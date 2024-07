Tre giorni di incontri con il Talk del Post: arrivano Pif, Michele Serra e Vera Gheno

Anche quest’anno Faenza si prepara ad ospitare una delle più attese manifestazioni di informazione e attualità: il Talk del Post. La sesta edizione di questo appuntamento, organizzato dal giornale online Il Post, diretto da Luca Sofri, con il patrocinio del Comune di Faenza e finanziato nell’ambito del progetto Atmosfere Faentine 2024 dalla Regione Emilia-Romagna e dall’Unione della Romagna Faentina, quest’anno conferma la durata di tre giorni, con un palco principale confermato nella cornice di Faventia Sales e aggiunge anche due serate di spettacoli al Teatro Masini, per arricchire la proposta culturale.

Il Talk del Post è un’occasione per ragionare e capire meglio le cose del presente, quello che succede nel mondo, ma anche un modo per esplorare e ampliare, con il taglio del live journalism, i temi e gli argomenti trattati, ogni giorno sul Post. Faventia Sales continuerà a essere la casa del Talk, con un palco centrale, nel cortile grande, con una platea ancora più ampia rispetto allo scorso anno e un’area ancora più accogliente nel cortile piccolo, dove sarà possibile incontrare la redazione de Il Post. Ci saranno anche un corner merchandising e uno spazio libreria.

Gli incontri sul palco grande inizieranno nel pomeriggio di venerdì 20 settembre, per concludersi nel tardo pomeriggio di domenica 22 settembre, tre giorni intensi in cui giornalisti, giornaliste, scrittori, scrittrici, scienziati, artisti e personalità del mondo della cultura si alterneranno con dialoghi e occasioni di confronto.

Qui il link per iscriversi al canale WhatsApp di RavennaToday

Il programma e gli ospiti

Il programma, ideato e prodotto da Il Post, è reso possibile grazie all’accoglienza e al sostegno del Comune di Faenza e alla complicità dei partner che hanno dato continuità e supporto al progetto. La formula che ha caratterizzato gli anni precedenti rimane intatta, ma le opportunità di incontrare la redazione de Il Post e i protagonisti degli incontri, aumenteranno notevolmente. Alla tre giorni ci saranno il direttore Luca Sofri, il vicedirettore Francesco Costa, la vicedirettrice Elena Zacchetti e molti giornalisti e giornaliste del Post, tra cui Luca Misculin, Emanuele Menietti, Giulia Siviero, Eugenio Cau, Stefano Nazzi, Mario Macchioni, Viola Stefanello, Laura Loguercio, Matteo Bordone e Matteo Caccia.

E poi ci saranno, tra gli ospiti sul palco, il giornalista Michele Serra (che, per il Post, cura la newsletter Ok Boomer!), Daniela Collu, Francesco Piccolo (Premio Strega 2014, impegnato con Pif in uno spettacolo al Teatro Masini), la sociolinguistica Vera Gheno, Pif, Irene Soave, Marino Sinibaldi, Mario Calabresi con il suo ultimo libro in uscita, Beatrice Mautino, Donatella Di Pietrantonio (Premio Strega 2024), Fabio Genovesi, con un racconto sulle origini del ciclismo in Italia, la short List del Premio Vero (Valentina Furlanetto, Tommaso Munari, Paolo Pecere e Concetto Vecchio). Il programma si arricchirà ulteriormente.

Le giornate de Il Post saranno un’occasione di racconto del presente e di racconto live di alcuni prodotti del Post, (come Tienimi Bordone e Ci vuole una scienza), ci saranno anche due rassegne stampa speciali, momenti di riflessione sulle elezioni americane e su quelle europee e anticipazioni di nuovi podcast.

“Siamo molti lieti di ospitare ed essere a fianco della sesta edizione di questo importante appuntamento che ormai è diventato uno degli eventi culturali di riferimento in Italia” spiega il vicesindaco di Faenza, Andrea Fabbri. “È bello -continua- vederlo crescere anno dopo anno e ringrazio tutti gli amici del Post per aver sempre scelto e creduto in Faenza e aver investito ancora nei momenti più difficili per la nostra comunità, penso all’edizione appena passata dopo le alluvioni che hanno piegato la nostra città. Anche per quest’anno confermiamo le tre giornate così da permettere a un pubblico quanto più ampio e variegato la possibilità di seguire le tante proposte del Talk. Come amministrazione siamo quindi orgogliosi di ospitare a Faenza questo evento che porta in città migliaia di abbonati dell’importante testata giornalistica e tantissime persone; appuntamento che oltre ad accreditare la città sul piano culturale, allo stesso tempo, crea indotto anche per le nostre attività del territorio”.

“Il successo delle scorse edizioni – spiega Claudio Caprara de Il Post - ci ha spinti a proseguire con la formula dei tre giorni, con alcune novità che arricchiranno ulteriormente questo nuovo appuntamento. Un ringraziamento particolare al comune di Faenza, Faventia Sales, a tutte le aziende che anche quest’anno hanno deciso di partecipare e sostenere l’iniziativa; un ringraziamento, inoltre, ai nostri partner e a tutti i volontari che ci permetteranno di svolgere al meglio l’evento. Una collaborazione con il territorio che in questi anni è cresciuta, si è consolidata e che ci permette di proporre ogni anno cose nuove”.

“Siamo molto soddisfatti – è il commento del Presidente di Faventia Sales Luca Cavallari – di ospitare per il sesto anno consecutivi questo evento che porta nel Complesso di Faventia Sales ospiti e confronti di qualità. Gli ampi spazi ci consentono di garantire la miglior riuscita possibile dell’evento permettendo a tutti i partecipanti di vivere con tranquillità e sicurezza la tre giorni che vuole essere un segno forte di ripartenza del Complesso completamente recuperato a un anno dalla terribile alluvione che ci ha duramente colpito ma dalla quale siamo usciti grazie al lavoro continuo di tutti (società, amministrazione, dipendenti, soci, professionisti, volontari, studenti, benefattori) che con tenacia e determinazione hanno reso questi spazi ancora più belli e accoglienti di un anno fa. Grazie a tutti!”. Tra le conferme di questa edizione la collaborazione con la libreria Moby Dick, che anche quest'anno avrà un’area libreria negli spazi del Talk.