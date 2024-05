Alla scoperta delle giostre cavalleresche: a Faenza torna Rionilandia

Fra i segni tangibili della città che ha voglia di riprendersi i suoi spazi ed eventi c’è Rionilandia, che quest’anno nel pomeriggio di domenica 5 maggio al Centro Civico di Via Sant’Orsola avvicina i faentini al mondo delle giostre cavalleresche più amate: il Palio del Niballo e la Bigorda d’Oro.

La manifestazione, voluta dalla Cooperativa dei Manfredi e organizzata con l’importante contributo del Comitato Giovani Rionali, il patrocinio del Comune di Faenza e la collaborazione di Acsè aps, Ca’ Stagneto asd, Aldo Ghetti e degli addetti alle scuderie di Borgo Durbecco, Rione Giallo, Rione Nero, Rione Rosso e Rione Nero, ripropone un evento che ha caratterizzato per anni il periodo che precede di qualche settimana le Manifestazioni del Niballo-Palio di Faenza; tornata in auge nel 2018, venne poi bloccata dalla pandemia di Covid-19 e nel 2023 dallo shock provocato dalle alluvioni di maggio.

Rionilandia offre a tutti di entrare liberamente al Centro Civico, “dove giocano i Rioni”, e godere di qualche ora a contatto con la natura nella zona pedecollinare alla periferia sud di Faenza in località Graziola, a brevissima distanza della “cittadella dello sport” di Piazzale Mario Tambini. La manifestazione è un’ottima occasione per un giro in bicicletta o a piedi: al Centro Civico Rioni si arriva da Via Sant’Orsola imboccando la stradina vicino al passaggio a livello parallela alla ferrovia Faenza-Brisighella.

Nel corso del pomeriggio che si aprirà alle 15 con l’esibizione di giovani sbandieratori Under 15 dei Rioni, sono in programma giochi per i bambini nei pressi delle scuderie che potranno essere visitate accompagnati dagli addetti che quotidianamente si occupano del benessere dei cavalli, tra i quali vi sono quelli che disputeranno la Bigorda e il Palio. Ai bambini che giocheranno nelle scuderie verrà consegnata una tesserina su cui farsi applicare un piccolo timbro da ogni Rione: la tesserina completa dei 5 timbri permetterà di ricevere in omaggio biglietti gratuiti per la Bigorda d’Oro che saranno consegnati ai loro accompagnatori. I ragazzi di Acsè proporranno laboratori a tema, mentre i fantini di Ca’ Stagneto faranno fare conoscenza diretta di un pony e di un asinello. Per tutta la durata della manifestazione sarà presente Aldo Ghetti che illustrerà il nuovo gioco da tavolo delle giostre cavalleresche: sarà possibile anche partecipare a divertenti sfide. In conclusione di Rionilandia, dopo le 18, alcuni cavalieri dei Rioni daranno vita ad alcune esibizioni su una pista di allenamento.