Musica e sorprese per le feste di Natale a Lugo: a Capodanno il concerto degli Extraliscio

Un lungo Natale che quest’anno si accende in anticipo, il 2 dicembre, e termina il 14 gennaio con la Fiera dei saldi, tradizionale mercato dedicato alle occasioni da non perdere. La pista del ghiaccio apre sabato 25 novembre, con l’orario extra large dalle 15 a mezzanotte, per pattinare fino al 14 gennaio. Gli appuntamenti natalizi a Lugo e nelle frazioni sono molti e diffusi sul territorio, frutto anche dell’avviso pubblico rivolto alle associazioni e consorzi che ha finanziato sedici progetti. Il grande concerto di Capodanno ha un cuore romagnolo perché in piazza Baracca arrivano gli Extraliscio per aspettare assieme la mezzanotte e mettersi alle spalle il 2023.

“Il 2023 è stato un anno davvero complicato per i lughesi – spiega l’assessora a Promozione Territoriale e Urbana Alessandra Fiorini -, e per le persone che vivono in Bassa Romagna. Come Amministrazione Comunale abbiamo pensato di continuare a proporre iniziative che potessero anche dare un aiuto alla ripartenza. E ovviamente non mi riferisco esclusivamente alla ripresa in termini economici ma anche a quella della comunità. Un po’ come negli anni, durissimi del Covid, pensiamo sia nostro compito offrire alle persone eventi culturali e artistici, momenti di socializzazione, totalmente gratuiti, accompagnati dalle luci e dai colori che caratterizzano questo particolare periodo dell’anno”.

In conferenza stampa è intervenuto a sorpresa Mirco Mariani degli Extraliscio: “Il vostro concittadino Mauro Ferrara mi ha fatto promettere che faremo uno show strepitoso, essendo Lugo la sua città, quindi aspettatevi un Capodanno sopra le righe, imprevedibile come imprevedibili sono gli Extraliscio”.

Gli eventi

L’accensione dell’albero di Natale, donato da Romagna Acque, e delle luminarie è prevista il 2 dicembre alle 17 nel Pavaglione con la tradizionale distribuzione del panettone a cura dei volontari del centro sociale Il Tondo. Prima e dopo animazione e un appuntamento speciale, il Planetario Discovery- la grande cupola della scienza che, in piazza Mazzini, ha l’obiettivo di incuriosire i più piccoli dalle 14 alle 19. Nel centro storico si balla con la musica itinerante della RetroMarching Band. Sempre sabato 2 dicembre, il Museo Baracca promuove due mostre fuori dal museo, in un luogo insolito come l’ex DiPiù in via Macello Vecchio dove il pittore Cesare Baracca allestisce “Silver” e alle Pescherie della Rocca dove Paolo Maggis espone con “Tremore”

Il 2 dicembre è anche il primo appuntamento con i mercatini Lugo Dona di Pro Loco sotto le logge del Pavaglione che si ripetono l’8, 9, 10, 16 e 23. Tante occasioni per i regali grazie ai volontari di Pro Loco per un’iniziativa che servirà a autofinanziare l’associazione dopo gli anni della pandemia e i danni subiti a causa dell’alluvione. Oltre a decine di nuovi creativi che espongono i volontari sono felici di annunciare che alcune date registrano già il tutto esaurito nel Pavaglione. Il 16 dicembre speciale apparizione di Babbo Natale ai mercatini. Per informazioni 324 5885511. Nel Pavaglione per il periodo natalizio sarà attiva la filodiffusione. I mercati domenicali sono una delle tradizioni natalizie a Lugo e sono previsti il 10, 17 e 24 dicembre nel centro storico.

Giovedì 7 dicembre il collettivo Orizzontale, che a Lugo si è fatto conoscere e apprezzare per l’installazione temporanea “Luogo” nel prato di fronte alla Rocca nell’estate 2022, inaugura una mostra dal titolo “Piazze. Fenomenologie dell’inatteso”. Appuntamento alle 16 nel cortile della Rocca Estense.

Venerdì 8 dicembre arrivano le “Magie di Luce” del Laser Show alle 17.30 al monumento di Baracca, uno spettacolo di colori in uno scenario suggestivo. Nello stesso pomeriggio parte alle 14.30 da Madonna delle Stuoie la “Xmas Run 2023” a cura della Polisportiva Dilettantistica Lugo1982 con l’arrivo in piazza Baracca previsto alle 17.15 di tanti podisti vestiti da Babbo Natale. Alle 18.30 le logge del Pavaglione si accendono con luminarie speciali che, una volta al giorno, creano particolari giochi di colore. Al Parco delle Lavandaie l’albero di Natale si accende l’8 dicembre alle 17, il 10 e 17 previsti i mercatini di Natale con vin brulè e cioccolata e l’arrivo di Babbo Natale per i bambini, il 6 gennaio dalle 10 del mattino si sta insieme per aspettare l’arrivo della Befana

Sabato 9 dicembre alle 16.30 nel Pavaglione un appuntamento speciale: la compagnia Cicogne Teatro presenta “Parole sulla sabbia”, un cantastorie che racconta avventure e favole con un occhio speciale ai bambini.

Giovedì 14 dicembre un evento extra di Savio100 a conclusione dell’anno dedicato ai centenari dell’Aeronautica Militare e della vittoria di un giovane Enzo Ferrari sul circuito del Savio a Ravenna. Alle 18, nel salone Estense: “Savio 100 Atto secondo, il mito del cavallino tra Baracca e Ferrari”. Presentazione del libro di Albero Galassi e Rossano Novelli “Il circuito del Savio 1923-1927 tra storia e leggenda la prima vittoria di Enzo Ferrari”.

Sabato 16 dicembre, nel salone Estense, una densa mattinata dedicata alla città con la presentazione dei nuovi emblemi araldici del Comune di Lugo e del libro “Storia di Lugo. Dalla preistoria all’anno duemila” di Leardo Mascanzoni (Ponte Vecchio editore). Nel pomeriggio un momento speciale con le atlete della Ginnastica Artistica Lugo che in piazza Mazzini alle 17 sono pronte a incantare il pubblico con Acrobatic_Christmas, spettacolo di danza aerea su tessuto e cerchio. Alle 18 al Pala Lumagni il concerto della Scuola di musica Malerbi.

Un altro concerto è in calendario domenica 17 dicembre nella chiesa della Collegiata, è l’appuntamento di Natale di Lugo Music Festival per una serata di grande musica in un contesto sempre speciale e anche in questo 2023 si tratta di un evento da non perdere. Martedì 19 dicembre, alle 20.45, Auser Lugo invita tutte e tutti in sala Baracca per una serata musicale con le “Insolite note”.

Sabato 23 dicembre, antivigilia di Natale, è il giorno di due appuntamenti speciali. Il presepe vivente che anima il centro storico con un accurato e speciale allestimento è realizzato dall’associazione Amici di Avsi e si può ammirare in piazza Trisi, largo Baruzzi e largo Calderoni dalle 16 alle 19. Alle 17.30 nella Torre del Soccorso della Rocca l’associazione 12 Pollici Social Club apre la mostra espositiva dedicata ai cinquant’anni di un luogo culto per il divertimento e lo spettacolo a Lugo, il Baccara. La mostra si intitola “Baccara: 1973-2023”, fino al 29 dicembre. L’inaugurazione precede la proiezione del docufilm dedicato al locale e diretto dalla regista Francesca Zerbetto.

Si arriva così a domenica 31 dicembre con il grande appuntamento in piazza per il concerto di Capodanno: Mirco Mariani con gli Extraliscio. Per il secondo anno consecutivo il Comune di Lugo sceglie la piazza e la musica dal vivo per l’ultima serata dell’anno. Una piazza che batte con il cuore di Romagna per un appuntamento dedicato a tutta la città a conclusione di un anno complesso. A seguire New Eve Party, quattro dj per quattro visioni musicali, un djset con musica di qualità, a due passi dal centro; a cura di CISIM e LODC che si snoda tra le Pescherie della Rocca e largo Tricolore.

Natale in biblioteca

Alla biblioteca Trisi sono numerosi gli appuntamenti in vista del Natale, alcuni anche di carattere pratico per fare e stare insieme con letture, film e laboratori sui regali e gli addobbi. L’associazione Mondo Rosa invita lunedì 11 dicembre e lunedì 18 dicembre, alle 16.30, per due laboratori sull’”Arte di incartare” e sugli “Addobbi per il Natale, con filo e lana”.

Il tradizionale programma di “Storie, libri e musica sotto l’albero” prevede letture, laboratori e film d’animazione per bambini da 6 a 10 anni dal 7 dicembre al 7 gennaio. Sempre all’interno di questa rassegna gli incontri di Nati per Leggere rivolti alle famiglie che partono il 29 novembre e si concludono il 4 gennaio: un ricco programma tra Lugo, Bizzuno, Voltana, San Bernardino, Giovecca, San Lorenzo, San Potito, Villa San Martino e Santa Maria in Fabriale

Giovedì 7 dicembre inaugurazione della mostra “Il profumo del Natale nel mondo” con laboratorio artistico per bambini da 6 a 10 anni a cura della curatrice della mostra Carmen Plaza. La mostra rimane aperta un mese e si trova nella sezione Ragazzi (necessaria prenotazione).

Appuntamenti nelle frazioni

Tante attività anche nelle frazioni dove le associazioni si sono organizzate per realizzare un calendario dedicato alla comunità. Si parte già il 3 dicembre con la tradizionale Maratonina di Voltana e camminata ludico motoria “Per Voltana” (3,5 e 8.5 km). Appuntamento alle 9.30 in piazza dell’Unità. Sempre a Voltana il calendario degli appuntamenti è racchiuso nel VoltaNatale e non solo a cura del centro sociale Cà Vecchia. A Santa Maria in Fabriago “Natale al Ducato fra allegria e cultura”, a Villa San Martino si festeggia con la Società del Mutuo Soccorso, a Bizzuno è il “Natale di luci e solidarietà” con l’associazione Girodellaromagna.net, a San Potito “Natale è in...canto”. (programmi e informazioni in via di definizione).