Tre itinerari alla scoperta di Riolo: al via le passeggiate patrimoniali

Giovedì 25 aprile, mercoledì 1° e domenica 12 maggio, con partenza alle ore 15 dal cortile interno della Rocca di Riolo, sono in programma tre affascinanti passeggiate patrimoniali alla scoperta del tessuto culturale e ambientale del territorio.

La prima passeggiata, “Tra le vie dell’antico borgo”, in programma per giovedì 25 aprile, offrirà un'emozionante immersione nella storia dell'antico borgo termale. Il percorso condurrà i partecipanti lungo le antiche vie delle mura e attraverso il cuore del paese: un viaggio attraverso le botteghe, le feste e i luoghi di interesse storico che caratterizzano questa affascinante località.

Mercoledì 1° maggio sarà la volta della passeggiata “Tra i colori dei Crivellari” che condurrà i partecipanti alla scoperta dei vivaci colori del territorio riolese e dei suoi paesaggi multiformi e mozzafiato, fino a raggiungere l’affascinante borgo dei Crivellari da cui si potranno ammirare le formazioni gessose che caratterizzano il paesaggio circostante e i suggestivi calanchi.

Infine, domenica 12 maggio la passeggiata “Tra le sorgenti di Riolo” offrirà l’opportunità di scoprire la bellezza e la purezza delle acque del borgo termale attraverso un percorso che attraverserà il fiume Senio e lo storico stabilimento termale, fino a raggiungere l’affascinante sentiero che costeggia il Rio Basino, completamente immerso nell’atmosfera magica della natura.

I biglietti sono acquistabili su shop.atlantide.net nella sezione dedicata alla Rocca di Riolo (https://shop.atlantide.net/circuito-amaparco/rocca-di-riolo/) Le passeggiate sono gratuite per i residenti nel Comune di Riolo Terme, ma sarà necessario selezionare il biglietto gratuito dallo shop online per la prenotazione. Per maggiori informazioni: 335 1209933 - 0546 77450; roccadiriolo@atlantide.net.