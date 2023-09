Elisa, Manuel Agnelli, Statuto e Dolcenera: grandi artisti sul palco del Mei 2023

Grandi nomi sul palco per la nuova edizione del Mei. Il Meeting delle Etichette Indipendenti, che si svolgerà a Faenza dal 6 all'8 ottobre, porta eccellenti artisti della musica italiana in piazza per tre giorni di eventi e concerti. Lo "StraMei", questo il titolo della nuova edizione, propone fra i tanti due nomi importanti come quelli di Elisa e Manuel Agnelli, ma si tratta solo di due dei vari protagonisti della kermesse.

Il Mei parte infatti venerdì 6 ottobre con Gli Alluvionati del Liscio, Nicolò La Quercia e la Filuzzeria, la Banda del Passatore, Team Dance Borgo, La Storia di Romagna, Orchestrina di Molto Agevole di Enrico Gabrielli. Un'edizione che si presenta con uno speciale omaggio a Rodolfo Santandrea, in occasione del 40esimo anniversario della vittoria del Premio della Critica al Festival di Sanremo da parte del cantautore faentino con il brano La Fenice. Dalle 22 al Piccadilly Club (Via Cavour, 11 - ingresso libero) ci sarà la presentazione “Un sentito omaggio a Rodolfo Santandrea”, un album contenente 11 brani di Rodolfo Santandrea.

Il 7 Ottobre dalle ore 18.00 sul Palco centrale del MEI in Piazza del Popolo si esibiranno i Savana Funk vincitori del premio migliori artisti emergenti, i Nobraino che ritireranno il premio alla carriera, Elisa che ritirerà il premio alla carriera nel prestigioso Salone dell’Arengo (Piazza Martiri della Libertà, 1 Faenza), per l’occasione ci sarà un talk tra l’artista e il giornalista Riccardo De Stefano, in cui si ripercorreranno i momenti salienti della carriera della cantante, (ore 16.30 – ingresso libero). Lucio Corsi vincitore della targa mei migliore artista indipendente dell’anno, Dolcenera, Gang che ritirerà il premio alla carriera, Statuto che ritirerà il premio alla carriera. Inoltre anche per l’edizione del 2023 ci sarà il ritorno del Palco Giovani in Piazza del Duomo, tra i primi nomi: Miss Frenny, Cenere, Nur e Amanda, Peregrin Blasting Weed, Artes e Sonus, Jam Republic, Minimal, Muzaq, Duochiari, Etta, Roberta Di Lorenzo, Lorenzo Lepore, La Noce, Berardi, Altrove, Hernandez e Sampedro, Analogic. La seconda giornata si conclude con il party Zero presso il complesso Ex Saelsiani (Via S.Giovanni Bosco, 1 Faenza - ingresso libero).

La mattina dell’8 ottobre alle ore 10.30 si riprende presso Palazzo Milzetti (Via Giulio Cesare Tonducci, 15, Faenza - ingresso libero) con i concerti del pianista Giovanni Bertoni e della pianista Veronica Rudian. Per proseguire in serata alle ore 19.00 con il live di Manuel Agnelli.

Inoltre il 7 e l'8 ottobre al Palazzo del Podestà si terrà quest'anno la Fiera del Disco di Faenza, evento che riunisce espositori provenienti da tutta Italia e che propone anche alcuni interessanti appuntamenti, come i firmacopie con Maurizio Solieri (storico ex chitarrista di Vasco Rossi), il chitarrista Cristian “Cicci” Bagnoli e la band Superstereo.

Forum del giornalismo musicale

In programma il 7 e 8 ottobre a Faenza il "Forum del giornalismo musicale" diretto da Enrico Deregibus, un evento annuale all'interno del Mei (Meeting degli Indipendenti) che riunisce giornalisti e critici musicali.

Il programma del 7 ottobre prevede alle ore 15.00 con l’Assemblea dell’AGIMP (Associazione dei Giornalisti e critici Italiani di Musica legata ai linguaggi Popolari). Alle 16.15 ci sarà un dibattito su "La radio racconta ancora la musica?" con Carlo Pahler (presidente di Raduni) e Noemi Serracini (autrice e conduttrice Rai Radio2). Alle ore 17.00 ci sarà la presentazione del libro "Musica di carta – 50 anni di riviste musicali in Italia" di Maurizio Inchingoli (Arcana), con l'autore e Federico Guglielmi. Alle ore 17.30 avverrà l’assegnazione del Premio Michele Manzotti, dedicato a giornalisti o critici musicali in memoria di Manzotti. Alle ore 17.45 sarà la volta della consegna della "Targa Mei Musicletter" per l'informazione musicale sul web, con premi a siti web, blog e podcast. Infine alle 0re 18.30 si chiude con il convegno su "Giornalismo musicale, quali frontiere per la formazione?" a cura dell'AGIMP, con Silvestro Ramunno e Vincenzo Cimino.

Il programma dell’8 ottobre prevede dalle 9.30 alle 13.30 il seminario su "Donne e musica. L'universo femminile nelle canzoni e nell'industria musicale tra difficoltà, stereotipi e affermazione" con vari relatori che affronteranno temi come l'hate speech contro le cantanti, stereotipi di genere nelle canzoni e nel giornalismo, disparità di genere nel settore musicale e la storia di un album chiamato "Donnacirco".