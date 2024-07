Da Baby K a Riccardo Muti alle aperture straordinarie: Ravenna si prepara alla Notte Rosa 2024 

Dalla regina dei tormentoni estivi al concerto dell'Orchestra Giovanilie Cherubini, diretta dal maestro Riccardo Muti. Passando per la disco, il jazz e le aperture straordinarie dei musei per Mosaico di Notte. È variegato il programma di appuntamenti organizzato a Ravenna per la Notte Rosa,"Weekend Dance" 2024. Eventi che si articolano dal centro cittadino ai lidi. “La Notte Rosa è un appuntamento molto importante per il territorio e la riviera romagnola - afferma l’assessore al Turismo Giacomo Costantini - che negli anni si è sviluppato coinvolgendo non solamente la parte dell’offerta balneare, ma anche le città d’arte e l’entroterra. L’Amministrazione comunale ritorna a organizzare un evento nella piazza centrale di Marina di Ravenna che vuole essere un arricchimento alle proposte offerte dagli stabilimenti balneari, che immagino colgano l’occasione della deroga alle 3 del sabato per la chiusura, e delle altre attività. Sono molto soddisfatto che il tema del ballo quest’anno abbia creato delle sinergie importanti come l’evento organizzato dal Matilda di Marina di Ravenna che ospiterà venerdì sera Baby K, artista di musica pop di livello nazionale”.

Il programma

Venerdì 5 luglio, alle 21,30 in piazza Dora Markus a Marina di Ravenna, si esibiranno i Joe Dibrutto con il loro “Discomusical”. Un concerto che è quasi uno show. La band bolognese è sulle scene dal 1989 e vanta più di tremila esibizioni dal vivo, sei i cd fra live e studio. Energia, esperienza e capacità di rinnovarsi in un repertorio italiano ed internazionale, che pesca fra i brani più significativi degli anni ’70, vistosi abiti di scena in tema e divertenti coreografie.

Sempre venerdì, alle 21, i Tiger Dixie Band animeranno le strade del centro di Ravenna, partenza da Porta Adriana (piazzetta Ghandi) con il loro original dixieland songbook, un viaggio musicale itinerante attraverso i tempi e i luoghi del Jazz tradizionale. La Tiger Dixie Band riunisce solisti di valore del Triveneto, ha una storia quasi ventennale e si dedica sistematicamente al recupero del Jazz degli “anni ruggenti”. L’evento rientra nel progetto “Sicurezza integrata del percorso pedonale sopra le mura ovest della città per l’accessibilità turistica al centro storico”.

Venerdì 5 luglio ci sarà anche Mosaico di Notte con i monumenti più belli della città che aprono le porte a turisti ed estimatori d’arte in insoliti orari serali.

Queste le proposte (info e prenotazioni: www.visitravenna.it): splendore bizantino e antichi tesori, punto d’incontro IAT – piazza San Francesco dalle 19.45; visita guidata a Basilica di San Vitale, Mausoleo di Galla Placidia e Domus dei Tappeti di Pietra; arte contemporanea e aperitivo alla loggetta lombardesca, punto d’incontro MAR – Museo d’Arte della Città di Ravenna alle 18.15; visita guidata alla collezione dei Mosaici Contemporanei, al termine aperitivo nella Loggetta Lombardesca all’interno del museo; alla scoperta della Biblioteca Classense, punto d’incontro: IAT – piazza San Francesco, alle 20.30. Visita guidata agli storici spazi della biblioteca.

La lunga nottata di festa terminerà al sorgere del sole di domenica 7 luglio con “Alba di tango – Duo tango Fancelli, melodie argentine sotto il cielo estivo” sulla spiaggia di Lido di Dante (accesso dal Bagno il Passatore) alle 5.30 circa. Un affascinante concerto per fisarmonica e violino con i più grandi capolavori del repertorio argentino.

La Notte Rosa si concluderà domenica 7 luglio, alle 21 al Palazzo Mauro De André, con il concerto “Le vie dell’Amicizia - Un ponte di fratellanza attraverso l’arte e la cultura” nell’ambito del programma di Ravenna Festival in nome della fratellanza con il Maestro Riccardo Muti che dirigerà l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini.