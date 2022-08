Letture, spettacoli, caccia al tesoro e asta benefica: tante iniziative per "Il miele degli angeli"

Dal 25 al 27 agosto si tiene la XVI edizione de "Il Miele degli Angeli" e la Casa delle Farfalle di Milano Marittima (Via Jelenia Gora 6/d) ospita tanti eventi per bambini e famiglie. Il Miele degli Angeli è una rassegna dedicata a Matteo Li Puma e finalizzata alla raccolta fondi a favore di A.I.T.C. (Associazione Italiana Tumori Cerebrali).

Il programma

Il 25 agosto alle 17.30 ci sono le letture per bambini a cura di Monica Biselli della Biblioteca di Cervia “Maria Goia” Un pomeriggio nel giardino delle farfalle in compagnia di Monica Biselli.

Venerdì 26 agosto ore 17.30 si svolge un pomeriggio nel giardino delle farfalle tra giochi e indovinelli dedicati alle api, al miele e agli abitanti del giardino di Casa delle Farfalle. Una caccia al tesoro da veri entomologi. Prima della caccia al tesoro ci sarà una merenda dolce e salata per tutti i bambini.

Sabato 27 agosto alle ore 17.30 si va alla scoperta dei piccoli abitanti dell’ambiente di pineta. Nel giardino delle farfalle si va a cercare, raccogliere e identificare gli abitanti più piccoli della pineta e le tracce del loro passaggio.

Sempre sabato, alle 20.30, è in programma lo spettacolo comico d’attore e Muppets per bambini 3-8 anni per conoscere le api e la vita nell’alveare a cura di Ambaradan Teatro. Le api sono tra gli insetti più importanti per l’ecosistema e certo, per rispettarle, prima di tutto bisogna conoscerle. E chi meglio dell’apetta Betty, può far scoprire ai bambini l’importanza del rispetto della sua specie e di tutta la natura? Vincendo le resistenze dell’ape regina, in un primo momento diffidente e severa dinanzi alle stravaganze della figlioletta, Betty riuscirà, grazie alla sua infinità curiosità, a fare amicizia con i bimbi, portandoli all’interno del proprio mondo, fatto di solidarietà, collaborazione e… responsabilità.

La rassegna si chiude sabato alle 21.30 erà a Cervia, nel Piazzale Pascoli lungo viale Roma, con l'asta benefica del miele di Casa delle Farfalle.

Prima degli eventi pomeridiani è prevista una merenda dolce e salata per tutti i bambini: biscotti, patatine, crostatine, cracker, tortine, acqua e succhi (imbustato e in monoporzione). La durata delle attività (gratuite) è di circa 1 ora. Non è necessaria la prenotazione. Per informazioni 0544 995671 | casadellefarfalle@atlantide.net