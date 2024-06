Festival Beaches Brew 2024: si parte con cinque concerti e un dj set

La prima serata di Beaches Brew 2024, martedì 4 giugno, ospita cinque concerti e un dj set. Ci saranno tre artisti di casa Bongo Joe, etichetta nata dall’omonimo negozio di dischi di Ginevra, ossia Yalla Miku, ensemble che unisce musicisti provenienti dall'Africa e protagonisti della fervida scena musicale elvetica in un mix elettrizzante di strumenti tradizionali (gnawa marocchino, guembri, krar), house, elettronica e groove krautrock; Meril Wubslin, progetto losannese fondato da Christian Garcia (Velma) con Valérie Nideroest (Toboggan) e David Costenaro (Vitas Gerulatis), che fonde blues, folk, post-rock e dub in un amalgama ipnotico; e il duo Cyril Cyril, formato dai fratelli Cyril Yeterian e Cyril Bondi, che attraverso chitarra, batteria e synth percorre abilmente la tradizione musicale orientale, africana e occidentale creando un’atmosfera psichedelica capace di spaziare dal folk al rock. Ci sarà poi, per la prima volta in Italia, il suono onirico del fenomenale Ustad Noor Bakhsh, maestro pakistano del Benju (cetra a tasti tipica del Belucistan) che a settantotto anni è diventato un caso a livello globale grazie al suo album di debutto Jingul, pubblicato lo scorso anno dalla britannica Hive Mind Records; infine il rock blues contaminato con i ritmi della musica africana dei nigeriani Etran De L’Aïr. Il dj set finale è affidato a Dj Fitz.

Il programma della prima serata

Ecco il programma in dettaglio della prima serata di festival, come sempre divisa tra i due palchi del Beach Stage (sulla spiaggia, fronte mare) e del Roof Stage (sotto la tettoia dell’Hana-Bi):

19:30 Meril Wubslin CH presented by Bongo Joe - Roof Stage

20:30 Cyril Cyril CH presented by Bongo Joe - Roof Stage

21:20 Ustad Noor Bakhsh PK italian debut - Beach Stage

22:15 Yalla Miku CH presented by Bongo Joe Roof Stage

23:20 Etran De L’Aïr NE - Beach Stage

00:20 Dj Fitz UK dj set



Confermando il suo format di evento a ingresso libero e gratuito, l’undicesima edizione di Beaches Brew è presentata da Associazione Culturale Bronson con il supporto del Comune di Ravenna - Assessorato alla Cultura e di Regione Emilia-Romagna.