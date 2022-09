Tutto il programma del Mei 2022 da Gianluca Grignani a Filippo Graziani

Grandi concerti, premi, ma anche mostre, incontri e approfondimenti. Torna a Faenza il Mei - Meeting delle Etichette Indipendenti e la cittadina romagnola ritorna a vestire i panni di capitale della musica. Con un programma totale di 4 giorni, con una giornata d'anteprima e tre di festival, sono davvero tanti gli ospiti e gli eventi del Mei.

Il programma

29 settembre

In attesa dell’inizio ufficiale del MEI, giovedì 29 settembre, alle 18.30, alla Tettoia Nervi di Piazza Lucio Dalla a BOLOGNA si terrà, un incontro sul tema della parità di genere nel comparto musicale realizzato da Elena di Gioia, Assessore alla Cultura del Comune di Bologna, e Rita Monticelli, Consigliere Comunale di Bologna delegata ai diritti e coordinato dalla giornalista, scrittrice e speaker radiofonica Laura Gramuglia. Tra le tanti ospiti, ci saranno Antonia Peressoni (ufficio stampa e organizzatrice eventi in rappresentanza di Equaly, un progetto nato dall’esigenza del raggiungimento della parità di genere all’interno del music business italiano), Emanuela Teodora Russo (avvocata specializzata in diritto della musica e dello spettacolo), Chiara Raggi (cantautrice, produttrice e fondatrice dell’etichetta e magazine Musica di Seta), Marzia Stano (musicista, produttrice e fondatrice dell’etichetta Elastico Records), Giulia Massarelli (ideatrice Lunatika Contest e cofondatrice dell’etichetta Lunatika Records), Ylenia Fonti (social media manager del MEI) e Roberta Giallo (cantautrice, attrice, scrittrice).

A seguire, alle 21.00, la cantautrice bolognese Roberta Giallo presenterà la finale di ONDA ROSA INDIPENDENTE, il contest per la parità di genere nel settore musicale realizzato in collaborazione con Cronopios e il Comune di Bologna. Sul palco saliranno Milena Mingotti, Giorgia Montevecchi, Cadavere Squisite, Yulia Zubareva, Chia, Diorhà, Laura B., Le Cose Che Non Dico, Clorinda Iacobacci, Donatella Gregorio, Giulia Milano e Samuela, selezionate da una giuria coordinata da Roberta Giallo. La vincitrice del contest si esibirà domenica 2 ottobre sul Palco Giovani in Piazza della Libertà a Faenza.

30 settembre

Venerdì 30 settembre, alle 17.00, presso la Galleria della Molinella si terrà il primo convegno dell’edizione 2022 del MEI, “Alle Origini dei Dischi Rock in Vinile del Mercato Indipendente Alternativo”, dove interverranno, tra gli altri, Mimmo Paganelli, Patrizia Cirulli, Roberto Manfredi, Gianni Lucini e Sante Boldrini. Nel corso dell’evento verranno presentati i libri “Volevo lavorare dentro nei dischi” di Mimmo Paganelli con la cantautrice Patrizia Cirulli e “...e ora pagateci i danni di Woodstock!” di Gianni Lucini e verrà proiettato il docufilm su Nanni Ricordi a cura di Roberto Manfredi.

Alle 18.00, invece, il giornalista Leonardo Metalli presenterà il suo ultimo docu-film “Lucio chi sei tu? Il folletto geniale”, vincitore del Premio Speciale PIVI - Premio italiano Videoclip Indipendente, premiato sabato 1 ottobre presso il Teatro Masini dal patron del MEI Giordano Sangiorgi e dal curatore del PIVI – Premio Italiano Videoclip Indipendenti Fabrizio Galassi.

Sempre alle 18.00, presso l’Enoteca Astorre e Corona (Piazza della Libertà, 16) si terrà l’evento “StradA per Te”, un “aperitivo rock” con Dj Set e il live dei Masa.

L’edizione 2022 del MEI sarà ricca di omaggi. Venerdì 30 settembre alle 21.00 al Teatro Masini (Piazza Nenni, già della Molinella) Ernesto Assante e Roberta Giallo realizzeranno un omaggio a Lucio Dalla in occasione del 10° anniversario dalla scomparsa del cantautore bolognese. Margherita Zanin e Roberto Costa apriranno l’evento. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Per informazioni e prenotazioni scrivere a segreteria@materialimusicali.it o visitare il sito www.boxerticket.it/eventi/omaggio-a-lucio-dalla/.

1 ottobre

La seconda giornata ufficiale del MEI 2022 inizierà alle 10.30 alla Galleria della Molinella con il convegno “Verso gli stati generali della musica indipendente ed emergente: come ripartire?”, con gli interventi di Claudia Barcellona, Giuliano Biasin, Massimo Della Pelle, Marco Mori, Salvatore Battaglia, Michele Saraca, Luca Fornari, Claudio Formisano, Walter Giacovelli, Fabio Dell’Aversana, Francesco Pozone, Antonio Buldini, Sara Lauricella, Merysse, Istinti Artistici, Enrico Capuano, Roberta Giallo e tanti altri musicisti e operatori. Concluderanno il convegno gli interventi di Cluadio Trotta (Barley Arts), Sergio Cerruti (Presidente A.F.I.), Claudio Carboni (SiaeFutur) e Giordano Sangiorgi (Presidente Audiocoop).

Il Salone del Podestà (Piazza del Popolo, 6) ospiterà alle 11.00 la presentazione dei libri “Storie di straordinaria follia” di Rodolfo “Foffo” Bianchi, Francesca Gaudenzi e Duccio Pasqua (Bertoni Editore) e “Sulle mie tracce” di Fabrizio Simoncioni e Adriano Gasperetti (Arcana Edizioni).

Alle 14.00 presso la Galleria della Molinella, invece, verranno presentati il Contest dell’Emilia Romagna e Rete di Festival, per sostenere il riconoscimento del Liscio come Patrimonio Immateriale dell’Unesco.

Alle 14.30, invece, Sara Potente, A&R Manager di Sony Music Entertainment Italy, presenterà la Numero Uno e un modello di rapporto virtuoso indie-major.

Il Salone del Podestà ospiterà alle 15.00 due eventi in contemporanea: la presentazione del libro “B - Side Terzo Capitolo: Primavera” di Doriana Tozzi e “Convention Deejay. Entrare in contatto con il mondo della discografia legata al clubbing, al djing e alla musica elettronica”. Grazie al connubio con Midance sarà realizzata un’attività di scouting discografico, un incontro tra produttori ed A&R di diverse etichette, come Traxx Records, Vibranium, Strakton Records, Royal Supreme, Luv4Luv, WKB Record e Jaywork. Grazie alla collaborazione con Esibirsi, sarà possibile ricevere una consulenza gratuita sulla fiscalità e normativa relativa ai dj - lavoratori dello spettacolo.

L’edizione del 2022 del MEI vedrà il ritorno del Palco Giovani in Piazza della Libertà, dal quale negli scorsi anni sono emersi tanti giovani artisti. Sabato dalle 15.00 saliranno sul palco Alex Allyfy (Music Indie Contest), Andrea Gioè (Rete dei Festival), Bar Ponderoso, Beart, Bipuntato, Cassandra Raffaele, Donegat (Ferrara sound), Ella Nadì (Premio Città Di Quiliano), Eranera (Musaq), Erika T, Fedele, Giovanni Segreti Bruno, Ibisco, Il Solito Dandy, Malvax (Mei Superstage), Marco Elba (Premio Città Di Quiliano), Marta Tenaglia, Marte, Melga (Music Indie Contest), Mira, Namida, Napodano (Musica è lavoro), Radiolondra, Sem Janela (Terra Music Contest), i Settembre (Music Indie Contest), Storie d’autore band (Voci d’oro), Vitto (Lunatika) e Zeitmaschine (Musplan), a cui si aggiungerà il vincitore del contest Cresci Bene.

Il Ridotto del Teatro Masini ospiterà alle 15.00 l’omaggio a Luigi Tenco con Ferdinando Molteni e Elena Buttiero, a cura della Scuola Sarti di Faenza, e alle 16.30 l’omaggio a Giancarlo Bigazzi in occasione del quale verrà presentata la compilation di Beng! Dischi e si esibiranno alcuni artisti emergenti. Ingresso gratuito. Per informazioni e prenotazioni scrivere a segreteria@materialimusicali.it.

Alle 15.30 la Galleria della Molinella ospiterà un nuovo convegno dal titolo “Quale lavoro nel post Covid nel mercato della musica e dello spettacolo dal vivo?”, a cura di Antonio Taormina, Pierfrancesco Pacoda e Alessandra Carbonaro.

Alle 17.00 al The Ale House Club (corso Mazzini, 39, Faenza) si terrà il set acustico de iRio, da vent'anni tra i principali esponenti della musica rock in Emilia Romagna, per questo vincitore del Premio alla carriera artista Regione Emilia-Romagna 2022.

Alla Galleria della Molinella, Luana Caraffa dei Belladonna e Silvia Bertelli di Onlymusix, alle 17.15 presso la Galleria della Molinella, esploreranno il mondo degli NFT, blockchain, rivoluzione Web3 e musica, mentre, alle 18.15, nella stessa location, Riccardo Staglianò presenterà al pubblico del MEI “Gigacapitalisti” (Giulio Einaudi Editore), vincitore del Premio MEI 25 - Miglior libro indipendente dell’anno.

In Piazza del Popolo, alle 18.00, prenderà il via il Concertone sul Palco Centrale con Gianluca Grignani (che riceverà la Targa MEI Speciale per i 25 anni dell’album “La Fabbrica Di Plastica”), Roberta Di Lorenzo, Valerio Lundini (vincitore della Targa MEI – Premio Speciale MEI 25), Mobrici (vincitore della Targa Giovani MEI – Exitwell per il migliore disco dell’anno), Ditonellapiaga (a cui va la Targa Giovani MEI – Exitwell per il miglior artista dell’anno), C’mon Tigre (vincitori della Targa MEI – PIMI 2022, il premio per il miglior artista indipendente dell’anno assegnato da una giuria coordinata dal giornalista Federico Guglielmi), Martelli, iRio, Doro Gjat (a cui va il Premio Hip Hop MEI), Casablanca feat. Dj Alteria, Lorenzo Lepore (vincitore del contest Voci Per La Libertà), Claudio Sorrentino e Casco & Twooda. Ingresso libero. Per informazioni scrivere a segreteria@materialimusicali.it.

Contemporaneamente nel Ridotto del Teatro Masini avrà luogo la prima nazionale degli Opus Avantra con Donatella Del Monaco, Alfredo Tisocco e Raffaele Spidalieri. Ingresso gratuito. Per informazioni e prenotazioni scrivere a segreteria@materialimusicali.it.

Alle 19.00, presso la Galleria della Molinella, si terrà la cerimonia di premiazione del PIVI – Vincitori Premio Italiano Videoclip Indipendente, a cura di Fabrizio Galassi, che quest’anno va a “Nella mia testa//Logiche//Le mie gambe, le mie tasche” di Thru collected con la regia di Riccardo Sergio. Nel corso dell’evento verrà consegnato anche un Premio speciale a Furio Chirico per i 50 anni di carriera.

Al Circolo Arci Prometeo (vicolo Pasolini, 6), sempre alle 19.00, si terrà il concerto per i 25 anni di “Voci per la Libertà – Una canzone per Amnesty”: oltre 4 ore di musica con Blindur, Chiara Effe, Massimo Francescon, Freakybea, Innocente, Aftersat, Marcondiro, Miriam Ricordi e Lorenzo Lepore. Sarà, inoltre, possibile visitare la mostra dedicata ai 25 anni del festival che unisce musica e diritti umani a fianco di Amnesty International Italia.

Alle 20.30, sul palco del Teatro Masini saliranno Filippo Graziani per un omaggio a Ivan Graziani, Frida Bollani Magoni (a cui va la Targa MEI Miglior esordio dell’anno) e Luca Madonia (vincitore della Targa MEI – Premio alla carriera) per un omaggio a Franco Battiato e per presentare in anteprima il suo nuovo progetto discografico. Biglietti disponibili su www.boxerticket.it/eventi/omaggio-a-ivan-graziani/.

A seguire si terrà il Premio Dei Premi, il contest fra i vincitori dei concorsi di canzone d'autore intitolati ad artisti italiani, ideato da Enrico Deregibus e da Giordano Sangiorgi, organizzato dal MEI e diretto da Enrico Deregibus. L’edizione di quest’anno sarà dedicata all’amico del MEI Michele Scuffiotti, ideatore di EdicolAcustica. La finale del contest vedrà sul palco Daniele De Gregori (Premio Bertoli), Isotta (Premio Bianca d’Aponte), Milena Mingotti (Premio Lauzi), Giulia Piccoli (Premio Pigro Ivan Graziani), Lorenzo Santangelo (Premio De André). Pietro Dei Santini (Premio Titta) sarà ospite della serata presentata da Enrico Deregibus e da Roberta Giallo. Ognuno dei partecipanti proporrà un brano proprio ed una cover di un protagonista della musica italiana. Nella serata saranno presenti in veste di ospiti anche importanti artisti del panorama musicale del nostro Paese. Una ampia e prestigiosa giuria di giornalisti e addetti ai lavori decreterà il vincitore del Premio Dei Premi 2022, a cui andrà una targa, un premio di 500 euro offerto dal Mei e Nuovo IMAIE e altri bonus in via di definizione.

Sabato 1 ottobre, alle 14.30, presso la Sala del Consiglio Comunale (Piazza del Popolo, 31) con l’Assemblea dell’Agimp (Associazione dei Giornalisti e critici Italiani di Musica legata ai linguaggi Popolari) prenderà il via la nuova edizione del Forum del Giornalismo Musicale ideato e sostenuto dal MEI e a cura di Enrico Deregibus. L’edizione 2022 è dedicata al giornalista Michele Manzotti che verrà ricordato in uno speciale evento in programma alle 15.45 da Giulia Nuti, Mirco Mariani, Enrico Deregibus e Simona Cantelmi, a cui seguirà l’assegnazione del Premio Michele Manzotti ad un giornalista o critico musicale di particolare valore. Alle 16.45 avrà luogo un incontro su “La Musica Indipendente in Tv e Web Tv” a cura di Fabio Luzietti e con l’introduzione di Giordano Sangiorgi.

La prima giornata del Forum del Giornalismo Musicale terminerà alle 17.45 con le premiazioni della Targa Mei Musicletter, il premio nazionale per il giornalismo musicale sul web ideato e curato da Luca D'Ambrosio con la collaborazione del patron del MEI Giordano Sangiorgi. I vincitori della 10ª edizione sono “Extra! Music Magazine”, riconosciuto come Miglior Sito Collettivo, e “Una volta ho suonato il sassofono” di Giuseppe Di Lorenzo, premiato come Miglior Blog Personale. Il Premio speciale - Targa Mei Musicletter, destinato quest'anno alla “Migliore iniziativa culturale contro la guerra”, va a “Canzoni contro la guerra”.

2 ottobre

Il Forum del Giornalismo proseguirà domenica 2 ottobre alle 9.30 con un seminario realizzato in collaborazione con Il Piccolo (edizione faentina del settimanale Corriere Cesenate) durante il quale interverranno Federico Savini (che tratterà il tema “La narrazione della musica negli anni 20”), Simone Arminio (su “Ci sono ancora i generi musicali?”), Giulia Nuti (su “Il blues attraverso la lente del giornalismo specializzato”) e Giulio Donati (su “Dal diritto di cronaca, all’etica dell’uomo dei nostri giorni”). Aprirà per un saluto Giordano Sangiorgi.

La terza e ultima giornata del MEI 2022, dopo il primo appuntamento all’interno del Forum del Giornalismo, proseguirà presso la Galleria della Molinella alle 10.00 con la presentazione del libro “Street Art in Italia“ di Anna Fornaciari e Anastasia Fontanesi (Polaris editore di Daniele Bosi) e alle 10.30 con il convegno “Alle origini delle Indie, dalla Cramps al Napules Power: attualità e futuro delle nuove sonorità di oggi”, con Renato Marengo, Alfredo Tisocco, Donella Del Monaco, Raffaele Spidallieri e tanti altri ospiti.

Alle 11.00, mentre al Salone del Podestà si terrà la presentazione del libro “Frequenze fiorentine – Firenze anni ‘80” di Bruno Casini (Goodfellas editore), la Galleria della Molinella ospiterà la presentazione della Bixio Academy, la prima academy per musicisti di colonne sonore, curata da Renato Marengo.

Alle 11.30 alla Galleria della Molinella ci sarà un aperitivo per festeggiare i 20 anni de L’Altoparlante con Fabio Gallo, Bob Balera e altri ospiti a sorpresa.

Alle 14.00 prenderà il via il secondo concerto sul Palco Giovani in Piazza della Libertà che vedrà esibirsi Aftersat (Premio città di Leonforte), Amakorà (Premio Folk e World), Antonio Scafuri (Summer Day Music Fest di Terracina), BiVio (Laziosound), Bob Balera, Ecofibra (Premio Emilia Romagna 2022), Edgar (Il liscio nella rete), Emancipo (Ascolti Creativi), Francesco Di Fiore (Festival Officine del Talento), Giulia Vestri (The Best Talent), Il Branco Barracuda, Il Silenzio Delle Vergini, Jasmine Costa (Punta alle Stelle), Layz, Le teste di Marvin (Pagella Non Solo Rock), Luca Casali, Ludovico Cherubini (Melacantotalent), Masua (Premio l'Altoparlante), Matilde Montanari (The Best Talent), Mille, MMk, Nartico, Nico Lattanzi, Ognibene, Sara Nuage (Nara Edizioni), Sillaba (Band Procida Festa della Musica), Stifanelli (Meeting Music Contest), Tizio Bononcini, Urania (Roseto d’autore), Vanessa Petrova (Una Voce per l’Europa), Venti3 (Punta alle stelle), Vima (Meeting Music Contest), a cui aggiungerà la vincitrice del contest Onda Rosa Indipendente.

Il programma del MEI 2022 prevede, presso la Galleria della Molinella, alle 15.00 la presentazione del libro di Diego Alligatore intitolato “Giovani, Musicanti e Disoccupati” (Arcana Edizioni), con la partecipazione di Houdini Righini e la conduzione di Simona Cantelmi. Contemporaneamente, presso il Salone del Podestà, verrà presentato il vinile “L’Ispettore Coliandro – The Funky Adventures”, musiche di Pivio e Aldo De Scalzi (etichetta Music Day Roma).

Quest’anno il Mei si unirà a FCE – Festival della Comunità per una giornata di musica educante. Domenica 2 ottobre, nella giornata di chiusura del Mei e di inizio del FCE, tra le 15.00 e le 20.00, in Piazza del Popolo si terrà “La Musica Può Fare”, un progetto di valorizzazione dell’esperienza educativa, formativa e sociale del fare musica insieme, condotto dal cantautore Lorenzo Baglioni.

Piazza del Popolo è anche il punto di arrivo di “Bicicletta Sonora”, il tour emotivo sonoro in bicicletta per il centro storico di Faenza. Nelle tappe del percorso si visiteranno luoghi mappati nel progetto Mappa Emotiva rivisitati musicalmente dagli artisti della Long Train Running.

Hanno aderito all’iniziativa la Scuola di Musica “Sarti”, la Scuola Media “Strocchi”, la Cooperativa Sociale “Service & Work”, il Coro Ragazzi di Forlì Compagnia della Via, l’esperienza Loading, la Cooperativa Sociale “LibrAzione”, il Moma Artisti a Pedali e tanti altri.

Il MEI 2022 si concluderà domenica 2 ottobre con tre eventi in programma dalle 16.00. Alla Galleria della Molinella si terrà l’evento “Skiantos Un storia come questa non c’era mai stata” con gli interventi di Bruno Casini, Oderso Rubini e Massimo Roccaforte. In Piazza del Popolo, invece, Faenza Rock e Raggisolaris presentano Faenza Rock e il bando per l’Inno della Raggisolaris.

Al Teatro Masini, infine, Nada presenterà in anteprima il suo nuovo progetto discografico di prossima uscita. A seguire saliranno sul palco Grazia De Marchi e Enrico De Angelis, in apertura dell’evento realizzato da Pierpaolo Capovilla e Paki Zennaro per omaggiare i 100 anni di Pier Paolo Pasolini.

Le modifiche alla viabilità

In occasione del MEI 2022 è stata adottata una ordinanza per la viabilità così da consentire in sicurezza lo svolgimento della manifestazione.

In piazza Nenni: dalle 8 di giovedì 29 settembre alle 24 di domenica 2 ottobre, divieto di transito e di sosta con rimozione forzata per i veicoli (eccetto mezzi di soccorso, emergenza e i veicoli al servizio della manifestazione); in piazza del Popolo e della Libertà: dalle 13 di sabato 1 alle 16 di lunedì 3 ottobre, divieto di transito e di sosta con rimozione forzata per i veicoli (eccetto mezzi di soccorso, di emergenza e per i veicoli al servizio della manifestazione); nella parte di piazza Martiri della Libertà tra via Marescalchi e palazzo Podestà: dalle 13 di sabato 1 alle 5 di lunedì 3 ottobre, divieto di transito e di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli (eccetto mezzi di soccorso ed emergenza e veicoli al servizio della manifestazione); nella parte di piazza Martiri della Libertà compresa tra via Manfredi e via Marescalchi, nella fila di box di sosta lato corso Saffi (escluso quello riservato alla sosta dei veicoli per persone invalide): dalle 13 di sabato 1 alle 24 di domenica 2 ottobre, divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli (eccetto mezzi di soccorso, di emergenza e per i veicoli al servizio della manifestazione per attività di carico e scarico); in via Bertucci (eccetto il box riservato alla sosta dei veicoli per persone invalide): dalle 15 di venerdì 30 settembre alle 24 di domenica 2 ottobre, divieto di sosta con rimozione forzata per i veicoli (eccetto mezzi di soccorso, di emergenza e per i veicoli al servizio della manifestazione con esposizione pass per attività di carico e scarico); nel tratto di corso Mazzini tra via Pistocchi e la piazza del Popolo e della Libertà e nel tratto di corso Saffi tra via Marco da Faenza e le piazze centrali: dalle 17 di sabato 1 alle 24 di domenica 2 ottobre, divieto di transito e di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli (eccetto mezzi di soccorso ed emergenza e veicoli al servizio della manifestazione); all’intersezione tra via Pistocchi e corso Mazzini, dalle 17 di sabato 1 alle 24 di domenica 2 ottobre: i veicoli circolanti in via Pistocchi, da via Severoli verso corso Mazzini, obbligo di svolta a sinistra.

I veicoli muniti di pass fornito dall’organizzazione della manifestazione sono autorizzati al transito e alla sosta in Zona a Traffico Limitato e in Area Pedonale per le operazioni di carico e scarico dalle 14 di giovedì 29 settembre alle 15 di lunedì 3 ottobre.