Dalla cultura al buon cibo, fino alla Fira di Sett Dulur: il programma dell'estate di Russi

Un programma che punta ad animare le serate di chi resta in città. Questo l'obiettivo di Russi Estate 2024, che presenta una serie di iniziative tra musica, arte, film, buon cibo, laboratori per bambini e tanti altri ingredienti che renderanno speciali le settimane più calde dell'anno. Il tutto con vista verso l'appuntamento più atteso, quello con la Fira di Sett Dulur, in programma come di consueto nella terza settimana di settembre, da mercoledì 11 a lunedì 16.

Il calendario 2024 spazia dagli eventi di grande richiamo, agli appuntamenti cittadini per tutti i gusti e le età nelle location ormai note: il giardino della Rocca, piazza Dante, il Centro sociale culturale Porta Nova, la Biblioteca Comunale e, immancabile, Palazzo San Giacomo, dove dal 28 giugno al 16 settembre si terrà la mostra "Il segno dell'acqua”, a cura dell'artista visivo Andrea Bernabini, con videointerviste, dittici fotografici e una serie di immagini iconiche sull'alluvione in Romagna. La seicentesca dimora estiva dei conti Rasponi tornerà ad accogliere anche il Ravenna Festival: venerdì 5 luglio andrà in scena il tributo al duo tex-mex "Calexico", e sabato 6 luglio "La lunga notte del BalFolk" sancirà un gemellaggio danzante che tra la collina francese e il nostro Appennino. In programma anche i Picnic a Palazzo, che consolida la collaborazione con Coldiretti e Campagna Amica, e il ritorno delle proiezioni sotto le stelle con la rassegna Cine-San Giacomo.

Tra le novità di quest'anno la festa in occasione del trentennale dell'associazione La Grama al Museo della Vita contadina di San Pancrazio e le serate di shopping e divertimento dal titolo "Dire, Fare, creare", realizzate dal Comune in collaborazione con i commercianti russiani. L’elenco dettagliato degli eventi, con le indicazioni di luoghi e orari, è consultabile anche online sul sito del Comune: www.comune.russi.ra.it.

Il programma completo

4 giugno-28 agosto

Parco Berlinguer | ingresso via IV novembre

CORAGGIO TUTTI IN PISTA

a cura di Giuseppe & Friends

tutti i martedì dalle ore 20.45

TANGO ARGENTINO CON BARBARA FACCANI

milonga con musicalizador

tutti i mercoledì dalle ore 20.15

BALLIAMO INSIEME CON DJ GIPPO

8-30 giugno

Punto inComune | piazza Farini 34

GENIUS LOCI

mostra personale di Edoardo Gramigna

mercoledì 12 giugno

ore 21.15 | piazzetta Dante

E...STATE CON NOI

Daniela Raimondi presenta 'Il primo sole dell'estate'

giovedì 13 giugno

ore 18.00 | Parco Falcone Borsellino

CAMMINATA DEL DONO

con premiazione donatori

a cura di AVIS Russi

ore 20.45 | Biblioteca Comunale | via Godo Vecchia 10

BIBLIOGAME

gioco-quiz a squadre

da 7 a 12 anni

venerdì 14 giugno

ore 18.30 | Giardino della Rocca "T. Melandri"

ON STAGE PER DRESS AGAIN

a cura di Farsi Prossimo ODV

dalle ore 19.00 | C.S.C. Porta Nova | via Aldo Moro 2/1

3ª FESTA DELL'ANPI

con conferenza del Prof. Luca Rosetti su Giacomo Matteotti

a cura di ANPI Russi



lunedì 17 giugno

dalle ore 18.30 | corso Farini

DIRE FARE CREARE

laboratori e divertimento per grandi e piccini

martedì 18 giugno

ore 19.30 | C.S.C. Porta Nova | via Aldo Moro 2/1

CENA DEI POPOLI

una cena per conoscersi cucinata da donne e uomini ambasciatori della propria cultura

ore 20.30 | Oratorio Don Bosco | via Roma

MIDNIGHT ART

con Tommaso Martines e MAGIOMOlab

a cura di Fruittiamo

mercoledì 19 giugno

ore 21.15 | piazzetta Dante

E...STATE CON NOI

una sera cun e nostar dialet

a cura di Pro Loco Russi

venerdì 21 giugno

ore 21.00 | C.S.C. Porta Nova | via Aldo Moro 2/1

SERE D'ESTATE

lotteria di autofinanziamento con intermezzi a sorpresa

sabato 22 giugno

dalle ore 16.00 | San Pancrazio | Museo della Vita Contadina

TRENT'ANNI DI GRAMA

festa per il trentennale dell'associazione

lunedì 24 giugno

dalle 10.00 alle 12.00 | Biblioteca Comunale | via Godo Vecchia 10

ESTATE A COLORI: SEGRETI IN BIBLIOTECA

crea un libro d'artista con MAGIOMOlab

da 7 a 12 anni

25-27 giugno

largo VI Regg.to Bersaglieri

RUSSI ROCK BASKET

martedì 25 giugno

dalle 10.00 alle 12.30 | Biblioteca Comunale | via Godo Vecchia 10

ESTATE A COLORI: LABO CUCITO

crea uno scrunchies

da 10 a 17 anni

26 giugno-14 luglio

San Pancrazio | Stadio "D. Neri"

1° RUSSI MEISTERSCHALE

mercoledì 26 giugno

dalle 10.00 alle 12.00 | Biblioteca Comunale | via Godo Vecchia 10

ESTATE A COLORI: SEGRETI IN BIBLIOTECA

crea un libro d'artista con MAGIOMOlab

da 7 a 12 anni

ore 20.45 | San Pancrazio | Museo della Vita Contadina

TRÉBB A LA GRAMA

presentazione del libro 'Storie di casa nostra' e letture in dialetto romagnolo



giovedì 27 giugno

dalle 15.00 alle 18.00 | Biblioteca Comunale | via Godo Vecchia 10

ESTATE A COLORI: LABO CUCITO

crea una tovaglietta

da 10 a 17 anni

dalle ore 18.00 | Palazzo San Giacomo

PICNIC A PALAZZO

con Eugenio Sournia in concerto

in collaborazione con Coldiretti Ravenna e Campagna Amica

ore 21.00 | Oratorio Don Bosco | via Roma

A MANO DISARMATA

con Ass. Pereira e Altromercato

a cura di Fruittiamo

28 giugno-16 settembre

Palazzo San Giacomo

IL SEGNO DELL'ACQUA

mostra fotografica di Andrea Bernabini a cura di Serena Simoni

inaugurazione venerdì 28 giugno alle ore 18.00

28 giugno-7 luglio

Chiesa dei Servi | via Trieste

UN DIAVOLO DI CAMPIONE, UN ANGELO DI UOMO. L'AVVENTURA UMANA DI GINO BARTALI

mostra fotografica

inaugurazione venerdì 28 giugno alle ore 20.45

venerdì 28 giugno

dalle 10.00 alle 12.00 | Biblioteca Comunale | via Godo Vecchia 10

ESTATE A COLORI: SEGRETI IN BIBLIOTECA

crea un libro d'artista con MAGIOMOlab

dai 7 ai 12 anni

sabato 29 giugno

dalle ore 16.00 | Area ex Faedi | v.le della Repubblica

PARADISE PARK

arte e sport all'Arka Park

ore 17.30 | Palazzo San Giacomo

VISITA GUIDATA A PALAZZO

con Monica Buldrini

luglio-agosto

Punto inComune | piazza Farini 34

ARTE IN VETRINA

allestimento della vetrina con opere d'arte

lunedì 1 luglio

dalle 10.00 alle 12.00 | Biblioteca Comunale | via Godo Vecchia 10

ESTATE A COLORI: SEGRETI IN BIBLIOTECA

crea un libro d'artista con MAGIOMOlab

dai 7 ai 12 anni

dalle 18.30 | Centro Commerciale "I Portici" | via Godo Vecchia

DIRE FARE CREARE

laboratori e divertimento per grandi e piccini

martedì 2 luglio

dalle 10.00 alle 12.30 | Biblioteca Comunale | via Godo Vecchia 10

ESTATE A COLORI: LABO CUCITO

crea una shopper

da 10 a 17 anni

ore 21.00 | Giardino della Rocca "T. Melandri"

SAX ART FESTIVAL: LA TERRA MI CHIAMA

Del Barrio Trio feat Massimo Valentini in concerto

mercoledì 3 luglio

dalle 10.00 alle 12.00 | Biblioteca Comunale | via Godo Vecchia 10

ESTATE A COLORI: SEGRETI IN BIBLIOTECA

crea un libro d'artista con MAGIOMOlab

dai 7 ai 12 anni

ore 21.15 | piazzetta Dante

E...STATE CON NOI

filmati di Russi e videoclip

a cura del Gruppo Fotografico Pro Loco Russi

giovedì 4 luglio

dalle 15.00 alle 18.00 | Biblioteca Comunale | via Godo Vecchia 10

ESTATE A COLORI: LABO CUCITO

crea un astuccio

da 10 a 17 anni

ore 21.15 | Giardino della Rocca "T. Melandri"

A PASSO DI FIABA... IN FIABA

fiaba itinerante a Russi

venerdì 5 luglio

dalle 10.00 alle 12.00 | Biblioteca Comunale | via Godo Vecchia 10

ESTATE A COLORI: SEGRETI IN BIBLIOTECA

crea un libro d'artista con MAGIOMOlab

dai 7 ai 12 anni

dalle ore 19.00 | Podere OrtInsieme | via Molinaccio 30

SELVATICO AROMATICO

serata dedicata alle erbe aromatiche e spontanee

con Annalisa Tavazzani e Luciana Mazzotti

spettacolo circense con Matteo Casella

ore 21.00 | C.S.C. Porta Nova | via Aldo Moro 2/1

SERE D'ESTATE

storie romagnole con il Trio Iftode

ore 21.30 | Palazzo San Giacomo

RAVENNA FESTIVAL: CALEXICO

concerto

sabato 6 luglio

ore 19.00 | Palazzo San Giacomo

RAVENNA FESTIVAL: LA LUNGA NOTTE DEL BALFOLK

concerto

domenica 7 luglio

ore 21.00 | piazzetta Dante

TACABANDA

con Banda Città di Russi

martedì 9 luglio

ore 21.00 | Palazzo San Giacomo

CINE-SAN GIACOMO

proiezione film

ore 21.00 | Oratorio Don Bosco | via Roma

LIBRERIA UMANA

con Villaggio Globale

a cura di Fruittiamo

10-13 luglio

Giardino della Rocca "T. Melandri"

RUSSI ROCK BEER

sabato 13 luglio

ore 21.00 | piazzetta Dante

TACABANDA

con Supersonic Band - Tombelle (VE)



domenica 14 luglio

ore 21.00 | Chiesa del Carmine | via d'Azeglio

CONCERTO DI CHITARRA CLASSICA

...e le Madonne della nostra Città

con Margherita Emiliani

a cura di Pro Loco Russi

in occasione della giornata nazionale delle Pro Loco d'Italia

lunedì 15 luglio

dalle 18.30 | corso Farini

DIRE FARE CREARE

laboratori e divertimento per grandi e piccini

16-29 luglio

ex Chiesa in Albis | piazza Farini

UN MONDO IN BIANCO E NERO E A COLORI

mostra fotografica

a cura di Pro Loco Russi

martedì 16 luglio

ore 21.00 | Palazzo San Giacomo

CINE-SAN GIACOMO

proiezione film

mercoledì 17 luglio

ore 21.00 | San Pancrazio | Museo della Vita Contadina

LA CORALE IN CONCERTO

con la Corale Domenico Babini

ore 21.15 | piazzetta Dante

E...STATE CON NOI

Nicoletta Verna presenta 'I giorni di vetro'

giovedì 18 luglio

ore 21.30 | Palazzo San Giacomo

RUMÌ

concerto e video-installazioni

con Luisa Cottifogli, Gabriele Bombardini e Andrea Bernabini

venerdì 19 luglio

dalle ore 19.00 | Podere OrtInsieme | via Molinaccio 30

ORTI DI SCAMBIO 3

serata di socializzazione e musica nell'orto

con Cristofori & Friends

ore 21.00 | C.S.C. Porta Nova | via Aldo Moro 2/1

SERE D'ESTATE

i Sunadur ad Porta Nova

sabato 20 luglio

ore 21.00 | piazzetta Dante

TACABANDA

con Filarmonica Alessandro Vessella

Orchestra di fiati della Martesana - Melzo (MI)

ore 21.00 | San Pancrazio | Museo della Vita Contadina

MUSICA, BALLI E FRUSTE

con il Gruppo Frustatori Cassani

martedì 23 luglio

ore 21.00 | Palazzo San Giacomo

CINE-SAN GIACOMO

proiezione film

giovedì 25 luglio

ore 18.00 | Palazzo San Giacomo

PICNIC A PALAZZO

con Old Number Six in concerto

in collaborazione con Coldiretti Ravenna e Campagna Amica

venerdì 26 luglio

ore 21.15 | Giardino della Rocca "T. Melandri"

EMOZIONI DAL MUSICAL

concerto del coro e solisti di Chorus Fantasy APS

sabato 27 luglio

ore 17.30 | Palazzo San Giacomo

VISITA GUIDATA A PALAZZO

con Monica Buldrini

lunedì 29 luglio

dalle ore 18.00 | San Pancrazio | Museo della Vita Contadina

UNA FINESTRA SULL'ORIENTE

dibattito e scoperta con degustazione

a cura di Ass. Dea Natura

martedì 30 luglio

ore 21.00 | Palazzo San Giacomo

CINE-SAN GIACOMO

proiezione film

mercoledì 31 luglio

ore 21:00 | Giardino della Rocca "T. Melandri"

L'ALLEANZA: MUSICA E PAROLE PER L’UGUAGLIANZA DI GENERE

di e con Francesco Bentini e Silvia Valtieri

venerdì 2 agosto

ore 21.00 | C.S.C. Porta Nova | via Aldo Moro 2/1

SERE D'ESTATE

duo acustico rock

sabato 3 agosto

ore 21.00 | C.S.C. Porta Nova | via Aldo Moro 2/1

SERE D'ESTATE

arrivano i burattini

lunedì 5 agosto

ore 21.00 | Palazzo San Giacomo

CINE-SAN GIACOMO

proiezione film

martedì 6 agosto

ore 21.00 | Giardino della Rocca "T. Melandri"

NOTTE SOTTO LE STELLE

serata di musica e poesia

mercoledì 7 agosto

ore 21.30 | Palazzo San Giacomo

NUBEART & ANDREA BERNABINI

concerto e video-installazioni

giovedì 8 agosto

ore 19.45 e 20.00 | Palazzo San Giacomo

VISITA GUIDATA A PALAZZO

a cura di Pro Loco Russi

ore 21.00 | Chiesa di San Giacomo

I LUOGHI DEL TEMPO E DELLO SPIRITO

concerto a cura di Collegium Musicum Classense



venerdì 9 agosto

ore 21.00 | C.S.C. Porta Nova | via Aldo Moro 2/1

SERE D'ESTATE

Daniela Peroni e Mirko Guerra duo in concerto

martedì 13 agosto

ore 21.00 | Palazzo San Giacomo

CINE-SAN GIACOMO

proiezione film

venerdì 16 agosto

ore 21.00 | Giardino della Rocca "T. Melandri"

UN PALCO PER... MICHELE CARNEVALI

concerto

martedì 20 agosto

ore 21.00 | Palazzo San Giacomo

CINE-SAN GIACOMO

proiezione film

mercoledì 21 agosto

ore 21.00 | Giardino della Rocca "T. Melandri"

UN PALCO PER... IMPROSOUND

concerto

giovedì 22 agosto

ore 21.00 | Giardino della Rocca "T. Melandri"

ER FESTIVAL: ARMONIE IN CRESCENDO

Silvia de Santis Quartet in concerto

martedì 27 agosto

ore 21.00 | Palazzo San Giacomo

CINE-SAN GIACOMO

proiezione film

giovedì 29 agosto

ore 18.00 | Palazzo San Giacomo

PICNIC A PALAZZO

con Andrea Grossi in ‘Campione d’incassi’

in collaborazione con Coldiretti Ravenna e Campagna Amica

venerdì 30 agosto

ore 20.45 | Giardino della Rocca "T. Melandri"

VOCI, MUSICA E NARRAZIONE: ARMONIE AL FEMMINILE

a cura di Linea Rosa

sabato 31 agosto

ore 17.30 | Palazzo San Giacomo

VISITA GUIDATA A PALAZZO

con Agnese Bassi

ore 18.00 | San Pancrazio | Parco Silvestroni

UN CESTO AL TRAMONTO

con spettacolo musicale

domenica 1 settembre

ore 8.30 | Palazzo San Giacomo

RACCONTI IN VIAGGIO: IL LAMONE

passeggiata sulle tracce della storia

a cura di Strada della Romagna

ore 21.00 | Giardino della Rocca “T. Melandri”

RA-DICI CREATIVE

spettacolo finale del laboratorio anonimo

venerdì 6 settembre

dalle ore 19.00 | Podere OrtInsieme | via Molinaccio 30

ALBERI: PRESENZE ASSENZE APPARENZE

festa di premiazione del concorso fotografico

con musica dal vivo con Trio de la Tarde