Mostre, incontri e party: si esalta l'arte del fumetto con "Coconino Fest"

Fumetti che parlano d’amore. E amore per il fumetto, linguaggio contemporaneo e unico nella sua capacità di raccontare grandi storie attraverso la combinazione di disegno e scrittura. Sono queste le scintille che danno vita a “Love Comics”, titolo della seconda edizione di Coconino Fest che, dopo il successo della scorsa estate 2022, tornerà ad animare Ravenna a partire dal 15 giugno e fino al 30 luglio. Il festival della casa editrice Coconino Press celebra la “nona arte” del graphic novel, mettendolo in relazione con altre forme di espressione e di racconto come la musica, le arti figurative, la letteratura, il cinema e la performance e rivolgendosi a tutte le generazioni, con particolare attenzione per le più giovani. Di nuovo sotto il segno di Krazy Kat, la gatta dei comics di George Herriman innamorata e vittima prediletta del topo Ignatz, protagonista del manifesto disegnato da Antonio Pronostico che rende omaggio al fumetto e anche alla città di Ravenna.

Molte sono le novità di questa edizione, a partire dalla sede della manifestazione: sarà il MAR - Museo d’Arte della Città di Ravenna la “casa” del festival, organizzato da Coconino in compartecipazione con l’assessorato alla Cultura del Comune di Ravenna e con lo stesso MAR. Il Museo ospiterà quattro ampie mostre di tavole originali di alcuni tra i più grandi nomi della scena internazionale del fumetto: due maestri scomparsi la cui opera continua ad affascinare le nuove generazioni, Andrea Pazienza e il giapponese Kazuo Kamimura, e due fumettisti tra i più amati e premiati della scena contemporanea, Manuele Fior e Paolo Bacilieri. Una quinta mostra collettiva accenderà i riflettori sui lavori di giovani autrici e autori esordienti scoperti e lanciati da Coconino Press: BeneDì (Benedetta D’Incau), Silvia Righetti e Rambo Pavone, a testimonianza della vivacità e pluralità di stili e storie narrate da una nuova, brillante generazione di autori che si è appena affacciata sulla scena. Dopo l’inaugurazione di giovedì 15 giugno, le mostre saranno aperte al pubblico fino al 30 luglio (orari: dal martedì al sabato 9.00 - 18.00; domenica e festivi: 10.00 - 19.00; chiuso il lunedì).

Accanto alle esposizioni, nel weekend 15-18 giugno il MAR e altri spazi di Ravenna saranno teatro di un ricco programma di eventi, con molte sorprese in arrivo. Il calendario, in corso di definizione, prevede tra l’altro varie iniziative, a partire da uno speciale omaggio ad Andrea Pazienza nel trentacinquesimo anniversario della morte con il reading Gli ultimi giorni di Pompeo dello scrittore, cantante e musicista Emidio Clementi, leader dei Massimo Volume (venerdì 16 giugno). Spazio poi a un incontro con il gruppo dei Super Amici per ricordare Tuono Pettinato, il geniale e amatissimo fumettista scomparso due anni fa (sabato 17 giugno)

Si terranno vari incontri con autrici e autori che presenteranno i loro romanzi a fumetti: tra questi Paolo Bacilieri, Manuele Fior, Alice Milani con il nuovo graphic novel Sofia Kovalevskaja sulla vita della celebre matematica e paladina dei diritti delle donne, e altri ancora. Inoltre spazio alla proiezione del film “gotico italiano” Pantafa (produzione Fandango-Rai Cinema, diretto da Emanuele Scaringi e interpretato da Kasja Smutniak) che ha ispirato il graphic novel Malanotte di Marco Taddei e La Came (domenica 18 giugno). E come l’anno scorso, non mancherà un “Krazy Party” serale sulla spiaggia dell’Hana Bi di Marina di Ravenna, in programma sabato 17 giugno con fumetti, musica dal vivo, dj set e performance di live painting dei disegnatori di casa Coconino Press.