Di corsa col boccale in Darsena: torna la Ravenna Music Race Beer

Tutto pronto in Darsena per la terza edizione della Ravenna Music Race Beer Edition. Venerdì 21 giugno l’evento organizzato da Ravenna Runners Club, in collaborazione con Darsenale e Birra Bizantina, tornerà a far correre o camminare in una delle location più cool della città, la Darsena, luogo di svago appena rinnovato con la nuova passerella in legno lungo il canale Candiano.

Una festa di sport, musica e divertimento a cui potrà partecipare chiunque, dai più grandi ai più giovani, dai più allenati ai meno allenati. Una manifestazione ludico motoria di 8Km che avrà come zona partenza/arrivo quella antistante al Darsenale Brewpub e proseguirà il percorso lungo la Darsena di Città fino al Parco di Teodorico.

Anche quest’anno lo start dell’evento sarà dato alle 19.30, l’occasione per godersi il tramonto sulla Darsena e trascorrere una serata di condivisione perchè il ritmo della grande festa verrà dato dalla radio più ascoltata in Romagna, Radio Studio Delta. Dalle 19 in poi, gli speaker di RSD commenteranno la corsa e il post gara, per poi movimentare l’evento con la carica e il dj set di JuryMaru dj e MarioRomario Voice. Inoltre, lungo il percorso saranno presenti 8 punti musica in cui suoneranno Pargonz, Senza Freni, Maniac Duo, Tiziano Trobbiani, Windstorm e tre band del Mama’s Scuola di Musica faranno ballare e cantare tutti i partecipanti.

Non mancheranno anche i punti birra lungo il percorso che distribuiranno due etichette del Darsenale Brewpub: Pilota e Green flow. Inoltre, ai primi tre partecipanti che arriveranno al traguardo, saranno consegnati tre diversi premi firmati Birra Bizantina e Darsenale. Il primo sarà un fustino da 5 litri, una borraccia e una felpa targati Darsenale. Al secondo andrà un fustino da 5 litri, una borraccia e una maglietta Darsenale, mentre il terzo premio sarà sempre un fustino da 5 litri e una borraccia Darsenale.

Per partecipare occorre iscriversi online fino a lunedì 17 al link www.maratonadiravenna.com e in loco venerdì 21 dalle ore 14.