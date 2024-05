Musica dal vivo, mercatini e cibi della tradizione al MalTagliata Festival

Torna domenica 12 maggio il "MalTagliata Festival", evento gratuito con musica live, mercatini e spettacoli. Ideato da un gruppo di giovani cervesi determinati a creare un'esperienza culturale unica nel suo genere, il MalTagliata Festival ha catturato l'attenzione di un vasto pubblico sin dalla sua prima edizione.

Sul palco un'eclettica lineup di artisti, tra cui i rinomati Fanfara Station, Tonino3000, i Loskestra, i MiniMarket e molte altre formazioni. Con un programma che spazia dalle 15.30 a mezzanotte, gli spettatori saranno immersi in un'esperienza musicale indimenticabile. Ma non ci sarà solo musica: performance artistiche, attività all'aperto e giochi nel parco saranno disponibili per intrattenere tutti i partecipanti, grandi e piccini. L'evento verrà condotto dai VoceVersa, noti per i loro spettacoli di poetry slam.

Per gli amanti dell'artigianato locale e dei prodotti di qualità, il MalTagliata Festival ospiterà inoltre un mercatino con una varietà di creazioni uniche, mentre gli stand gastronomici nel parco offriranno una selezione di piatti della tradizione, proposte vegan e gluten-free, mentre l'area bar fornirà una varietà di birre, vini e cocktail per accompagnare l'esperienza.

Il MalTagliata Festival è supportato dal Comune di Cervia, dalla Proloco Riviera dei Pini e da numerose realtà private del territorio tra cui la Discoteca “Indie Club”, la Pizzeria La Taverna di Pinarella e molti altri.