Ripartono le "Note di Sapore" in piazza Costa: si parte con il trio di Giò De Luigi

Piazza Andrea Costa, in pieno centro storico di Ravenna, si anima di buona musica grazie al cartellone di ‘Note di Sapore’, proposto da Mercato Coperto e Costa Cafè. Dalle ore 20.00 sarà possibile cenare e godersi il concerto, che partirà alle 21.00, in un contesto architettonico tra i più affascinanti del centro. Una serie di esibizioni che offrono l’opportunità di vivere il ‘cuore’ della città, dopo una giornata trascorsa al mare o in giro per città d’arte e collina.

Si comincia lunedì 8 agosto con Giò De Luigi Trio: cantante, vocal coach e carismatico frontman, porta sul palco grande energia e talento. De Luigi, che ha collaborato, tra gli altri, con il cantautore bolognese Cesare Cremonini, spazia dal rock al jazz, dal soul al funky. Durante la serata sarà accompagnato dalla batteria di Pako Montuori e dalla tastiera di Davide Lavia.

Lunedì 15 agosto ecco Alessandro Scala Ensemble: sassofonista e compositore della scena jazz italiana, ha collaborato con alcuni dei massimi esponenti della musica internazionale. Sound e stile si sono sviluppati negli anni dopo innumerevoli concerti, mettendosi sempre in gioco in vari generi musicali che spaziano dal jazz alla bossanova, dal funk al blues fino al pop.

Lunedì 22 agosto ecco Hernandez e Sampedro Trio: da Ravenna, costa orientale d’Italia, ma cuore tuffato nella musica della west coast USA, arriva un Duo/Band che ha stile, attitudine rock e chitarre giuste per emozionare chi ama Neil Young, i R.E.M, i Pearl Jam, Springsteen ovvero le fondamenta del rock a stelle e strisce. Si tratta di Luca Hernandez, voce solista e chitarra ritmica, Mauro Sampedro, chitarra solista e seconda voce. Per l'occasione saranno accompagnati dal basso di Jack "La Bamba" Sangiorgi.

Lunedì 29 agosto Duostile feat. Enrico Ronzani: Duostile rappresenta la collaborazione artistica, umana e creativa di Valentina Cortesi e Giovanni Sandrini. Un elegante alternarsi di cover soul-funk-pop-bossa e brani inediti che lasciano un segno di riconoscimento firmato dall'inconfondibile solarità della voce di Valentina avvolta nella chiave acustica che la chitarra di Giovanni fa emergere. Per l’occasione saranno accompagnati dal pianista Enrico Ronzani.

Lunedì 5 settembre Upside Band: il progetto della Upside Band, trio soul ravennate, nasce nel 2013 a Ravenna ed è inizialmente formato dalla cantante Linda Guerrini, che affianca all’attività di solista quella di corista, ruolo che le ha permesso di condividere il palco, tra gli altri, con la storica vocalist di Zucchero Lisa Hunt dal 2017 al 2019, il pianista Fabio Somma e il batterista Antonio Lidonnici.

Lunedì 12 settembre G & The Doctor – Gloria Turrini e Mecco Guidi: sono ormai nomi consolidati e stimati tra i professionisti della scena musicale italiana che, contro ogni tendenza, partendo dalle radici del blues lasciano contaminare il proprio percorso con altre sonorità, talvolta anche più moderne, di matrice black tra jazz di inizio secolo, gospel, soul e funk degli anni ’60 e ’70.