Il Mama's Club svela la nuova stagione: dai Morrigan's Wake ai Faber Social Club

Parte una nuova stagione di musica e incontri al Mama's club di Ravenna. Il circolo ravennate presenta il programma della prima parte della stagione 2022/2023 che terrà compagnia al pubblico da ottobre a gennaio. In programma, come sempre, due appuntamenti settimanali al venerdì e al sabato, alle 21.

Il programma

Apertura il 21 ottobre affidata all'attore Roberto Mercadini, mentre il primo sabato (22 ottobre) si aprono gli appuntamenti musicali con i Deep Roots. Il 28 ottobre c'è l'incontro "In tempi avversi" con Franco Costantini, mentre il concerto del 29 ottobre è con la Banda Italiana. Il 4 novembre spazio alla musica dei Di Doux, e il giorno dopo tocca a Officina Gajaria. Ancora musica l'11 novembre con Valeria Sturba, mentre il 12 si esibisce la band Morrigan's Wake. Il 18 novembre Giuliana Sgrena presenta il suo ultimo libro "Donne ingannate Il velo come religione, identità e libertà", e il 19 si ascoltano i Musicanti del Piccolo Borgo. Il 25 novembre si tiene la serata "Non mi serve il tuo permesso" con letture a cura del Teatro del Libero Labirinto, il 26 protagonista è invece il Faber Social Club.

Il 2 dicembre Semplicemente Morricone, un reading teatrale con accompagnamento musicale per celebrare il grande compositore, sabato 3 incvece c'è il Trio Insolito. Il 9 dicembre spazio alla musica di Alessio Lega e il 10 a quella del Trio Esperanto, poi il 16 dicembre un tributo a Bruno Lauzi con Gianluigi Tartaull e Luca Bombardi, mentre il 17 si ascolta Paolo Ghetti. Il programma del Mama's riparte poi il 6 gennaio con il Trio sodalizio e sabato 7 con il Bonomia Blugrass. La prima parte del programma si chiude venerdì 13 gennaio con i Kissene Folk e sabato 14 con la band Maria Gobbi Jazz.