Otto coreografie portano le Micro Danze in scena al Museo Classis

Dopo la grande partecipazione di pubblico ottenuta dalla Chiamata alle Arti, evento che ha trasformato il Classis Ravenna in una vera e propria fabbrica delle arti, palpitante di progetti ed energia messi in campo dai giovani artisti che hanno aderito con entusiasmo al progetto ideato da Cristina Muti, il museo non si ferma e, mercoledì 3 e giovedì 4 luglio, alle ore 19 e alle ore 21, diventa il palco di un altro ambizioso progetto, le MicroDanze, spettacolo realizzato da Aterballetto e inserito nella programmazione del Ravenna Festival 2024. Un progetto di narrazione museale che si snoda attraverso performance dove danzatori e danzatrici attraverso coreografie in dialogo con lo spazio museale offrono prospettive immersive di fruizione.

Ideato da Gigi Cristoforetti, MicroDanze nasce dall'idea di esplorare la danza, nel suo intreccio con i luoghi e in particolare con il patrimonio storico-archeologico. Le MicroDanze hanno animato palazzi storici e musei internazionali, come Castel Sant'Angelo a Roma e il Museo dell'Acropoli di Atene, ma in virtù della sua natura di progetto ideato "su misura" e in dialogo con gli spazi della cultura, presso Classis, Museo della città e del territorio, si arricchirà di nuovi interventi. Coreografi nazionali e internazionali hanno concepito pezzi brevi (sei-otto minuti, da danzare in uno spazio minuscolo), ai quali è possibile assistere in successione come se si stesse visitando un museo. Un progetto che sfugge alla dinamica di palcoscenico, alla distanza che separa lo spettatore dall'interprete, creando un continuum tra chi guarda e chi è guardato, sollecitando un'esperienza emotiva ed estetica tanto varia quanto originale.

Le otto coreografie in programma vedono la firma di Angelin Preljocaj, Philippe Kratz, Francesca Lattuada, Elena Kekkou, Ina Lesnakowski, Fernando Melo, Diego Tortelli e Daniele Ardillo.

Costo: € 5. Info prevendite e spettacoli: Biglietteria Teatro Alighieri 0544 249244 - www.ravennafestival.org.