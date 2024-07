Tra buon cibo, musica e solidarietà torna il Russi Rock Beer

Ai nastri di partenza la nona edizione del Russi Rock Beer che si terrà nei suggestivi Giardini della Rocca. Quest'anno, la manifestazione si svolgerà dal 10 al 13 luglio, offrendo quattro serate all'insegna della buona musica, ottima birra e un vasto menù. Ogni sera, a partire dalle 20.30, band di apertura prepareranno il terreno per i concerti degli headliner previsti per le 21.30 circa.

L'eccezione sarà il sabato, con un DJ Set Rock sia all'inizio che alla fine della serata.

Il programma

10 luglio: Il Duca Bianco, tribute band di David Bowie, sarà preceduto dai Molokai Cocktail, con musica surf dalle atmosfere californiane.

11 luglio: Gli Aerodreams, tribute band degli Aerosmith, porteranno l'energia del rock classico americano. Aprirà la serata la band grunge Baby Kiosawa, evocando la scena musicale di Seattle degli anni '90.

12 luglio: Da Roma, i MyBerries, tribute band dei Cranberries, renderanno omaggio alla leggendaria band irlandese con melodie e testi evocativi. La serata sarà introdotta dal duo acustico Hernandez & Sampedro, con un'esibizione intima e coinvolgente.

13 luglio: La serata conclusiva vedrà sul palco gli Stratosferica, con cover rock degli anni '90 e 2000, seguiti dal Rock DJ Set di Roby e Damiano.



Un'ampia varietà di cibi sarà disponibile grazie alla collaborazione con diverse attività locali che offriranno il servizio di delivery sul posto. Come ogni anno, il ricavato dell'evento sarà devoluto in beneficenza.

Lo scorso anno, i fondi raccolti sono stati destinati a iniziative per mitigare i danni causati dall'alluvione che ha colpito il nostro territorio.



Anche quest'anno, il nostro impegno sarà rivolto a supportare cause importanti per la comunità. Russi Rock Beer è un evento aperto a tutti, ideale per famiglie e appassionati di musica. Venite a divertirvi, a ballare e a stare insieme in un'atmosfera di gioia e condivisione. Per maggiori informazioni: 339 367 8611; russirockbeer@gmail.com.