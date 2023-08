Un tuffo tra le meraviglie del Parco del Delta: si corre la 'Ravenna Park Race'

Dopo il grande caldo estivo riprendono gli eventi di running e walking nel territorio romagnolo. Ad aprire una lunga serie di appuntamenti sarà ancora una volta il trail in mezzo alla natura di Ravenna Park Race in programma domenica 3 settembre da Casal Borsetti, giunto alla sua quinta edizione. Si tratta di un appuntamento ormai irrinunciabile da chi solitamente predilige la strada allo sterrato perché consente di godere, senza dislivelli, di un percorso immerso tra le meraviglie naturali del Parco del Delta del Po, nell’area dei Lidi Nord ravennati. Confermati anche per questa quinta edizione di Ravenna Park Race i due percorsi Trail Running da 21 Km ed Eco Walking da 10 Km.

Il trail si snoderà su un tracciato senza dislivelli e per lo più a livello del mare per runner abituati a questa distanza provenienti da tutta la penisola. E da quest’anno sarà presente anche una grande novità: ai runner della Trail Running 21 Km il percorso metterà davanti un bivio, da una parte potranno scegliere se immergersi nella palude con la possibilità di trovare dell’acqua dovuta all’innalzamento delle maree, dall’altra potranno scegliere di rimanere in un percorso asciutto percorrendo 150 metri in più. Chi, invece, vorrà semplicemente godere di una bella giornata in natura ammirando lo scenario mozzafiato del Parco del Delta, della Pineta San Vitale e i tanti scorci incredibili del percorso, potrà farlo grazie all’Eco Walking da 10 km, il percorso breve che potrà essere affrontato correndo o camminando con una

Il percorso di Ravenna Park Race rappresenta il massimo per chi ama scenari naturali di una bellezza rara. Runner e camminatori percorreranno gli stradelli di un ecosistema come quello del Parco del Delta del Po che la natura ha saputo creare nel corso di centinaia di anni. I sentieri della Pineta San Vitale fra pini, pioppi, lecci di un ricco sottobosco, e le grandi lagune salmastre collegate al mare e percorse da una rete di canali su cui sorgono i caratteristici casoni da pesca. La Pialassa della Baiona con i dossi che emergono dalle acque sui quali si sviluppano piante di rara bellezza e vivono molte specie di uccelli tra i quali i celebri aironi. La massicciata di Casal Borsetti, che consentirà di percorrere un tratto del percorso affacciato sul mare di settembre. Insomma, un appuntamento con la natura, la sua magia e lo stupore che sanno regalare questi luoghi in un periodo particolare come quello di fine estate. Lo start verrà dato da Casal Borsetti, ma il trail toccherà tutti i tre lidi nord ravennati, compresi dunque Marina Romea e Porto Corsini, fino all’arrivo ancora a Casal Borsetti.

Consegna pettorali e iscrizioni

Ad ospitare il Park Race Village sarà nuovamente il rinnovatissimo centro sportivo di Casal Borsetti, il Casal B Sport. Nonostante la chiusura delle iscrizioni online sarà comunque possibile iscriversi in presenza ad entrambe le distanze sia Venerdì 1 dalle ore 14.30 alle 18.30 che Sabato 2 dalle ore 10.30 alle 18.30 presso gli uffici di Ravenna Incoming, IAT Mausoleo di Teodorico, in Via delle Industrie 14 a Ravenna. Domenica 3, fino a pochi minuti prima del via direttamente nel Park Race Village sarà consentito iscriversi solo alla Eco Walking di 10 Km.

Il pettorale potrà essere ritirato agli uffici di Ravenna Incoming: venerdì 1 dalle ore 14.30 alle 18.30 e sabato 2 dalle ore 10.30 alle 18.30. Il giorno della gara al Centro sportivo Casal B Sport di Casal Borsetti, dove verrà allestito il Park Race Village, dalle ore 7.00 alle 8.50. Si raccomanda vivamente ai residenti del comune di Ravenna e zone limitrofe di provvedere al ritiro di pettorale e t-shirt nelle giornate di venerdì 1 o sabato 2 settembre. La domenica mattina è dedicata principalmente a chi proviene da fuori provincia o regioni limitrofe.