristina Leesik al violino e voce, Justyna Krzy?anowska all’arpa celtica e voce, Fredy Samuel Lundh alla nyckelharpa e voce, Hampus Grönberg alla chitarra. I componenti di questa band giungeranno appositamente in Italia per farci apprezzare le loro sonorità nordiche e folk, ospiti di CSA Terrestra a Sant’Agata sul Santerno, in una comunità che sostiene l’agricoltura. Ingresso a offerta libera (in caso di maltempo l’evento si terrà mercoledì 26 giugno ore 21).

Infine chiude il festival ITAKA TRIO: giovedì 27 giugno ore 21 a Villa Ortolani a Voltana si esibiranno Michele Vischi al violoncello, Fakizat Mubarak al violino e Lorenzo Felicioni al pianoforte. Itaka Trio nasce dall’incontro di musicisti provenienti da Italia e Kazakhstan, per un omaggio musicale dedicato al compositore di tango argentino più famoso al mondo, ASTOR PIAZZOLLA (in caso di maltempo l’evento si terra? venerdì 28 giugno alle ore 21). In collaborazione con Consulta di Voltana, Chiesanuova e Ciribella, Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo

Lugo Music Festival ha ricevuto il patrocinio del Comune di Lugo, del Comune di Sant’Agata sul Santerno ed è realizzato con il contributo della Regione Emilia-Romagna.

Per tutti gli eventi, ove non indicato diversamente, la prevendita biglietti è su www.vivaticket.com e presso le tabaccherie convenzionate (€ 12 intero, € 6 ridotti under 30 e € 3 ridotti under 12) I posti sono limitati. Info su www.lugomusicfestival.org