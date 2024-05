Faenza si prepara ad accogliere il mese del Niballo: presentato il programma

Per la città di Faenza torna il tanto atteso mese di giugno con i colori dei cinque Rioni e gli appuntamenti all’insegna di gare e socialità, in attesa di andare al campo “a disputar le Giostre”. Il Rinascimento manfredo, con i suoi cavalieri, dame, musici e destrieri dà il bentornato alla 67^ edizione delle Manifestazioni del Niballo Palio di Faenza, rievocazione storica di elevato valore identitario e culturale e momento aggregativo per tutta la cittadinanza, che unisce e appassiona un pubblico di tutte le età, amanti di rievocazioni storiche e tifosi rionali.

Manifestazioni del Niballo Palio di Faenza 2024: calendario e prevendite

Un calendario ricco di eventi che torna finalmente alla programmazione originale dopo gli avvenimenti emergenziali dello scorso anno e si aprirà nel pomeriggio del 2 giugno con il Torneo dei Giovanissimi Alfieri e Bandieranti in Piazza del Popolo, seguito alla sera alle 21.00 dal Giuramento dei Cavalieri della Bigorda d’Oro e dalla Gara Singolo e Coppie U21. L’8 giugno torna dopo due anni di assenza - causa emergenza alluvione - il Torneo della Bigorda d’Oro, giunto quest’anno alla sua venticinquesima edizione e che nel 2022 aveva visto vincitore il Rione Giallo. Quest’anno, vista la concomitanza con le elezioni europee nei giorni 8 e 9 giugno, il Corteo storico della Bigorda d’Oro sfilerà solo all’interno dello Stadio B. Neri a partire dalle ore 21.00. Il terzo fine settimana sarà invece quello dedicato alle gare delle bandiere: il 15 giugno alle ore 20.30 con il Torneo degli Alfieri Bandieranti e Musici nelle specialità del Singolo, Piccola Squadra, Grande Squadra e Musici e il 16 giugno alle ore 21.00 la Gara a Coppie (La Botte) aperta dal Giuramento dei Cavalieri del Niballo Palio di Faenza.

Il vincitore della 67^ giostra del Niballo del 23 giugno conquisterà il drappo realizzato dall’artista Giancarlo Montuschi. Alla dama andrà invece il Liocorno realizzato all’interno dello Studio AD - Terra in Arte di Angeliki Drossaki dall’artista Alexandra Massari. Quest’anno le Manifestazioni del Niballo vedranno inoltre per la prima volta la presenza delle nuove Magistrature della Giostra con Cristian Malavolti come Podestà della Giostra e Nicola Solaroli come Maestro di Campo.

I biglietti della Bigorda d’Oro saranno disponibili in prevendita online a partire dal 27 maggio alle ore 12.00 su www.vivaticket.com e nei punti vendita autorizzati, mentre quelli del Niballo Palio di Faenza saranno disponibili in prevendita dal 10 giugno. A queste si affiancherà la classica prevendita al Teatro Masini che verrà attivata in occasione delle serate dedicate ai Tornei degli Alfieri Bandieranti e Musici del 2 giugno (per la Bigorda d’Oro), 15 e 16 giugno (per il Niballo Palio di Faenza) dalle 19.30 alle 22.00 e al botteghino dello Stadio B. Neri nei giorni delle Giostre: per la Bigorda d’Oro l’8 giugno dalle 10.00 alle 12.00 e al pomeriggio dalle 16.30 e per la Giostra del Niballo il 22 giugno dalle 17.30 alle 19.30 e il 23 giugno dalle 10.00 alle 12.00 e al pomeriggio dalle 15.00.

Novità 2024: Il Niballo Palio di Faenza sempre più digitale

Tra le novità digitali di quest’anno, si segnala una scelta di sostenibilità in occasione delle due Giostre equestri in programma l’8 e il 23 giugno. Le schede tornate cartacee verranno infatti sosituite in toto dall’App segnapunti del Niballo Palio di Faenza, scaricabile da Google Play, App Store e App Gallery, rinnovata in alcune funzionalità per permettere di avere un aggiornamento in tempo reale delle vittorie delle tornate. Oltre alle sezioni dedicate all’assegnazione di scudi e tempi delle tornate (che appariranno in automatico scaricando l’ultima versione dagli store online), l’App, ideata da Fabio Garavini, sarà lo strumento all-in-one per restare aggiornati sul mese del Palio con un semplice clic. Oltre al programma delle Manifestazioni 2024, offre infatti la possibilità di consultare gli Albi d’oro di entrambe le Giostre e le settimane dei Rioni, guardare le dirette streaming e accedere dirattemante al sito ufficiale www.paliodifaenza.it. Un modo semplice e immediato per scoprire contenuti, curiosità e punti di vista inediti della rievocazione storica manfreda.

Il Niballo tra promozione turistica e valorizzazione sul territorio

Quest’anno il Niballo Palio di Faenza arriva su Skytv nel programma “Una gita Fuori Porta”, serie tv original dedicata all’esplorazione di città dallo straordinario fascino artistico, naturalistico e culturale. Nei giorni scorsi, infatti, una troupe televisiva ha effettuato una serie di riprese video della nostra città immergendosi nella bellezza dell'antica Faventia: nella puntata, andata in onda il 21 maggio alle ore 21.00 su Sky 222, si è parlato anche della nostra Rievocazione storica ma non solo. Nel corso delle settimane del Palio, la troupe di “Una gita Fuori Porta” sarà presente durante gli eventi in programma per raccontare ancora più in dettaglio la magia della nostra rievocazione storica, dedicandole uno special ad hoc che andrà in onda nel mese di luglio. La visione della puntata dedicata alla città di Faenza è disponibile on demand sul sito unagitafuoriporta.it.

Oltre alla promozione turistica sul piccolo schermo, prosegue anche l’impegno dell’Ufficio Palio nella promozione e valorizzazione delle Manifestazioni del Niballo nella comunità cittadina. Si sono infatti conclusi la scorsa settimana i Laboratori didattici sul Niballo Palio di Faenza rivolti alle scuole del faentino e avviati per la prima volta nell’anno scolastico 2022/2023. Quest’anno scolastico è stato caratterizzato da un vero e proprio successo di adesioni che ha coinvolto 44 classi e oltre 1000 alunni (+60% rispetto all’anno precedente). Le attività laboratoriali sono state organizzate con il coordinamento dell’Ufficio Palio e il lavoro congiunto di Associazione Acsè, Comitato Giovani Rionali, Rioni e Cooperativa dei Manfredi grazie a cui i laboratori su bandiere e tamburi, visite al Centro Civico Rioni e alle sedi rionali si sono affiancati agli incontri storico-culturali sulle Manifestazioni del Niballo, tra colori, disegni e lezioni frontali. Parole come Rioni, Niballo, tamburino e sbandieratore sono entrate nel lessico familiare di molti giovani faentini, in particolare dei più piccoli, testimoniando la bellezza e la magia che il Palio è in grado di trasmettere. A ulteriore dimostrazione di questo incredibile entusiasmo verso la rievocazione storica faentina, un’intera Scuola dell’Infanzia - Stella Polare, Istituto Comprensivo San Rocco - dedicherà quest’anno la propria festa fine anno alle Manifestazioni del Niballo con costumi e simboli del Palio da loro disegnati e confezionati con l’aiuto prezioso delle maestre: sei classi, con oltre 170 bambini, sfileranno nel giardino della scuola vestiti da cavalieri, dame, musici e sbandieratori davanti alle loro famiglie, in rappresentanza ognuna di un Rione e del Gruppo Muncipale, accompagnati da 6 figuranti rionali in costume.

Le settimane nei Rioni e il FantaPalio

A partire dal 3 giugno i Rioni ospiteranno come sempre le tradizionali cene del Palio e gli eventi che torneranno ad animare le sedi rionali con un’agenda ricchissima all’insegna dell’enogastronomia romagnola e da tutto il mondo; a questa si aggiunge un ricco calendario di eventi sportivi, musicali e di intrattenimento davvero per tutti i gusti. Un importante momento di socialità e aggregazione che ci ricorda l’importanza dei cinque Rioni faentini quale punto di riferimento per la collettività tutta, con i loro suoni e profumi che da sempre ci regalano le suggestioni del mese di giugno.

Inoltre, da quest’anno sarà possibile partecipare al FantaPalio, un’iniziativa promossa dal Comitato Giovani Rionali e che ricorda nelle modalità il celebre FantaSanremo. Il sito legato all’iniziativa verrà messo online il 1° giugno e raccoglierà il Regolamento e l’aggiornamento delle classifiche, mentre è già attiva la pagina Instagram dedicata FantaPalio_niballo. Come funziona il FantaPalio? Ogni giocatore potrà creare la propria squadra scegliendo uno dei cinque Cavalieri del Niballo e un Corteo storico oltre a 2 Singoli, 2 Coppie, 1 Piccola Squadra, 1 Grande Squadra, 1 Gruppo Musici e un Tamburino della Gara a Coppie (La Botte) avendo a disposizione 600 saraceni (moneta del FantaPalio) con cui “acquisterà” i protagonisti delle varie specialità che andranno a far parte della propria squadra. Dopo le gare verranno pubblicate sul sito ad hoc le classifiche, sia sulla base del piazzamento alle gare che sulla base del verificarsi di bonus e malus speciali.

Il Niballo sui social, in streaming e diretta/sintesi TV

Oltre al racconto sui social del mese che anticipa la Giostra, quest’anno la comunicazione online sui canali ufficiali Facebook e Instagram si arricchisce di curiosità sulla storia del Palio e il dietro le quinte delle manifestazioni. E’ confermato come sempre il servizio di diretta streaming sui canali ufficiali del Niballo, che permetterà di assistere in tempo reale alle Giostre e ai Tornei degli Alfieri Bandieranti e Musici e che lo scorso anno ha registrato oltre 45.00 visualizzazioni tra la Giostra e le gare delle bandiere. In particolare, il 25° Torneo della Bigorda d’Oro verrà trasmesso a partire dalle ore 21.00 sul canale Youtube del Palio, sul sito ufficiale della manifestazione www.paliodifaenza.it, sulla pagina Fb @NiballoOfficial e sui canali di Faenza WebTv così come il Torneo degli Alfieri Bandieranti e Musici (il 2 giugno alle ore 21.00, il 15 giugno alle ore 20.30 e il 16 giugno alle ore 21.00). Il 67° Niballo Palio di Faenza verrà trasmesso sia in diretta streaming sui canali ufficiali del Palio che in diretta TV su TeleRomagna - canale 14 a partire dalle ore 18.00 (e in replica in data da confermare). La sintesi del 25° Torneo della Bigorda d’Oro verrà inoltre trasmessa in differita, sempre su TeleRomagna - canale 14, lunedì 10 giugno alle ore 21.00. L’obiettivo è come sempre quello di permettere ad un vasto pubblico di seguire le manifestazioni comodamente da casa con pc, tablet o smartphone e poterle rivedere on demand.